Режиссер Кристофер Нолан об открытой концовке фильма «Начало»

Несмотря на немалый возраст фильма "Начало", многие фанаты до сих пор обсуждают концовку, которую режиссер оставил открытой. Во время недавнего интервью режиссер Кристофер Нолан ответил на вопрос о финале фильма.
Ведущий подкаста Happy Sad Confused Джош Хоровиц пообщался с Кристофером Ноланом и спросил его об открытой концовке «Начала».
Режиссёр отметил, что ему давно не задавали подобные вопросы, однако ему приходилось часто на них отвечать после выхода фильма в 2010-м. У Нолана нет универсального ответа, но он назвал верной точку зрения своей супруги и продюсера Эммы Томас. Он также пошутил, что забавно находиться в числе режиссёров, концовки фильмов которых обсуждают много лет.
Думаю, что верный ответ о концовке озвучила Эмма. Смысл сцены в том, что персонажу Леонардо ДиКаприо уже всё равно. Это лучшее, что я могу сказать.
Кристофер Нолан, режиссёр
Нолан считает, что эмоциональное путешествие персонажа ДиКаприо в картине завершилось возвращением к детям, поэтому герой счастлив и даже не хочет проверять, крутится волчок или нет.
Концовка фильма
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В 2018 году о концовке высказался Майкл Кейн, сыгравший в «Начале» тестя главного героя. Во время чтения сценария актёр не всегда понимал, какие эпизоды происходят наяву. Нолан дал Кейну подсказку: если его персонаж есть в сцене, то она реальна. С этой точки зрения трактовка концовки однозначна.
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