"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить неадеквата с мачете

Мугабил Бабаев сбил на авто мужчину с ножом, когда увидел, что тот напал на девушку и после попытался уйти по направлению к школе.
Вчера, 8 ноября, в Люберцах разыгралась настоящая драма с участием странного мужчины, Вооружившись мачете, он вышел на улицу города и напал на молодую женщину с ребёнком.
Происходившее увидел Мугабил Бабаев, который сначала подумал, что в руках прохожего - муляж. Но когда тот ранил девушку, Мугабил решил действовать. Он сбил преступника авто и помог удержать его стражам порядка. Последние для задержания были вынуждены использовать табельное оружие.
Сам Мугабил говорит, что решение сбить машиной неадекватного мужчину пришло спонтанно, но он понял, что бездействовать нельзя, т.к. человек с ножом шёл по направлению к школе.
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«Не знаю, под наркотиками или под чем, но он очень был сильный»,- рассказывает Мугабил, и, похоже, его предположения верны. Во время задержания нападавший бормотал про зомби, которые бродят вокруг и хотят всех убить.
Напавший - 36-летний ранее судимый Роман Концелидзе, которого после задержания увезли в больницу. Он стал фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 30 п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство двух лиц из хулиганских побуждений.
О Мугабиле Бабаеве известно не слишком много. Уроженец Азербайджана 20 лет имеет гражданство РФ, у него небольшой ресторанный бизнес в Люберцах. В тот день он как раз направлялся на работу, когда увидел вооруженного мужчину и не прошёл мимо.
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