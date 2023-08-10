Что значит "валяется"? В Сергиевом Посаде пресекли попытку бытового мародёрства

Пользуясь случаем, предприимчивая дама подъехала во двор многоэтажки, где взрывом выбило окна, и попыталась поживиться чужим добром. Но ей не дали.
Ох, уж эти бытовые мародёры! В обычной жизни они могут быть обычными людьми, но едва случается неординарная ситуация, сбрасывают маски приличия.
В Сергиевом Посаде вчера произошёл серьезный взрыв на территории оптико-механического завода. Он был таким мощным, что в домах, расположенных неподалёку от места ЧП, выбило стёкла, повредило фасады и оконные блоки.
И пока горожане пребывали в шоке от случившегося, обзванивали родственников и знакомых, кто-то быстро сориентировался и решил прибарахлиться. К одному из пострадавших домов на такси подъехала женщина и уже было схватила валявшуюся на земле москитную сетку. Но попытка мародёрства не прошла - местные жители заметили бесстыжую мадам и отобрали добычу.
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Однако среди жителей Сергиевого Посада есть немало и тех, кто готов безвозмедно помочь пострадавшим. Вчера в местных пабликах горожане публиковали объявления, в которых призывали не стесняться и обращаться за помощью.
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