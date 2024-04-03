В списке богатейших людей мира появилось рекордное количество россиян

Список мог быть и больше, но 10 человек отказались от нашего гражданства:

Александр Герко ($10,4 млрд) и Николай Сторонский ($2,7 млрд) стали англичанами. Юрий Мильнер ($5,9 млрд) перебрался в Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) - в Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд) и Владимир Крупчак ($1,2 млрд) - на Кипр. Василий Анисимов ($1,7 млрд) улетел в Хорватию, а Рубен Варданян ($1,1 млрд) - в солнечную Армению.