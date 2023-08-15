Названа предварительная причина взрыва в Махачкале

По предварительным данным, сначала в автосервисе загорелась приехавшая на ТО машина. Огонь быстро распространился по всему помещению, после чего загорелась и сдетонировала слежавшаяся на складе селитра. После первого взрыва загорелось несколько цистерн с топливом на АЗС и взорвалась стоявшая неподалёку от автосервиса машина с газовым баллоном. Именно этот взрыв стал катализатором для детонации оставшейся селитры. Ударная волна разнесла всё в радиусе нескольких сотен метров. Все, кто находился неподалёку, мгновенно погибли.



По последним данным, жертвами взрыва стали 35 человек, ранения различной степени тяжести получили более восьмидесяти человек, 11 пострадавших, включая двух детей, находятся в больнице. 15 августа объявлен днём траура в Дагестане.