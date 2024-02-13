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Как выглядит извержение исландского вулкана, если смотреть на него из космоса

Как выглядит извержение исландского вулкана, если смотреть на него из космоса

Автор:
13 февраля 2024 14:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   вулканическая активность   вулканы Исландии   извержение   исландия   полуостров Рейкьянес   последствия извержения   спутниковые снимки   
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Снимки со спутника Copernicus Sentinel-2 запечатлели невероятную мощь последнего извержения на исландском полуострове Рейкьянес.

8 февраля жители исландского полуострова Рейкьянес столкнулись с разрушительными последствиями очередного извержения вулкана.


Истинные масштабы бедствия показывает изображение, сделанное спутником Copernicus SENTINEL-2 всего через 10 часов после извержения. На снимке видно сильное разлитие лавы, продвинувшейся до 4,5 км на запад и разрушившей трубы, по которым 20 000 человек получают горячую воду.


На снимке также видно, как близко лава подошла к жизненно важной электростанции Свартсенги.


По оценкам Метеорологического управления Исландии (IMO), на момент извержения в вулканической камере скопилось девять миллионов кубических метров магмы. Когда давление в конце концов стало слишком большим и вулкан прорвался, эта лава выплеснулась наружу.


В результате предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес потоки лавы устремлялись на юг, проходя в опасной близости от Гриндавика и расположенной рядом электростанции. В январе лава от самого опасного извержения дошла до окраины города и разрушила по меньшей мере три дома.


Однако лава от извержения 8 февраля двигалась в основном в западном направлении. На спутниковом снимке Copernicus видно, что лава превратилась в длинный тонкий поток и прошла 4,5 км от места извержения.


По мнению IMO, это, скорее всего, было вызвано взаимодействием лавы с грунтовыми водами, что привело к небольшой взрывной активности.


Несмотря на то, что на спутниковом снимке видно, что шлейф проходит над Гриндавиком, IMO утверждает, что риска загрязнения газом в городе больше нет. Наибольшую опасность для города представляют возможные карстовые воронки и землетрясения.


Однако ближе к лавовым потокам опасность газового загрязнения все еще считается вероятной.


Хотя последнее извержение не угрожает напрямую никаким населенным пунктам, его последствия оказались крайне разрушительными.


Лава обрушилась на ключевую трубу с горячей водой, ведущую от геотермальной электростанции Свартсенги.



Поток лавы нарушил горячее водоснабжение более чем 20 000 домов, и местное Агентство гражданской обороны повысило уровень тревоги до чрезвычайного для всего региона полуострова Рейкьянес.


Работы по ремонту трубопровода продолжаются, но до возобновления подачи горячей воды может пройти несколько дней. Также есть опасения, что лава может задеть ключевые трубопроводы вблизи геотермальной электростанции Свартсенги.


Если это произойдет, то пострадают еще 30 000 человек. Однако, по данным IMO, извержение уже стихло, а значит, дальнейший ущерб маловероятен. Активность вулканических толчков после 8 февраля в этом районе существенно снизилась, а значит, худшее сейчас позади.


Тем не менее эксперты считают, что полуостров Рейкьянес вошел в новую эру вулканической активности после восьми веков бездействия. То есть подобные извержения, скорее всего, повторятся в ближайшие месяцы.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   вулканическая активность   вулканы Исландии   извержение   исландия   полуостров Рейкьянес   последствия извержения   спутниковые снимки   
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1  комментарий
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ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Полчаса назад
главное что бы серваки EVE Online не пострадали
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