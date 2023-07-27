В Англии зафиксировали самый высокий уровень преступности за 173 года

В последнее время представители этой торговой сети всё чаще жалуются на криминал. Например, The Times утверждает, что сейчас в магазинах фиксируется самый высокий уровень преступности за 173 года. Гопники буквально вламываются в торговую точку, а её сотрудники отбиваются как могут.

На видео - нападение на один из магазинов.