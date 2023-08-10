Что значит "валяется"? В Сергиевом Посаде пресекли попытку бытового мародёрства

Ох, уж эти бытовые мародёры! В обычной жизни они могут быть обычными людьми, но едва случается неординарная ситуация, сбрасывают маски приличия.

В Сергиевом Посаде вчера произошёл серьезный взрыв на территории оптико-механического завода. Он был таким мощным, что в домах, расположенных неподалёку от места ЧП, выбило стёкла, повредило фасады и оконные блоки.

И пока горожане пребывали в шоке от случившегося, обзванивали родственников и знакомых, кто-то быстро сориентировался и решил прибарахлиться. К одному из пострадавших домов на такси подъехала женщина и уже было схватила валявшуюся на земле москитную сетку. Но попытка мародёрства не прошла - местные жители заметили бесстыжую мадам и отобрали добычу.