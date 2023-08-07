Мощный взрыв в турецком порту Дериндже попал на видео

Пострадало как минимум десять человек.
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Взрыв прогремел на одном из элеваторов, который принадлежит Управлению почвенных продуктов. Предположительно, во время загрузки судна зерном. Причины взрыва не ясны, они выясняются компетентными органами.
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Пока основной причиной считают халатность. На элеваторах время от времени происходят ЧП, связанные с возгоранием зерновой пыли - взвеси, которая при большой концентрации в воздухе может сначала вспыхнуть, а потом разнести всё здание:
Пыль взрывается при большой концентрации и соблюдении ряда условий. На предприятиях мелкофракционные частицы оседают в помещениях и любой хлопок может привести к попаданию вещества в воздух. Воспламенение происходит из-за насыщения отделившихся друг от друга частиц кислородом, являющимся окислителем и провоцирующим процесс горения. Взвесь может сдетонировать даже от случайной искры. Предрасположенность к возгоранию смеси объясняется наличием в ее составе крахмала (сахаров), опасность которого можно сопоставить с торфом или серой. Вероятность детонации взвеси прямо зависит от состава вещества, находящегося в воздухе.
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На месте ЧП работают экстренные службы. Сообщают о как минимум 10 пострадавших.
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На мукомольных предприятиях пыль может бахнуть. А здесь нас хотят убедить, что зерно=мука, я правильно понимаю?