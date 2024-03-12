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В Москве задержали охранника, выдававшего себя за сотрудника СК

В Москве задержали охранника, выдававшего себя за сотрудника СК

Автор:
12 марта 2024 17:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Москва   задержание   поддельные документы   полиция   скр   
894
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Серьёзный мужичок оклеил своё авто символикой Следственного Комитета, при себе имел фальшивые документы, оружие и наркотики.

На востоке столицы госавтоинспекторы остановили тонированную "Тойоту" с символикой СКР. Водитель авто заметно нервничал, поэтому проверили его документы - удостоверение следователя оказалось фальшивым, как и регистрационные номера авто.


При тщательном обыске в машине нашли свёрток с подозрительными веществами, который отправили на экспертизу, и оружие. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.


На правонарушителя составили административные протоколы по семи статьям. Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.


А по данным Телеграм-канала SHOT, задержанный работал охранником. Влт что значит поверить в себя!


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Метки: Видео   Москва   задержание   поддельные документы   полиция   скр   
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11  комментариев
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35k
Юр21 Час назад
И сразу майор!
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7k
мемфрид 47 секунд назад
Очередной хозяин жизни) я прямо представляю, как он мчался и крякал по трассе Дон)
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FlakoBoy Полчаса назад
Ну и кто как думает, на сколько теперь лет этого сторожа под стражу определят? )))
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12k
Гомерчик Полчаса назад
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8k
V2.Smirnov 47 минут назад
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12k
Ligov 53 минуты назад
Многие сейчас себя выдают за тех кем не являются...
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1k
АртемШишков 55 минут назад
Пацан к успеху шёл ))
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