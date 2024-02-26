Американские богачи стали заказывать подземные бункеры с огнемётами, ловушками и подъёмными мостами

Прямо как в фильмах про Индиану Джонса - так миллиардеры готовятся пережить возможный апокалипсис.
В прошлом году в сети вовсю обсуждали Марка Цукерберга и его подземный бункер на гавайском острове Кауаи. Примерная стоимость объекта - 270 миллионов долларов (изначально была цифра в 100 миллионов). Там будут собственные источники энергии, запасы пищи, воды, сад с растениями, бассейн и даже медицинский центр.
Пример Цукерберга вдохновил и остальных обеспеченных людей. Сейчас у владельцев бизнеса по постройке подземных убежищ наступила горячая пора.
Как говорит Роберт Вичино, основатель компании Vivos в Дель-Мар, штат Калифорния:
Теперь, когда Цукерберг выпустил кота из мешка, другие люди его статуса или близкие к нему, начинают думать: «О Боже, если он это делает, возможно, он знает что-то, чего не знаю я, может быть, мне следует заняться этим самому».
Где спрос - там и предложение. Причём не только для сверхбогатых, есть и более «бюджетные» бункеры. Например, компания Atlas Survival Shelters продаёт компактные сооружения по цене $400 тыс. Средняя площадь объекта - от 30 квадратов (с дополнительными модулями). Особо не развернёшься, но какое-то время там выжить можно.
Основатель другой компании, Strategic Armored & Fortified Environments Аль Корби, рассказывает, что клиенты просят оснастить убежища самыми разными устройствами и ловушками против непрошенных гостей. Например, рвом и подъёмным мостом. Некоторые индивиды просят добавить опцию с бензином - чтобы они могли подпалить ров, когда к ним полезут.
Если клиент захочет, бункеры оснастят водомётами, сдвигающимися стальными стенами, потайными дверями и тоннелями. Другие покупатели не заморачиваются с огнемётами-водомётами, зато просят построить в убежище медицинский центр и сделать запас лекарств.
Короче говоря, они всерьёз готовятся к апокалипсису. И думают, что смогут пересидеть его в подземной конуре.
Источник:
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- какие нафиг зомби! у меня огород, вода, еда, от соседей отбиваться будем!
Только сейчас кинулись!
У меня давно уже бункер есть, правда в нем сейчас хранится картошка, консервация в банках и летняя резина
Первая публикация: 6 мая 1950 г.
Автор: Рэй Брэдбери
Страшна не бомбардировка, а голодные бывшие сограждане.
И прятаться лучше не в бункере, к которому ведет качественная дорога с автобана, а за глубоким оврагом (чем больше напоминает естественный тем лучше) и лесополосами с буреломом. Полузаросшего проселка километров в 5 (лучше больше 8-10) хватит. И тихая система раннего оповещения + скрытые выносные посты со снайперкой и пулеметом.
И чем меньше дорогих земляных работ видно со спутника или выполняется рабочими из ближайшего города - тем меньше шансов получить что-то персонально или незваных гостей.
Я стану альфа зомбякрм на районе
Рекомендую под траву.