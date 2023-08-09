"Круто, когда батя депутат": красноярские подростки объединились в группу, в которой не место "нищебродам"

Детишечки предлагают присоединиться к их сообществу детей "богачей и представителей власти". Для всех остальных организуют конкурсы и розыгрыши типа угощения блинами с лопаты.
Расслоение общества существовало всегда, вот только кичиться богатством считалось дурным тоном. Особенно, если к нему ты имеешь самое опосредованное отношение.
В Красноярске группка подростков так не считает. Под предводительством 14-летнего зумера, который по его утверждениям родился в семье депутата, тинейджеры создали группу "для богатых". Цель этого сообщества - просто кайфовать, не задумываясь о жизни.
Свои "будни" с походами в ресторан и отдыхом подростки постят в специально созданные каналы в Телеграм и на платформе Twitch.
Подписчиков у мажоров маловато: за онлайн-трансляциями красноярцев следят всего 38 фолловеров. В Телеграм-канале участников побольше - около 2,5 тысяч. А в самой группе "Медуза Сквад" 30 человек. Как поясняет её создатель 14-летний Макс Боинг, все они знакомы друг с другом с самого детства.
"Родители вместе вели предпринимательскую деятельность, либо же вместе работали в органах власти. Есть много желающих попасть в нашу тусовку, но это не так просто", - поясняет Макс.
Впрочем, если кто-то захочет стать одним из "Медуз Сквад", ему придётся заплатить членский взнос в 100 тысяч рублей. Таков пропуск в мир юных мажоров. А тем, у кого таких денег нет, дети богатеев советуют идти работать или просить у родителей.
Впрочем, приобщиться к миру сынков и дочек сильных мира сего, можно и участвуя в их розыгрышах и развлечениях. Например, поев блинов с лопаты или бутерброда с кошачьим кормом.
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Или поучаствовав в розыгрыше футболки с эмблемой сообщества - розовой медузой.
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Основатель сообщества поясняет, что какой-то определённой миссии у группы нет:
«Мы решили разукрасить этот серый, скучный, неинтересный город. У нас нет каких-то целей, мы же медузы, а у медуз нет мозгов, они живут кайфуют и ни о чем не думают».
На вопрос, не боятся ли подростки, что об их сообществе узнают родители, которые, возможно, будут недовольные времяпропровождением своих детей, члены группы отвечают, что все в порядке и волноваться не о чем.
«Главное, чтобы мы не называли их имена (родителей - ред.) А так, у каждого из нас есть выдуманное имя и фамилия, чтобы никто не узнал, кто наши родители. Абсолютно никто не знает наши имена и фамилии, также у нас есть люди, которые занимаются зачисткой информации и распространением ложной инфы».
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В общем, развлекаются детишечки в духе своего времени, снимая Тик-Токи и кривляясь на камеру. Еще бы других не унижали, но ведь без этого никто не запомнит.
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Мне 48 и наверное- не при моей жизни.
И да- родителям похер и они такие же твари....
Автор школьник или поклонник "эффективных менеджеров"?
Им для увеличения просмотров и подписок нельзя повторяться, необходимо придумывать что-то новое, которое обязательно попадёт под статьи Уголовного Кодекса .
И тогда им придётся познакомиться с несовершеннолетними сверстниками, у которых заслуженные, а не игрушечные татуировки и которые, 100%, не любят медуз .
А могут подсунуть и с кошачьим дерьмом.
Ну прям шпиёны неуловимые