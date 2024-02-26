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Американские богачи стали заказывать подземные бункеры с огнемётами, ловушками и подъёмными мостами

Американские богачи стали заказывать подземные бункеры с огнемётами, ловушками и подъёмными мостами

Автор:
26 февраля 2024 16:31
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Марк Цукерберг   апокалипсис   богачи   бункер   миллиардеры   убежище   
2774
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Прямо как в фильмах про Индиану Джонса - так миллиардеры готовятся пережить возможный апокалипсис.

В прошлом году в сети вовсю обсуждали Марка Цукерберга и его подземный бункер на гавайском острове Кауаи. Примерная стоимость объекта - 270 миллионов долларов (изначально была цифра в 100 миллионов). Там будут собственные источники энергии, запасы пищи, воды, сад с растениями, бассейн и даже медицинский центр.

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Пример Цукерберга вдохновил и остальных обеспеченных людей. Сейчас у владельцев бизнеса по постройке подземных убежищ наступила горячая пора.

Как говорит Роберт Вичино, основатель компании Vivos в Дель-Мар, штат Калифорния:

Теперь, когда Цукерберг выпустил кота из мешка, другие люди его статуса или близкие к нему, начинают думать: «О Боже, если он это делает, возможно, он знает что-то, чего не знаю я, может быть, мне следует заняться этим самому».

Где спрос - там и предложение. Причём не только для сверхбогатых, есть и более «бюджетные» бункеры. Например, компания Atlas Survival Shelters продаёт компактные сооружения по цене $400 тыс. Средняя площадь объекта - от 30 квадратов (с дополнительными модулями). Особо не развернёшься, но какое-то время там выжить можно.

Основатель другой компании, Strategic Armored & Fortified Environments Аль Корби, рассказывает, что клиенты просят оснастить убежища самыми разными устройствами и ловушками против непрошенных гостей. Например, рвом и подъёмным мостом. Некоторые индивиды просят добавить опцию с бензином - чтобы они могли подпалить ров, когда к ним полезут.

Если клиент захочет, бункеры оснастят водомётами, сдвигающимися стальными стенами, потайными дверями и тоннелями. Другие покупатели не заморачиваются с огнемётами-водомётами, зато просят построить в убежище медицинский центр и сделать запас лекарств.

Короче говоря, они всерьёз готовятся к апокалипсису. И думают, что смогут пересидеть его в подземной конуре.

Источник:

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Метки: Марк Цукерберг   апокалипсис   богачи   бункер   миллиардеры   убежище   
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40  комментариев
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25k
сеньор Леонсио 4 часа назад
Мечтать о долгой и счастливой жизни в персональном бункере со всеми удобствами конечно приятно! А по факту только агонию продлят.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 39 минут назад
Если это...настанет, то лучше быть в эпицентре, чем мучатся и все равно сдохнуть или от голода или от радиации.
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18k
Александр 39 минут назад
ПФФ, бункеры, прошлый век! На сколько мне известно, сейчас, любой апокалипсис в США можно пережить имея рояль, семена клубники и вовремя выкопанную яму....

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4
Василий Час назад
А что там у нас с олигархами?
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2k
Alex Fisher Час назад
-ров, огнемёты, забор с мильеном вольт, вы правда так верите в зомби?
- какие нафиг зомби! у меня огород, вода, еда, от соседей отбиваться будем!
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6k
Владимир Час назад
Ссылка youtu.be
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15k
Vital Idol Час назад
ну, кто так строит?!
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8k
Alex Час назад
Ну жиденок из FB не зря себе бункер строит. Знает наверно что-то.
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29k
Егор Час назад
Готовясь к концу света - научись стрелять из лука. Все будут зомби, а ты скелетом-лучником.
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72k
Пётровыч 2 часа назад
После глобальной катастрофы или глобального ядерного удара, миллиардеры проживут немного дольше чем обычные люди, а потом сдохнут от голода или радиации в страшных муках, и живые будут завидовать мёртвым.
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86
Liberman 2 часа назад
Форт-Байярд что ль решили снимать?
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83
Aiden Highrider 2 часа назад
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89k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Лошары!
Только сейчас кинулись!
У меня давно уже бункер есть, правда в нем сейчас хранится картошка, консервация в банках и летняя резина
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6k
nearbird 2 часа назад
Мультик, сделанный ещё в 1984 году, наглядно показывает что будет с подобными бункерами в конце 2026 года...

Ссылка www.youtube.com
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19k
Михаил Гривин 2 часа назад
Кто сидел в коридоре по "правилу двух стен" или в подвале - над бункерами не смеется. Там сухо, тепло, комфортно и безопасно. На мирных никто не тратит боезапас обычно, это дорого и нафик не надо, потому для того, что б пересидеть горячую фазу - бункера хватит. Он защитит от ударных волн, проникающей радиации и газовых атак. Шансы выжить на порядок выше, чем у остальных граждан. При чём выжить с комфортом.
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44k
Карандаш 2 часа назад
Пусть сначала фильм пересмотрят, а потом покупают бункеры.

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53
Павел Карандаш 2 часа назад
Как называется фильм?
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15k
Александр 2 часа назад
При подготовке к зомби-апокалипсису Реалисты закупаются оружием, Пессимисты - строят бункеры, Реалисты - изучают медицинские справочники на тему "как быстро извлечь мозг из черепной коробки")))
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400
Рома 2 часа назад
На эту тему есть хороший фильм :"Философы: Урок выживания (2013)".
Рекомендую под траву.
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20
ArtKr 3 часа назад
лет эдак 80 назад один чувак в одной западноевропейской стране и бункеров наделал и охрану некислую имел и докторов кучу. И как-то не помогло. И без ядерки. И даже бункер не особо пострадал.
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3k
Pioner76 3 часа назад
Они думают, что Кинжал их не достанет? Хотя тфу, что я говорю. Их всех хохлы сбили.
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14k
кот базилий 3 часа назад
Куда они огонь метать собрались? Внутрь бытовок своих?
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