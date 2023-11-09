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"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить неадеквата с мачете

"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить неадеквата с мачете

Автор:
09 ноября 2023 11:01
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   задержание   криминал   люберцы   мачете   нападение   неадекват   
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Мугабил Бабаев сбил на авто мужчину с ножом, когда увидел, что тот напал на девушку и после попытался уйти по направлению к школе.

Вчера, 8 ноября, в Люберцах разыгралась настоящая драма с участием странного мужчины, Вооружившись мачете, он вышел на улицу города и напал на молодую женщину с ребёнком.


Происходившее увидел Мугабил Бабаев, который сначала подумал, что в руках прохожего - муляж. Но когда тот ранил девушку, Мугабил решил действовать. Он сбил преступника авто и помог удержать его стражам порядка. Последние для задержания были вынуждены использовать табельное оружие.



Сам Мугабил говорит, что решение сбить машиной неадекватного мужчину пришло спонтанно, но он понял, что бездействовать нельзя, т.к. человек с ножом шёл по направлению к школе.




«Не знаю, под наркотиками или под чем, но он очень был сильный»,- рассказывает Мугабил, и, похоже, его предположения верны. Во время задержания нападавший бормотал про зомби, которые бродят вокруг и хотят всех убить.


Напавший - 36-летний ранее судимый Роман Концелидзе, которого после задержания увезли в больницу. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.


О Мугабиле Бабаеве известно не слишком много. Уроженец Азербайджана 20 лет имеет гражданство РФ, у него небольшой ресторанный бизнес в Люберцах. В тот день он как раз направлялся на работу, когда увидел вооруженного мужчину и не прошёл мимо.

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Метки: Видео   задержание   криминал   люберцы   мачете   нападение   неадекват   
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13  комментариев
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1k
Андрей Час назад
Респект и уважуха!!!
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7k
Vladimir 2 минуты назад
Вот, два представителя не титульной нации, какая же огромная разница между ними. Одному пожелание здоровья и долгих лет жизни, а второму сгореть в наркотическом аду вместе со своими зомбиками.
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574
Ринат Фамутдинов 7 минут назад
Уважаю! Человек!!! Ведь у азербайджанцев есть ЛЮДИ!!!
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312
И Ш 13 минут назад
Мугабил бандита сбил!
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597
Михаил 24 минуты назад
Ну есть же адекватные среди них! Почему так мало только! Респект и уважуха!
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4k
Pechenegiatakuyt Полчаса назад
Что в очередной раз подтверждает что нет плохой нации - есть плохие люди.
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3
ruslan.1gn Pechenegiatakuyt 23 минуты назад
А в банды сбиваются по национальному признаку
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235
Cool_Romic 45 минут назад
Я думал это полицейские решили таким образом обезвредить..
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1k
Кактус 47 минут назад
Вот ТАКИЕ приезжие нам нужны. Мужику огромное спасибо!
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338
mosazer Кактус 37 минут назад
Лишь бы срок за умышленный наезд на пешехода не дали)
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62k
pynh 2 часа назад
Ну этому ниву не дадут
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Raingold Fischer pynh 2 часа назад
Только хотел спросить где его Нива?
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