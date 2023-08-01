В Москве подростки попытались взорвать блогера с помощью монтажной пены и петарды

У Сергея Симонова после блокировки канала осталось всего 1,7 тысяч подписчиков на "Ютубе", хотя раньше его видео смотрели около 500 тысяч человек. Микроблогер подозревает, что заказчицей расправы могла быть его бывшая жена, которая никак не может простить мужчине развода и хочет отобрать его имущество.
15-летнему Тимуру из Подольска предложили подзаработать. За 12,5 тыс. рублей парень купил несколько баллонов пены и петарды. Все вместе он сложил перед дверью 47-летнего московского стримера и поджёг. Чтобы было не так страшно, пацан взял с собой на дело приятеля, пообещав поделиться деньжатами (5 тыс.)
29 июля подростки проникли в подъезд дома, где живёт блогер и, залепив глазок на его двери в квартиру жвачкой, устроили "бабах".
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Вышло громко, но неубедительно. В результате пострадали нервы соседей и стены подъезда - их щедро залепило монтажной пеной.
Результаты своей работы исполнители сбросили в Телеграм-канал, с которым вели переписку. Подростков очень быстро вычислили и задержали. Они признались, что все сделанное — ради денег.
А вот сам блогер уверен, что в этой истории замешана его экс-супруга, которая на протяжении длительного времени доставляет ему неприятности. По словам Симонова, "от имени бывшей супруги ему уже обливали дверь и краской, и маслом, и даже мочой. А однажды даже напали на него на улице с ножом, передавая "привет от бывшей". Бывшая жена никак не может простить ему развод, а еще хотела бы делёжки жилплощади - у Симонова много недвижимости, которую он сдаёт в аренду. В отличие от блогов, это дело никогда не подводит и приносит стабильный доход.
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