В Москве задержали охранника, выдававшего себя за сотрудника СК

Серьёзный мужичок оклеил своё авто символикой Следственного Комитета, при себе имел фальшивые документы, оружие и наркотики.
На востоке столицы госавтоинспекторы остановили тонированную "Тойоту" с символикой СКР. Водитель авто заметно нервничал, поэтому проверили его документы - удостоверение следователя оказалось фальшивым, как и регистрационные номера авто.
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При тщательном обыске в машине нашли свёрток с подозрительными веществами, который отправили на экспертизу, и оружие. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.
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На правонарушителя составили административные протоколы по семи статьям. Как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, материалы переданы в следственные органы для дальнейшего разбирательства.
А по данным Телеграм-канала SHOT, задержанный работал охранником. Влт что значит поверить в себя!
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