FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7004 поста • 790 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
«Я на стрёме, на нервах»: власти США хотят отобрать миллиарды у сбежавшего Олега Тинькова

«Я на стрёме, на нервах»: власти США хотят отобрать миллиарды у сбежавшего Олега Тинькова

Автор:
08 декабря 2022 14:17
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Олег Тиньков   США   лондон   михаил фридман   мошенничество   налоги   олигархи   петр авен   список   форбс   
2025
7

Покой ему уже и не снится - его подозревают в уклонении от налогов и мошенничестве.

У Олега Тинькова не складываются отношения с американскими властями. Сначала его подозревали в уклонении от уплаты налогов и хотели прописать тюремный срок. Тогда Тиньков заключил с Минюстом США мировое соглашение и выплатил штраф в $509 миллионов.

×
×

После этого Олег объявил, что у него рак крови. Он проходил курс «химии» и делал пересадку костного мозга.

«Моя болезнь долгая, опасная: я на стреме, на нервах… Инфекции все эти… Три раза ковид подхватил. Естественно, больше бизнесом заниматься не буду».

Ну а после начала СВО, Тиньков продал свой банк, отказался от российского гражданства и обосновался в Европе.

Но у американцев к нему снова появились вопросы:

«По версии американских чиновников, Тиньков выводил свои российские миллиарды под прикрытием продажи активов».

Если докажут факт мошенничества и уклонение от уплаты налогов - его активы арестуют, а потом могут конфисковать.

Вероятно, так и будет. Эту ситуацию прокомментировал адвокат Александр Добровинский:

«Мне интересно, когда уже наши олигархи поймут: что бы они не делали — отказывались бы от России, от гражданства, отдавали бы свои миллионы и миллиарды на "благие" цели — доверять им уже там не будут, и выходцы из "Альфа-групп" тому яркий пример».

Имеются в виду Михаил Фридман и Петр Авен - владельцы и акционеры «Альфы». В 2021 году Фридман был на 11 месте в списке богатейших людей России с состоянием в $15,5 миллиардов. Авен занимал 30 строчку с капиталом в $5,3 миллиарда. После февральских событий они переехали в Лондон, выделили солидную сумму на помощь Украине, но их активы всё равно арестовали. И даже заблокировали банковские карточки. Михаил Фридман тогда говорил, что теперь надо самому прибираться в доме. На шофера денег тоже нет, а водить он не умеет.

«Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что не можем быть наказаны», – сказал он. «Я не знаю, как жить дальше. Я не знаю. Я действительно не знаю».

Теперь там идёт долгое и муторное разбирательство - возвращать ли Фридману и Авену часть их денег или нет. Именно часть, о всём капитале речь уже не идёт.

Возможно, Олега Тинькова тоже ждут такие «разборки» с властями, но уже не в ЕС, а в Америке.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Олег Тиньков   США   лондон   михаил фридман   мошенничество   налоги   олигархи   петр авен   список   форбс   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
40  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
ron Час назад
В любые времена наворованное являлось лакомой добычей для других воров. Или они типа думали, что уехали из России - и всё, "в домике"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3
Вася Васильев 4 минуты назад
грабь награбленное.... олежку не жаль, он же мразь по сути.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
K7OO 4 минуты назад
Многие евреи в фашистской Германии тоже когда-то думали, что, поддержав Гитлера, избавят себя от будущих неприятностей и смогут жить спокойно. Не он первый, не он последний.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63k
Татьяна Юсова 4 минуты назад
Путин этих придурков ещё 2013 году предупреждал!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
315
Dragon 5 минут назад
Похоже, офицер уже крикнул "Бранзулетка".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Феликс Дзержинский 7 минут назад
Банки на подобии тинькова, используются в качестве прокладок, для вывода капитала за границу. Таким как тиньков, дают подержать в руках миллиарды, что к его рукам прилипло, пока дали подержать, тем он и пользовался, а остальное, что не прелипло уходит по цепочке дальше. Скоро ему подобные, будут мыться в темзе, так как в их услугах по выводу капитала отпала нужда. Хреново то, что этого ушлёпка, заменят кем то другим, каким-нибудь }{уиньковым, который также будет выводить средства из России.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
alex 8 минут назад
предателей никто не любит
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
? ? ? 9 минут назад
бедненький
*скупая слеза*
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
32k
russger 10 минут назад
Как правительство РФ радо, что этих олигархов там гнобят. А тех, что пока на территории РФ действуют не хотите "раскулачить"?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Бу 10 минут назад
пиндосы молодцы - грабят награбленное
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 11 минут назад
Это говорит лишь об одном факте.
Люди были достаточно хитры что бы сколотить состояние и достаточно глупы не поняв реальность в которой живут, кто они, где они, на кого можно рассчитывать а на кого нельзя положиться.
В принципе это стандартное развитие которое нельзя перепрыгнуть.
Их не жалко, жалко лишь народные деньги которые они вывезли.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Евгений 11 минут назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
Топпер Харли 12 минут назад
"Отжать отжатое - не западло" ©
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
131
cfhfwby 12 минут назад
Почему у нас так: украдешь мешок картошки, тебя будут искать по всем весям и, поверьте мне, рано или поздно, но найдут и покарают. А тут люди готовились к предательству, выводили активы, продавали свои банки, заводы, пароходы, как говорится, все, кому надо, знали, что товарищи бегут и никто не озаботился о том, чтобы облегчить им побег, лишив тяжести в виде наворованных капиталов. О чем это говорит? Да о том, что стерх и его вертикаль, своих не сдает. До сих пор позволено выводить капиталы не только частных лиц, но и государственных, у нас, по-прежнему, вкладывают бабло в "ценные" бумаги Запада. Разрешено оставлять ВСЕ, заработанные на продаже Родины и ее недр, деньги на Западе. Понятное дело, что это не решение ЦБ, каким бы он прозападным не был, есть у нас старичок, который все это позволяет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vovan Petroff 14 минут назад
Вот он про всё знает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Ashabad 15 минут назад
Потому что сейчас для властей США нет "хороших русских". Это слом эпохи, это время крушения империй. Власти США хотят уничтожить русских как этнос, полностью и под корень. Жители Северо-американских Штатов всегда так делали. Мы для них как индейцы, только ещё и можем потенциально представлять угрозу глобальному американскому доминированию.
Поэтому им надо уничтожить всех русских...
А что, для кого-то это новость?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Zhora 18 минут назад
Да и хер с ним. Если бы остался в России и не обсерал свою страну - так и остался бы миллиардером.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Kucher 20 минут назад
Ах как их жалко. Сейчас расплачусь над судьбой олигархов.

Сколько лет они безнаказанно тут воровали и в открытую наворованное вывозили на Запад. Всё было хорошо. Теперь их там за задницу взяли. Ну так им и надо! Пусть хотя бы так им прилетит, раз у нас они неприкосновенные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Константин 24 минуты назад
Грабь награбленное!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
heta Полчаса назад
Им же ВВП говорил много лет назад про их деньги: "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!»". Посчитали себя умнее? Штош, ССЗБ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
sonic24a Полчаса назад
так и здесь хотят
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 16 комментариев
Показать ещё
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

184990



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кубики, которые не наскучат
Кубики, которые не наскучат
Комментарии и картинки из соцсетей. Порция горячего свежачка
Комментарии и картинки из соцсетей. Порция горячего свежачка
Набирающие популярность в сообществах
Чудо Двухсабельника
Чудо Двухсабельника
Нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде
Нейросеть перерисовала советские новогодние открытки, показав их в непривычном виде
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Будущее уже тут

Лучшие демотиваторы
Начальники такие начальники

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Прикол#факты#подборка#Прошлое#улыбнуло#люди#Разное#аварии#соцсети
#Юмор#животные#история#забавно#автомобили#автомир#Ynews#Россия#дтп#СССР
#интересно#интересное#картинки#позитив#Приколы#кино#познавательно#в мире#сатира#США
В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку В Китае задержали "беременную" 202 процессорами Intel контрабандистку Amazon запретила импорт семян в США после тысяч странных посылок из Китая Amazon запретила импорт семян в США после тысяч странных посылок из Китая Мужчина спустил почти 13 млн долларов на сайте для взрослых Мужчина спустил почти 13 млн долларов на сайте для взрослых Мужчина обманом получил государственные 370 млн рублей на выплату зарплаты, но спустил их на авто Мужчина обманом получил государственные 370 млн рублей на выплату зарплаты, но спустил их на авто Он смог обмануть самого Муссолини Он смог обмануть самого Муссолини Мошенник попытался надуть 94-летнего старика, но тот оказался совсем не прост Мошенник попытался надуть 94-летнего старика, но тот оказался совсем не прост

На что жалуетесь?

Вернуться