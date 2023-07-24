Впечатляющие кадры обрушения кратера вулкана в Исландии

Самый молодой вулкан Исландии образовался две недели назад после подземного извержения, которое привело к образованию трещины на земле длиной 2,7 км. Этому предшествовала сейсмическая активность - более 7000 подземных толчков в регионе.

По данным исследовательской группы Исландского университета, тектоническая активность замедлилась примерно на неделю после извержения, но три дня назад снова активизировалась.

Кратер заполнился лавой до краев и начал выбрасывать "снаряды" далеко за свои пределы. Через несколько часов образовался разрыв, из которого начала просачиваться лава, что в итоге привело к частичному обрушению стенок кратера.