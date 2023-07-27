В Англии зафиксировали самый высокий уровень преступности за 173 года

Участились нападения на магазины, грабежи и воровство.
Co-op - сеть магазинов по всей Британии. Насчитывает больше 4 000 торговых точек.
В последнее время представители этой торговой сети всё чаще жалуются на криминал. Например, The Times утверждает, что сейчас в магазинах фиксируется самый высокий уровень преступности за 173 года. Гопники буквально вламываются в торговую точку, а её сотрудники отбиваются как могут.
На видео - нападение на один из магазинов.
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Увеличилось и количество нападений на персонал компании - на 30%. Сотрудники обвиняют в этом полицию, по их словам, силовики не реагируют на ⅔ серьёзных преступлений.
Ну а в июне на рост преступности жаловались и жители британских деревень. Там стали яростно воровать сельхозтехнику - количество таких преступлений увеличилось аж на 300% по сравнению с прошлым годом. Есть даже конспирологические теории, что потом технику переправляют в Восточную Европу. Но это ничем не подтверждено.
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