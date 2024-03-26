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В Подмосковье мужчина с ножом ранил несколько человек

В Подмосковье мужчина с ножом ранил несколько человек

Автор:
26 марта 2024 08:58
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Подмосковье   Россия   компьютерный клуб   криминал   нападение   нож   
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В подмосковном Фрязино мужчина с ножом ворвался в компьютерный клуб. По словам очевидцев, он ранил нескольких посетителей.

По предварительной информации, мужчина с ножом напал на посетителей компьютерного клуба на Школьной улице вечером 25 марта. В самом клубе он порезал одного посетителя, еще один пострадавший получил ранения на улице.

Пострадавших госпитализировали, а агрессора задержали. Мотивы нападения выясняются, сейчас с нападавшим общаются сотрудники.

Против мужчины возбудили уголовное дело. Его обвиняют в покушении на убийство двух лиц, в том числе несовершеннолетнего. Злоумышленнику избрали меру пресечения.

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Метки: Видео   Подмосковье   Россия   компьютерный клуб   криминал   нападение   нож   
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5  комментариев
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22k
Shtoppi 2 часа назад
какой-нить геймер-отморозок перенес выяснения с оппонентами из виртуальной реальности в реальный мир?
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6k
Григорий 38 минут назад
опущенец криворукий решил отомстить обидчикам в реале.
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273
Dima Час назад
у него плавленый сырок вместо мозгов!
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37k
БамбарбияКиргуду 2 часа назад
А чё там выяснять? Щас это по всей России пойдёт.Три миллиона террористов в стране.Не считая продажных местных.
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11k
МихА 2 часа назад
Уши нах отрезать,,, сколько же ублюдков развелось, писец какой то
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Alex Chebrikov
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3572 поста (3536 в горячем)

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