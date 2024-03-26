В Подмосковье мужчина с ножом ранил несколько человек

В подмосковном Фрязино мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб. По словам очевидцев, он ранил нескольких посетителей.
По предварительной информации, мужчина с ножом напал на посетителей компьютерного клуба на Школьной улице вечером 25 марта. В самом клубе он порезал одного посетителя, еще один пострадавший получил ранения на улице.
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Пострадавших госпитализировали, а агрессора задержали. Мотивы нападения выясняются, сейчас с нападавшим общаются сотрудники.
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Против мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц, в том числе несовершеннолетнего. Злоумышленнику избрали меру пресечения.
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