Названа предварительная причина взрыва в Махачкале

Рядом с заправкой хранилось 100 тонн селитры. Её владелец объявлен в федеральный розыск.
Причиной вчерашнего взрыва на заправке в Махачкале стали 100 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в расположенном неподалёку автосервисе. Склад под селитру арендовал местный бизнесмен, занимавшийся продажей удобрений. Сейчас владелец взрывоопасного вещества, 34-летний Эльдар Насрулаев, объявлен в федеральный розыск. Мужчина скрывается где-то неподалёку, по словам его жены, она видела Эльдара вчера незадолго до ЧП.
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По предварительным данным, сначала в автосервисе загорелась приехавшая на ТО машина. Огонь быстро распространился по всему помещению, после чего загорелась и сдетонировала слежавшаяся на складе селитра. После первого взрыва загорелось несколько цистерн с топливом на АЗС и взорвалась стоявшая неподалёку от автосервиса машина с газовым баллоном. Именно этот взрыв стал катализатором для детонации оставшейся селитры. Ударная волна разнесла всё в радиусе нескольких сотен метров. Все, кто находился неподалёку, мгновенно погибли.
По последним данным, жертвами взрыва стали 35 человек, ранения различной степени тяжести получили более восьмидесяти человек, 11 пострадавших, включая двух детей, находятся в больнице. 15 августа объявлен днём траура в Дагестане.
Также выяснилось, что с нарушениями работала и сгоревшая АЗС. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения всех заправок в Дагестане. Краснов заявил, что специалисты дадут оценку соблюдению всех нормативов на АЗС, включая те, которые расположены около жилых домов, школ, детских садов и больниц. К проверке подключат специалистов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций.
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Да 100 тонн селитры в одном месте в городе - это вообще писец! Это по сути 35 тонн тротила! А если селитра ещё и слежавшаяся, то может и 50 тонн тротила! Как такое вообще возможно???? Это невозможно было не заметить! Это 14 самосвалов селитры!
А заправка, видимо, крупной сети?
Началось всё с того, что на СТО не было работающих огнетушителей. А закончилось нелегальным складом с селитрой.