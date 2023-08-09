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"Круто, когда батя депутат": красноярские подростки объединились в группу, в которой не место "нищебродам"

"Круто, когда батя депутат": красноярские подростки объединились в группу, в которой не место "нищебродам"

Автор:
09 августа 2023 13:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Медуза сквад   Нищеброды   золотая молодежь   мажоры   подростки   пранки   розыгрыши   
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Детишечки предлагают присоединиться к их сообществу детей "богачей и представителей власти". Для всех остальных организуют конкурсы и розыгрыши типа угощения блинами с лопаты.

Расслоение общества существовало всегда, вот только кичиться богатством считалось дурным тоном. Особенно, если к нему ты имеешь самое опосредованное отношение.


В Красноярске группка подростков так не считает. Под предводительством 14-летнего зумера, который по его утверждениям родился в семье депутата, тинейджеры создали группу "для богатых". Цель этого сообщества - просто кайфовать, не задумываясь о жизни.


Свои "будни" с походами в ресторан и отдыхом подростки постят в специально созданные каналы в Телеграм и на платформе Twitch.



Подписчиков у мажоров маловато: за онлайн-трансляциями красноярцев следят всего 38 фолловеров. В Телеграм-канале участников побольше - около 2,5 тысяч. А в самой группе "Медуза Сквад" 30 человек. Как поясняет её создатель 14-летний Макс Боинг, все они знакомы друг с другом с самого детства.


"Родители вместе вели предпринимательскую деятельность, либо же вместе работали в органах власти. Есть много желающих попасть в нашу тусовку, но это не так просто", - поясняет Макс.

Впрочем, если кто-то захочет стать одним из "Медуз Сквад", ему придётся заплатить членский взнос в 100 тысяч рублей. Таков пропуск в мир юных мажоров. А тем, у кого таких денег нет, дети богатеев советуют идти работать или просить у родителей.


Впрочем, приобщиться к миру сынков и дочек сильных мира сего, можно и участвуя в их розыгрышах и развлечениях. Например, поев блинов с лопаты или бутерброда с кошачьим кормом.



Или поучаствовав в розыгрыше футболки с эмблемой сообщества - розовой медузой.



Основатель сообщества поясняет, что какой-то определённой миссии у группы нет:

«Мы решили разукрасить этот серый, скучный, неинтересный город. У нас нет каких-то целей, мы же медузы, а у медуз нет мозгов, они живут кайфуют и ни о чем не думают».


На вопрос, не боятся ли подростки, что об их сообществе узнают родители, которые, возможно, будут недовольные времяпропровождением своих детей, члены группы отвечают, что все в порядке и волноваться не о чем.


«Главное, чтобы мы не называли их имена (родителей - ред.) А так, у каждого из нас есть выдуманное имя и фамилия, чтобы никто не узнал, кто наши родители. Абсолютно никто не знает наши имена и фамилии, также у нас есть люди, которые занимаются зачисткой информации и распространением ложной инфы».



В общем, развлекаются детишечки в духе своего времени, снимая Тик-Токи и кривляясь на камеру. Еще бы других не унижали, но ведь без этого никто не запомнит.

Источник:

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Метки: Видео   Медуза сквад   Нищеброды   золотая молодежь   мажоры   подростки   пранки   розыгрыши   
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57  комментариев
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15k
FatZilla 2 часа назад
Собственно, о каком патриотизме может идти речь при капитализме, когда верхушка общества так относится к остальным гражданам? Раз они такие богатые, то нехай свои частные армии имеют, им-то есть что защищать.
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51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 минуты назад
тупые малолетние уё........ки
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8k
KarabasBarabas 8 минут назад
Партаки, причем очень плохого качества, на 14ти летнем пиз.дюке говорят только о том, что его воспитанием никто не занимался и уж точно не об обеспеченных родителях. Скорее всего богатые родители - это вообще выдумка, т.к. деанонизировать группу подростков в городе с населением миллион не составляет никаких сложностей.
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22k
Дмитрий 10 минут назад
"Круто, когда батя депутат": красноярские подростки объединились в группу, в которой не место "нищебродам"Посмотреть
"Круто, когда батя депутат": красноярские подростки объединились в группу, в которой не место "нищебродам"
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17k
Александр Сучков 11 минут назад
Господи
когда закончится это чмошничество безмозглых детей.....
Мне 48 и наверное- не при моей жизни.
И да- родителям похер и они такие же твари....
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1k
Сергей 16 минут назад
"Расслоение общества существовало всегда".. (с)
Автор школьник или поклонник "эффективных менеджеров"?
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3k
· · 17 минут назад
До добра эти шутки не доведут, помяните мои слова .
Им для увеличения просмотров и подписок нельзя повторяться, необходимо придумывать что-то новое, которое обязательно попадёт под статьи Уголовного Кодекса .
И тогда им придётся познакомиться с несовершеннолетними сверстниками, у которых заслуженные, а не игрушечные татуировки и которые, 100%, не любят медуз .
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1k
Igor Grishaev Полчаса назад
Ясен перец, военкомат про них не вспомнит, когда мажорам исполнится 18 лет. Или медкомиссия обнаружит коллективное плоскостопие.
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5k
Subic Полчаса назад
Причем, почти наверняка, детишки из семей с весьма средним достатком. Ну чуть выше среднего. Никакими реально богатыми родителями там и не пахнет. Все хайп ловят (по новомодному если) или "выеб...ны" если "по-старому". Даже если хайп на хейте сгенерирован. Знаком я с подростками из очень обеспеченных семей (не чета огольцам из топа), почти всегда очень закрытые лично и их компании и увлечения. Есть исключения, они заметные, но количественно, ничтожны. Минимум должны быть в роликах коптеры и постоянно ролики с ними, квадрики, снежики, видео бизнес класса авиакомпаний и с островов, ну без конкретики ПРИМЕРНО это было бы естественной частью их жизни и попадало бы в их ролики.
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−14
Juri Полчаса назад
Уж лучше бы скинхеды, эмо, готы вернулись, нежели это)))
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3k
SaveUs Полчаса назад
Дети по настоящему богатых родителей ведут себя как мышки - на одного ребенка 20 учителей
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7k
Николай 40 минут назад
Дурачье малолетнее, если это постоянное отношение к людям, то увы я их расстрою против ножа у психопата или как они могут выразится нищеброда что для них скорее всего одно и то же, папины денюжки не спасут... да и кого искать, таких по стране миллионы...выражаясь их языком...
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33k
koleos72 43 минуты назад
Бабосики на принтере напечатали, а прикит из секондхэнда! Детям депутатов не нужно подтверждать свою состоятельность! Маргиналы хотят бабосики поднять на лохах! Офигенный герб себе выбрали - Розовые рейтузы!
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1k
Жендос 46 минут назад
Не пойму как можно так выепываться, не имея даже своих трусов
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3k
Руслан 56 минут назад
С родителями недорослей всё понятно. Надо их гнать в шею из власти. Ну и делишки финансовые проверить.
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1k
Мист 57 минут назад
понт дороже денег.....маргиналы есть маргиналы
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−3
Sentinel 59 минут назад
>поев блинов с лопаты или бутерброда с кошачьим кормом

А могут подсунуть и с кошачьим дерьмом.
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2k
Lena Час назад
Какие же они жалкие, нелепые и недалекие...
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37k
russger Час назад
"никто не знает наши имена и фамилии, также у нас есть люди, которые занимаются зачисткой информации и распространением ложной инфы"

Ну прям шпиёны неуловимые
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2k
Duke_kir Час назад
"Круто, когда батя депутат": красноярские подростки объединились в группу, в которой не место "нищебродам"Посмотреть
"Круто, когда батя депутат": красноярские подростки объединились в группу, в которой не место "нищебродам"
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1k
Максим Макашев Час назад
Этихжедетей отправить на уборку улиц или на мусороперерабатывающий завод на перевоспитание
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