"Он бы еще кого-нибудь порезал": в Люберцах нашли мужчину, который помог обезвредить неадеквата с мачете

Вчера, 8 ноября, в Люберцах разыгралась настоящая драма с участием странного мужчины, Вооружившись мачете, он вышел на улицу города и напал на молодую женщину с ребёнком.

Происходившее увидел Мугабил Бабаев, который сначала подумал, что в руках прохожего - муляж. Но когда тот ранил девушку, Мугабил решил действовать. Он сбил преступника авто и помог удержать его стражам порядка. Последние для задержания были вынуждены использовать табельное оружие.



