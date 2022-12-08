«Я на стрёме, на нервах»: власти США хотят отобрать миллиарды у сбежавшего Олега Тинькова

Покой ему уже и не снится - его подозревают в уклонении от налогов и мошенничестве.
У Олега Тинькова не складываются отношения с американскими властями. Сначала его подозревали в уклонении от уплаты налогов и хотели прописать тюремный срок. Тогда Тиньков заключил с Минюстом США мировое соглашение и выплатил штраф в $509 миллионов.
После этого Олег объявил, что у него рак крови. Он проходил курс «химии» и делал пересадку костного мозга.
«Моя болезнь долгая, опасная: я на стреме, на нервах… Инфекции все эти… Три раза ковид подхватил. Естественно, больше бизнесом заниматься не буду».
Ну а после начала СВО, Тиньков продал свой банк, отказался от российского гражданства и обосновался в Европе.
Но у американцев к нему снова появились вопросы:
«По версии американских чиновников, Тиньков выводил свои российские миллиарды под прикрытием продажи активов».
Если докажут факт мошенничества и уклонение от уплаты налогов - его активы арестуют, а потом могут конфисковать.
Вероятно, так и будет. Эту ситуацию прокомментировал адвокат Александр Добровинский:
«Мне интересно, когда уже наши олигархи поймут: что бы они не делали — отказывались бы от России, от гражданства, отдавали бы свои миллионы и миллиарды на "благие" цели — доверять им уже там не будут, и выходцы из "Альфа-групп" тому яркий пример».
Имеются в виду Михаил Фридман и Петр Авен - владельцы и акционеры «Альфы». В 2021 году Фридман был на 11 месте в списке богатейших людей России с состоянием в $15,5 миллиардов. Авен занимал 30 строчку с капиталом в $5,3 миллиарда. После февральских событий они переехали в Лондон, выделили солидную сумму на помощь Украине, но их активы всё равно арестовали. И даже заблокировали банковские карточки. Михаил Фридман тогда говорил, что теперь надо самому прибираться в доме. На шофера денег тоже нет, а водить он не умеет.
«Мы искренне верили, что мы такие хорошие друзья западного мира, что не можем быть наказаны», – сказал он. «Я не знаю, как жить дальше. Я не знаю. Я действительно не знаю».
Теперь там идёт долгое и муторное разбирательство - возвращать ли Фридману и Авену часть их денег или нет. Именно часть, о всём капитале речь уже не идёт.
Возможно, Олега Тинькова тоже ждут такие «разборки» с властями, но уже не в ЕС, а в Америке.
Источник:
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*скупая слеза*
Люди были достаточно хитры что бы сколотить состояние и достаточно глупы не поняв реальность в которой живут, кто они, где они, на кого можно рассчитывать а на кого нельзя положиться.
В принципе это стандартное развитие которое нельзя перепрыгнуть.
Их не жалко, жалко лишь народные деньги которые они вывезли.
Поэтому им надо уничтожить всех русских...
А что, для кого-то это новость?!
Сколько лет они безнаказанно тут воровали и в открытую наворованное вывозили на Запад. Всё было хорошо. Теперь их там за задницу взяли. Ну так им и надо! Пусть хотя бы так им прилетит, раз у нас они неприкосновенные.