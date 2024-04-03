В списке богатейших людей мира появилось рекордное количество россиян

По версии Forbes, в нашей стране живёт 125 долларовых миллиардеров.
Forbes составил ежегодный список богачей, естественно, там есть и наши граждане. В этом году их 125 человек - рекорд для России. До этого их пиковое количество не превышало 110 персон - и то, дело было ещё в 2008 году. Сейчас стало больше, а их совокупное состояние достигло $576,8 млрд.
Вот лидеры:
Вагит Аликперов: «Лукойл», состояние - $28,6 млрд.
Леонид Михельсон: «Новатэк», «Сибур», состояние - $27,4 млрд.
Владимир Лисин: «НЛМК», «Первая портовая компания», состояние - $26,6 млрд.
Алексей Мордашев: «Северсталь», Nordgold, TUI, «Лента», «Силовые Машины», состояние - $25,5 млрд.
Владимир Потанин: ГМК «Норильский никель», Росбанк, TCS Group, состояние - $23,7 млрд.
Список мог быть и больше, но 10 человек отказались от нашего гражданства:
Александр Герко ($10,4 млрд) и Николай Сторонский ($2,7 млрд) стали англичанами. Юрий Мильнер ($5,9 млрд) перебрался в Израиль, Тимур Турлов ($3,3 млрд) - в Казахстан, Сергей Дмитриев ($2,9 млрд), Валентин Кипятков ($2,1 млрд), Игорь Макаров ($2,1 млрд) и Владимир Крупчак ($1,2 млрд) - на Кипр. Василий Анисимов ($1,7 млрд) улетел в Хорватию, а Рубен Варданян ($1,1 млрд) - в солнечную Армению.
В числе уехавших за границу был и совладелец «Альфа-Банка» Петр Авен. Он улетел в Лондон в 2022 году, но вскоре там заморозили все его счета.
Смогу ли я нанять уборщицу или водителя? Я не вожу машину... может быть, моя падчерица будет водить. Мы не понимаем, как выжить, - рассказывал озадаченный бизнесмен.
Впрочем, потом часть денег всё же разморозили. Наверное, даже хватило на уборщицу с водителем. Но все аналитики признают, что тех денег, что зарабатывались в России, у уехавших предпринимателей уже не будет. Речь идёт об Авене, Тинькове и о всех остальных.
Источник:
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1. Аккумулировать в своих руках гигантскую сумму денег, собланную в колонии.
2. Перевести все деньги из колонии в метрополию (в надежде на жизнь в метрополии на эти деньги).
3. Передать эти деньги коренным олигархам метрополии (отнимут через суд как наворованные, или потеряет через купли-продажи сомнительных вещей и объектов и т.д. или вообще устранят физически).
основан только на том ,
что народом избранные депутаты думы
не хотят принимать прогрессивную шкалу налогообложения
вывод: сами виноваты раз таких выбрали
Ну норм, если что поделятся
Правда ведь?