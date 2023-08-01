В Москве подростки попытались взорвать блогера с помощью монтажной пены и петарды

15-летнему Тимуру из Подольска предложили подзаработать. За 12,5 тыс. рублей парень купил несколько баллонов пены и петарды. Все вместе он сложил перед дверью 47-летнего московского стримера и поджёг. Чтобы было не так страшно, пацан взял с собой на дело приятеля, пообещав поделиться деньжатами (5 тыс.)

29 июля подростки проникли в подъезд дома, где живёт блогер и, залепив глазок на его двери в квартиру жвачкой, устроили "бабах".