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Впечатляющие кадры обрушения кратера вулкана в Исландии

Впечатляющие кадры обрушения кратера вулкана в Исландии

Автор:
24 июля 2023 13:41
Сообщество : Путешествия
Метки: вулкан   извержение   исландия   кратер   мир   обрушение   
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На полуострове Рейкьянес начал извергаться самый молодой вулкан Исландии. Сейчас он выбрасывает лавовые "снаряды" с такой силой, что уже рухнули северная и восточная стенки кратера.

Самый молодой вулкан Исландии образовался две недели назад после подземного извержения, которое привело к образованию трещины на земле длиной 2,7 км. Этому предшествовала сейсмическая активность - более 7000 подземных толчков в регионе.

По данным исследовательской группы Исландского университета, тектоническая активность замедлилась примерно на неделю после извержения, но три дня назад снова активизировалась.

Кратер заполнился лавой до краев и начал выбрасывать "снаряды" далеко за свои пределы. Через несколько часов образовался разрыв, из которого начала просачиваться лава, что в итоге привело к частичному обрушению стенок кратера.

По данным Исландского метеорологического управления, опасности для инфраструктуры нет, поскольку ближайшие окрестности вулкана необитаемы. Однако жителям Рейкьянеса рекомендовали остаться дома и спать с закрытыми окнами из-за опасности выделения токсичных газов.

Извержение классифицируется как трещинное, которое обычно не приводит к большим взрывам или выбросу значительного количества пепла в стратосферу. По словам ученых, температура лавы составляла около 1200°C.

"Кратер стал нестабильным и обрушился", - сообщила Ингибьерг Йонсдоттир, доцент кафедры географии Исландского университета.

Ученые продолжат наблюдение за вулканом, поскольку дальнейшие потоки лавы могут привести к возникновению лесных пожаров и ухудшению качества воздуха. Власти предупредили о наличии токсичного газа и призвали туристов избегать этого района.

За последние два года вулкан Фаградальсфьядль в центре полуострова Рейкьянес дважды извергался, не вызвав ущерба или сбоев в авиасообщении, несмотря на то, что находится вблизи аэропорта Кеблавик.



Самым разрушительным за последнее время было извержение вулкана Эйяфьяллайокюдль в 2010 году, которое выбросило в атмосферу огромные облака пепла, что привело к закрытию воздушного пространства над Европой на несколько дней.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вулкан   извержение   исландия   кратер   мир   обрушение   
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6  комментариев
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71k
Татьяна Юсова Час назад
Фаградальсфьядль, Эйяфьяллайокюдль ...
Ещё есть Тиндфьядлайёкюдль, Тунгнафедльсйёкюдль и Хофсйёкюдль.
Я никогда это не выговорю!
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6k
Duckk 10 минут назад
Горшочек, не вари!
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113
Александра С 16 минут назад
С Днем Рождения Вулкан.
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168
Александр Шевченко Полчаса назад
Завораживает
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