Режиссер Кристофер Нолан об открытой концовке фильма «Начало»

Ведущий подкаста Happy Sad Confused Джош Хоровиц пообщался с Кристофером Ноланом и спросил его об открытой концовке «Начала».

Режиссёр отметил, что ему давно не задавали подобные вопросы, однако ему приходилось часто на них отвечать после выхода фильма в 2010-м. У Нолана нет универсального ответа, но он назвал верной точку зрения своей супруги и продюсера Эммы Томас. Он также пошутил, что забавно находиться в числе режиссёров, концовки фильмов которых обсуждают много лет.