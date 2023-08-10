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Что значит "валяется"? В Сергиевом Посаде пресекли попытку бытового мародёрства

Что значит "валяется"? В Сергиевом Посаде пресекли попытку бытового мародёрства

Автор:
10 августа 2023 15:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   бытовое мародерство   взрыв   москитная сетка   оптико-механический завод   поживилась   сергиев посад   
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Пользуясь случаем, предприимчивая дама подъехала во двор многоэтажки, где взрывом выбило окна, и попыталась поживиться чужим добром. Но ей не дали.

Ох, уж эти бытовые мародёры! В обычной жизни они могут быть обычными людьми, но едва случается неординарная ситуация, сбрасывают маски приличия.


В Сергиевом Посаде вчера произошёл серьезный взрыв на территории оптико-механического завода. Он был таким мощным, что в домах, расположенных неподалёку от места ЧП, выбило стёкла, повредило фасады и оконные блоки.


И пока горожане пребывали в шоке от случившегося, обзванивали родственников и знакомых, кто-то быстро сориентировался и решил прибарахлиться. К одному из пострадавших домов на такси подъехала женщина и уже было схватила валявшуюся на земле москитную сетку. Но попытка мародёрства не прошла - местные жители заметили бесстыжую мадам и отобрали добычу.


Однако среди жителей Сергиевого Посада есть немало и тех, кто готов безвозмедно помочь пострадавшим. Вчера в местных пабликах горожане публиковали объявления, в которых призывали не стесняться и обращаться за помощью.



Сейчас на месте взрыва продолжается разбор завалов. Работы ведутся круглосуточно. После трагедии на заводе в больнице остаются 23 человека, 5 из них в тяжелом состоянии. Одна женщина, доставленная в клинику, скончалась вчера от тяжелых ожогов. 12 человек считаются пропавшими без вести.

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Метки: Видео   бытовое мародерство   взрыв   москитная сетка   оптико-механический завод   поживилась   сергиев посад   
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28k
Lehoia Полчаса назад
"Кому война, кому мать родна"-Народная мудрость
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Сергей Полчаса назад
Одновременно жалко народ который пострадал и одновременно понимаешь что государству пофиг, даже похоже компенсаций не будет. А если всем пофиг зачем тогда работать? Ипотеку конечно тянуть милое дело, но в реальном выражении сейчас рубль ниочем, а вот жизнь можно прожить разнообразнее и насыщений да и за горизонт посмотреть.
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БамбарбияКиргуду Полчаса назад
Нужно в иране машинку для отрубания пальцев заказать.В одном из постов недавно видел.Хорошая вещь.А вообще это не люди,скоты.
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