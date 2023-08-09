"Круто, когда батя депутат": красноярские подростки объединились в группу, в которой не место "нищебродам"





Подписчиков у мажоров маловато: за онлайн-трансляциями красноярцев следят всего 38 фолловеров. В Телеграм-канале участников побольше - около 2,5 тысяч. А в самой группе "Медуза Сквад" 30 человек. Как поясняет её создатель 14-летний Макс Боинг, все они знакомы друг с другом с самого детства.





"Родители вместе вели предпринимательскую деятельность, либо же вместе работали в органах власти. Есть много желающих попасть в нашу тусовку, но это не так просто", - поясняет Макс.

Впрочем, если кто-то захочет стать одним из "Медуз Сквад", ему придётся заплатить членский взнос в 100 тысяч рублей. Таков пропуск в мир юных мажоров. А тем, у кого таких денег нет, дети богатеев советуют идти работать или просить у родителей.



