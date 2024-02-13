Как выглядит извержение исландского вулкана, если смотреть на него из космоса

По оценкам Метеорологического управления Исландии (IMO), на момент извержения в вулканической камере скопилось девять миллионов кубических метров магмы. Когда давление в конце концов стало слишком большим и вулкан прорвался, эта лава выплеснулась наружу.

В результате предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес потоки лавы устремлялись на юг, проходя в опасной близости от Гриндавика и расположенной рядом электростанции. В январе лава от самого опасного извержения дошла до окраины города и разрушила по меньшей мере три дома.

Однако лава от извержения 8 февраля двигалась в основном в западном направлении. На спутниковом снимке Copernicus видно, что лава превратилась в длинный тонкий поток и прошла 4,5 км от места извержения.