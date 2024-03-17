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В Исландии эвакуировали Гриндавик из-за мощного извержения

В Исландии эвакуировали Гриндавик из-за мощного извержения

Автор:
17 марта 2024 07:48
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Сандолл   Фаградальсфьядль   вулканы   извержение   исландия   
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Этот красавец-вулкан с шикарным названием Фаградальсфьядль находится на полуострове Рейкьянес на юге страны. И за последние 3 месяца уже в четвертый раз напоминает о себе.

Находится он всего в 7 км от города и с января кошмарит местных жителей, а до столицы примерно 30 километров. В этот раз извержение началось в 20:23 по местному времени.


Всего через минуту после того, как местный сейсмологический центр выпустил предупреждение о повышении сейсмоактивности в районе.


Основная часть жителей еще с прошлого раза в город толком не вернулась, а вот на ближайшем термальном курорте «Голубая лагуна» находилось более 700 человек.


Всех спешно эвакуировали. Сейсмологи предупреждают о появлении новых разрывов поверхности и заполнении их лавой. Сейчас самая большая трещина уже длиной более 3 км, ей дали название - Сандолл.

Ну а сам Фаградальсфьядль, который на протяжении 6 тысяч лет «спал», сейчас находится в стадии повышенной активности и с 2021 года регулярно о себе напоминает. За всё это время было зарегистрировано более 40 000 небольших землетрясений.


Исландское метеорологическое агентство сообщает, что лава быстро течет на юг в сторону оборонительных сооружений к северу от Гриндавика, а также на запад в сторону Гриндавикурвеги, что примерно соответствует направлению потока, наблюдавшемуся во время извержения 8 февраля 2024 года.

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Метки: Видео   Сандолл   Фаградальсфьядль   вулканы   извержение   исландия   
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