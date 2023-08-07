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Мощный взрыв в турецком порту Дериндже попал на видео

Мощный взрыв в турецком порту Дериндже попал на видео

Автор:
07 августа 2023 16:23
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Турция   взрыв   дериндже   зерно   порт   элеватор   
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Пострадало как минимум десять человек.

В коммерческом порту Дериндже случился взрыв в одном из элеваторов с зерном.

Взрыв прогремел на одном из элеваторов, который принадлежит Управлению почвенных продуктов. Предположительно, во время загрузки судна зерном. Причины взрыва не ясны, они выясняются компетентными органами.

Пока основной причиной считают халатность. На элеваторах время от времени происходят ЧП, связанные с возгоранием зерновой пыли - взвеси, которая при большой концентрации в воздухе может сначала вспыхнуть, а потом разнести всё здание:

Пыль взрывается при большой концентрации и соблюдении ряда условий. На предприятиях мелкофракционные частицы оседают в помещениях и любой хлопок может привести к попаданию вещества в воздух. Воспламенение происходит из-за насыщения отделившихся друг от друга частиц кислородом, являющимся окислителем и провоцирующим процесс горения. Взвесь может сдетонировать даже от случайной искры. Предрасположенность к возгоранию смеси объясняется наличием в ее составе крахмала (сахаров), опасность которого можно сопоставить с торфом или серой. Вероятность детонации взвеси прямо зависит от состава вещества, находящегося в воздухе.

На месте ЧП работают экстренные службы. Сообщают о как минимум 10 пострадавших.

Источник:

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Метки: Видео   Турция   взрыв   дериндже   зерно   порт   элеватор   
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16  комментариев
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8k
Роман 37 минут назад
Да да да.. крахмал... кислород ... бла бла бла. А по факту вернулось походу судно, которое не смогло разгрузиться в Одессе. У нас тут хлебозаводы с мельницами взлетают на воздух через день, ага. Прям вот взрывоопасное производство и сотрудники в саперных костюмах пекут булки.
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3k
wwwoffka 1 10 минут назад
Теперь хотя бы понятно, почему с булок так разносит.
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177
Йож ДонеццкиЙ 18 минут назад
Как же теперь "Европа то без зерна останется??! Африка слезно соболезнует Туркам.
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11k
Андрей Ма-С 21 минуту назад
что не так с этим зерном в этом году??? то в портах Одессы детонирует в тротиловом эквиваленте, то теперь в Турции. Это не одно и то же зерно с частицами демократии что в 404 часом????
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33k
Юр21 Полчаса назад
Пыль и писданула, у нас в восьмидесятых так же на элеваторе грохнуло, закурили там...
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20k
Анатолий Соколов 41 минуту назад
походу с украины зерно крупного калибра случайно завезли ...
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19k
Александр 45 минут назад
Был у нас особый инструктаж под роспись "Соблюдение пылегазового и противопожарного режимов"
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6k
Smolny 48 минут назад
Заметьте, как плавно зерно в хранилище превращается... Превращается зерно, простите - технические неполадки - в мучную взвесь!
На мукомольных предприятиях пыль может бахнуть. А здесь нас хотят убедить, что зерно=мука, я правильно понимаю?
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7k
Станислав Час назад
Фигасе, не знал, что злаковые на такое способны.
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22
FreelancerND Станислав Час назад
Сами злаковые - нет, а вот мучная взвесь бахает дай боже. Я один раз видел как мельница аннигилировалась, Майкл Бэй стайл
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203
ДедМаздай Час назад
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