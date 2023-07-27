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В Англии зафиксировали самый высокий уровень преступности за 173 года

В Англии зафиксировали самый высокий уровень преступности за 173 года

Автор:
27 июля 2023 16:19
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Англия   Великобритания   Видео   воровство   кражи   криминал   нападение   
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Участились нападения на магазины, грабежи и воровство.

Co-op - сеть магазинов по всей Британии. Насчитывает больше 4 000 торговых точек.

В последнее время представители этой торговой сети всё чаще жалуются на криминал. Например, The Times утверждает, что сейчас в магазинах фиксируется самый высокий уровень преступности за 173 года. Гопники буквально вламываются в торговую точку, а её сотрудники отбиваются как могут.

На видео - нападение на один из магазинов.

Увеличилось и количество нападений на персонал компании - на 30%. Сотрудники обвиняют в этом полицию, по их словам, силовики не реагируют на ⅔ серьёзных преступлений.

Ну а в июне на рост преступности жаловались и жители британских деревень. Там стали яростно воровать сельхозтехнику - количество таких преступлений увеличилось аж на 300% по сравнению с прошлым годом. Есть даже конспирологические теории, что потом технику переправляют в Восточную Европу. Но это ничем не подтверждено.

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Метки: Англия   Великобритания   Видео   воровство   кражи   криминал   нападение   
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4  комментария
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BenderRodriguez Час назад
А больше жалейте всяких «особенных», они вам статистику ещё приподнимут, в качестве благодарности.
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Shtoppi 42 минуты назад
интересно, что послужило поводом к такому плачевному положению дел в королевстве?
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August

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