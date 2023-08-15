FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 577 постов • 35 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Названа предварительная причина взрыва в Махачкале

Названа предварительная причина взрыва в Махачкале

Автор:
15 августа 2023 14:25
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Махачкала   азс   взрыв   селитра   трагедия   
930
2
5

Рядом с заправкой хранилось 100 тонн селитры. Её владелец объявлен в федеральный розыск.

Причиной вчерашнего взрыва на заправке в Махачкале стали 100 тонн аммиачной селитры, которая хранилась в расположенном неподалёку автосервисе. Склад под селитру арендовал местный бизнесмен, занимавшийся продажей удобрений. Сейчас владелец взрывоопасного вещества, 34-летний Эльдар Насрулаев, объявлен в федеральный розыск. Мужчина скрывается где-то неподалёку, по словам его жены, она видела Эльдара вчера незадолго до ЧП.

По предварительным данным, сначала в автосервисе загорелась приехавшая на ТО машина. Огонь быстро распространился по всему помещению, после чего загорелась и сдетонировала слежавшаяся на складе селитра. После первого взрыва загорелось несколько цистерн с топливом на АЗС и взорвалась стоявшая неподалёку от автосервиса машина с газовым баллоном. Именно этот взрыв стал катализатором для детонации оставшейся селитры. Ударная волна разнесла всё в радиусе нескольких сотен метров. Все, кто находился неподалёку, мгновенно погибли.

По последним данным, жертвами взрыва стали 35 человек, ранения различной степени тяжести получили более восьмидесяти человек, 11 пострадавших, включая двух детей, находятся в больнице. 15 августа объявлен днём траура в Дагестане.

Также выяснилось, что с нарушениями работала и сгоревшая АЗС. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность размещения всех заправок в Дагестане. Краснов заявил, что специалисты дадут оценку соблюдению всех нормативов на АЗС, включая те, которые расположены около жилых домов, школ, детских садов и больниц. К проверке подключат специалистов МЧС России, Ростехнадзора, государственного строительного надзора, а также газоснабжающих организаций.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   Махачкала   азс   взрыв   селитра   трагедия   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
29k
Юрьевич Полчаса назад
"Причиной вчерашнего взрыва на заправке в Махачкале стали 100 тонн аммиачной селитры"
Да 100 тонн селитры в одном месте в городе - это вообще писец! Это по сути 35 тонн тротила! А если селитра ещё и слежавшаяся, то может и 50 тонн тротила! Как такое вообще возможно???? Это невозможно было не заметить! Это 14 самосвалов селитры!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alex 6 минут назад
А Дагестан разве не РФ? У них другие нормативы? Родственные? Братские? Сажать. Ждём посадок!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 9 минут назад
Как-то странно, конечно, часть селитры взорвалась, а часть селитры сдетонировала только после взрыва газового баллона.
А заправка, видимо, крупной сети?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Kostick 22 минуты назад
может не заправки надо проверять, а оборот той селитры? как минимум логично. и уж тем более как она хранится. при советах те удобрения хранились на складах, где не то что заправки, до ближайшей деревни далеко...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
113k
parallax 23 минуты назад
Как всегда, причина трагедии в раскиздяйстве.
Началось всё с того, что на СТО не было работающих огнетушителей. А закончилось нелегальным складом с селитрой.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
606
ruslan d Полчаса назад
Интересно , что делала аммиачная селитра в жилых кварталах ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Бритва Полчаса назад
И никакой войны не надо. Само взорвётся.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Burzum
Лесник
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

167186



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к вершине K2
Норвежская альпинистка не помогла умирающему проводнику и продолжила восхождение к...
14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают недоумение и улыбку
14 советских плакатов, которые делались на полном серьёзе, но сегодня вызывают...
Набирающие популярность в сообществах
Проституты из английской королевской семьи
Проституты из английской королевской семьи
Что вы могли не знать о саудитах
Что вы могли не знать о саудитах
Это Россия, детка
Это Россия, детка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Типичная вакансия

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#ДТП#Прикол#в мире#истории#Автовсячина#волосы#Италия
#люди#автомир#Юмор#животные#забавно#новости#сарказм#история#добро#картинки
#машина#интересно#аварии#авто аварии#подборка#кино#США#Москва#Испания#криминал
Это Россия, детка Это Россия, детка В Москве подростки попытались взорвать блогера с помощью монтажной пены и петарды В Москве подростки попытались взорвать блогера с помощью монтажной пены и петарды В центре Таганрога прогремел мощный взрыв В центре Таганрога прогремел мощный взрыв «Она была нужна»: в день скорби по жертвам Хиросимы и Нагасаки, японцы поблагодарили американцев за сброшенные атомные бомбы «Она была нужна»: в день скорби по жертвам Хиросимы и Нагасаки, японцы поблагодарили американцев... В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой В Таиланде случился мощный взрыв на складе с пиротехникой Что значит "валяется"? В Сергиевом Посаде пресекли попытку бытового мародёрства Что значит "валяется"? В Сергиевом Посаде пресекли попытку бытового мародёрства

На что жалуетесь?

Вернуться