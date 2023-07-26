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Режиссер Кристофер Нолан об открытой концовке фильма «Начало»

Режиссер Кристофер Нолан об открытой концовке фильма «Начало»

Автор:
26 июля 2023 07:55
Сообщество : Кино
Метки: final   Кристофер Нолан   кино   леонардо дикаприо   начало   фильм   
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Несмотря на немалый возраст фильма "Начало", многие фанаты до сих пор обсуждают концовку, которую режиссер оставил открытой. Во время недавнего интервью режиссер Кристофер Нолан ответил на вопрос о финале фильма.

Ведущий подкаста Happy Sad Confused Джош Хоровиц пообщался с Кристофером Ноланом и спросил его об открытой концовке «Начала».

Режиссёр отметил, что ему давно не задавали подобные вопросы, однако ему приходилось часто на них отвечать после выхода фильма в 2010-м. У Нолана нет универсального ответа, но он назвал верной точку зрения своей супруги и продюсера Эммы Томас. Он также пошутил, что забавно находиться в числе режиссёров, концовки фильмов которых обсуждают много лет.

Думаю, что верный ответ о концовке озвучила Эмма. Смысл сцены в том, что персонажу Леонардо ДиКаприо уже всё равно. Это лучшее, что я могу сказать.

Кристофер Нолан, режиссёр

Нолан считает, что эмоциональное путешествие персонажа ДиКаприо в картине завершилось возвращением к детям, поэтому герой счастлив и даже не хочет проверять, крутится волчок или нет.

В 2018 году о концовке высказался Майкл Кейн, сыгравший в «Начале» тестя главного героя. Во время чтения сценария актёр не всегда понимал, какие эпизоды происходят наяву. Нолан дал Кейну подсказку: если его персонаж есть в сцене, то она реальна. С этой точки зрения трактовка концовки однозначна.

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Метки: final   Кристофер Нолан   кино   леонардо дикаприо   начало   фильм   
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2  комментария
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20k
scorpick 14 минут назад
Не, про что фильм Я понял сразу. Как раз относительно недавно откатилась волна кастанедатизма, с этими осознанным сновидениями. Но вот "ухватить" сюжет получилось только раза с четвертого. Только тогда получилось увидеть целостную картину. Чтобы увидеть что-то великое, нужно отойти подальше. Думаю, "Довод надо в третий раз пересмотреть. Может, состыкуются нестыковки. Нолан режиссер, конечно, неординарный. Кажется, смотришь какую-то муть, но когда все пазлы складываются по своим местам, испытываешь настоящее восхищение.
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4k
Еркен Полчаса назад
Насколько мне не изменяет память в детстве когда волчок подобный крутили, как только появляется амплитуда качения верхнего конца, то все рано или поздно волчок перестанет крутиться.
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