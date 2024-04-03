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В списке богатейших людей мира появилось рекордное количество россиян

В списке богатейших людей мира появилось рекордное количество россиян

Автор:
03 апреля 2024 18:40
Сообщество : Жить в России
Метки: forbes   богачи   миллиардеры   рекорд   состояние   список   
1346
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По версии Forbes, в нашей стране живёт 125 долларовых миллиардеров.

Forbes составил ежегодный список богачей, естественно, там есть и наши граждане. В этом году их 125 человек - рекорд для России. До этого их пиковое количество не превышало 110 персон - и то, дело было ещё в 2008 году. Сейчас стало больше, а их совокупное состояние достигло $576,8 млрд.

Вот лидеры:

Вагит Аликперов: «Лукойл», состояние - $28,6 млрд.

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Леонид Михельсон:  «Новатэк», «Сибур», состояние - $27,4 млрд.

Владимир Лисин: «НЛМК», «Первая портовая компания», состояние - $26,6 млрд.

Алексей Мордашев: «Северсталь», Nordgold, TUI, «Лента», «Силовые Машины», состояние - $25,5 млрд.

Владимир Потанин: ГМК «Норильский никель», Росбанк, TCS Group, состояние - $23,7 млрд.

Список мог быть и больше, но 10 человек отказались от нашего гражданства:

Александр Герко ($10,4 млрд) и Николай Сторонский ($2,7 млрд) стали англичанами. Юрий Мильнер ($5,9 млрд) перебрался в Израиль,  Тимур Турлов ($3,3 млрд) - в Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд) и Владимир Крупчак ($1,2 млрд) - на Кипр. Василий Анисимов ($1,7 млрд) улетел в Хорватию, а Рубен Варданян ($1,1 млрд) - в солнечную Армению.

В числе уехавших за границу был и совладелец «Альфа-Банка» Петр Авен. Он улетел в Лондон в 2022 году, но вскоре там заморозили все его счета.

Смогу ли я нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину... может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить, - рассказывал озадаченный бизнесмен.

Впрочем, потом часть денег всё же разморозили. Наверное, даже хватило на уборщицу с водителем. Но все аналитики признают, что тех денег, что зарабатывались в России, у уехавших предпринимателей уже не будет. Речь идёт об Авене, Тинькове и о всех остальных.

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Метки: forbes   богачи   миллиардеры   рекорд   состояние   список   
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21  комментарий
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11k
Juli Час назад
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Аркадий 3 минуты назад
Читаешь в Википедии про их бизнеса и практически все основаны на: сталь, газ, нефть, лес ... скоро высосут всё.
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18k
Вася 14 минут назад
на сво из них никто скинуться не хочет ? а то бабушки носки вяжут да сети маскировочные шьют. Да и деткам на операцию по смс тоже в телеящике собирают регулярно
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1k
Денис Радионов 14 минут назад
То что принадлежит людям и государству,стырило сборище ГААВНОЕДОВ.Может я упоротый,но НКВД на них не хватает,под названием Особый отдел.Думаю они разобрались бы откуда столько бабла у каждого из этих Упырей.
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1k
Бывалый 16 минут назад
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3k
Александр Долматов Полчаса назад
Путин не врал, санкции на пользу. Правда только очень ограниченному кругу людей.
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11k
BarOb Полчаса назад
Всё как у хохлов 1 в 1. Трудны времена для страны - самые лучшие для толстосумов
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12k
Vampire 36 минут назад
Читаешь про западное житьё-мутьё, и понимаешь - не заплатил налоги тебе кранты. В России - кранты тем у кого денег нет, а так адвокаты всё разрулят.
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55k
Андрей 39 минут назад
Жизненный путь олигарха из колонии:
1. Аккумулировать в своих руках гигантскую сумму денег, собланную в колонии.
2. Перевести все деньги из колонии в метрополию (в надежде на жизнь в метрополии на эти деньги).
3. Передать эти деньги коренным олигархам метрополии (отнимут через суд как наворованные, или потеряет через купли-продажи сомнительных вещей и объектов и т.д. или вообще устранят физически).
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12k
Ligov 39 минут назад
Если у кого то денег становится больше, то у кого то меньше. Бюджет не резиновый...
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24k
Кура́тор 43 минуты назад
Такой успех в умножении капитала
основан только на том ,
что народом избранные депутаты думы
не хотят принимать прогрессивную шкалу налогообложения
вывод: сами виноваты раз таких выбрали

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1k
Гера 46 минут назад
Куда нам столько миллиардеров, солить их что ли?
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20k
Bill 47 минут назад
Согласно Forbes, в мире 2668 миллиардеров с совокупным состоянием $7,7 трлн.
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866
Quantimus 50 минут назад
К счастью, пока ещё не смотря на их деньги, не изобрели бессмертия. Думаю, вскорости миллиардеры придумают как жить намного дольше или обретут бессмертие, но пока умрут так же как мы, нищеброды.
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2k
Роман 52 минуты назад
Всех собрать в хоровод вокруг ФАБ-1500!
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42k
Сергей 56 минут назад
Чет мне подумалось, что это не больше стало в списке Россиян, а меньше стало миллиардеров на западе.
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2k
Росомаха Час назад
И ведь ни один не подавился...
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7k
Lexx Час назад
Золотые люди. Всё о России думают...
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17k
GROMOZEKA Час назад
« По версии Forbes, в нашей стране живёт 125 долларовых миллиардеров»

Ну норм, если что поделятся

Правда ведь?
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August
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  • 2745 постов (2697 в горячем)

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