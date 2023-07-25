16 поселений, которые основаны в труднодоступных местах

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Каждый из этих головокружительных уголков мира сам по себе имеет свою уникальную историю. Раньше строили в труднодоступных местах по двум простым причинам: одна из них заключается в том, что всегда было легче защищаться от вражеских вторжений, и плюс с высоты открывался отличный обзор территории вокруг, что помогало избежать разных внешних угроз. А в наши дни любоваться этими прекрасными поселениями на краю обрыва - одно удовольствие. Взгляните!
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