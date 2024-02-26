Американские богачи стали заказывать подземные бункеры с огнемётами, ловушками и подъёмными мостами

Пример Цукерберга вдохновил и остальных обеспеченных людей. Сейчас у владельцев бизнеса по постройке подземных убежищ наступила горячая пора.

Как говорит Роберт Вичино, основатель компании Vivos в Дель-Мар, штат Калифорния:

Теперь, когда Цукерберг выпустил кота из мешка, другие люди его статуса или близкие к нему, начинают думать: «О Боже, если он это делает, возможно, он знает что-то, чего не знаю я, может быть, мне следует заняться этим самому».