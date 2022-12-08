«Я на стрёме, на нервах»: власти США хотят отобрать миллиарды у сбежавшего Олега Тинькова

После этого Олег объявил, что у него рак крови. Он проходил курс «химии» и делал пересадку костного мозга.

«Моя болезнь долгая, опасная: я на стреме, на нервах… Инфекции все эти… Три раза ковид подхватил. Естественно, больше бизнесом заниматься не буду».

Ну а после начала СВО, Тиньков продал свой банк, отказался от российского гражданства и обосновался в Европе.