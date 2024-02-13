Как выглядит извержение исландского вулкана, если смотреть на него из космоса

Снимки со спутника Copernicus Sentinel-2 запечатлели невероятную мощь последнего извержения на исландском полуострове Рейкьянес.
8 февраля жители исландского полуострова Рейкьянес столкнулись с разрушительными последствиями очередного извержения вулкана.
Истинные масштабы бедствия показывает изображение, сделанное спутником Copernicus SENTINEL-2 всего через 10 часов после извержения. На снимке видно сильное разлитие лавы, продвинувшейся до 4,5 км на запад и разрушившей трубы, по которым 20 000 человек получают горячую воду.
На снимке также видно, как близко лава подошла к жизненно важной электростанции Свартсенги.
Это уже третье извержение на полуострове Рейкьянес (выделен красным) за последние три месяца. Как следствие, жители города Гриндавик были эвакуированы
Извержение началось 8 февраля примерно в 5:30 утра по местному времени. З-километровая трещина развезлась и выплеснула потоки лавы всего в 4 км к северу от Гриндавика
По оценкам Метеорологического управления Исландии (IMO), на момент извержения в вулканической камере скопилось девять миллионов кубических метров магмы. Когда давление в конце концов стало слишком большим и вулкан прорвался, эта лава выплеснулась наружу.
В результате предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес потоки лавы устремлялись на юг, проходя в опасной близости от Гриндавика и расположенной рядом электростанции. В январе лава от самого опасного извержения дошла до окраины города и разрушила по меньшей мере три дома.
Однако лава от извержения 8 февраля двигалась в основном в западном направлении. На спутниковом снимке Copernicus видно, что лава превратилась в длинный тонкий поток и прошла 4,5 км от места извержения.
Потоки лавы прошли 4,5 км в западном направлении и попали в ключевую трубу с горячей водой (на снимке) рядом с туристической достопримечательностью Голубая лагуна
Извержение выбросило огромный шлейф пара и газа, который также можно увидеть на спутниковых снимках
По мнению IMO, это, скорее всего, было вызвано взаимодействием лавы с грунтовыми водами, что привело к небольшой взрывной активности.
Несмотря на то, что на спутниковом снимке видно, что шлейф проходит над Гриндавиком, IMO утверждает, что риска загрязнения газом в городе больше нет. Наибольшую опасность для города представляют возможные карстовые воронки и землетрясения.
Однако ближе к лавовым потокам опасность газового загрязнения все еще считается вероятной.
На этом крупном плане спутникового снимка видно, как близко к городу подошли потоки лавы, когда газовое облако пронеслось над ранее населенным районом
Хотя последнее извержение не угрожает напрямую никаким населенным пунктам, его последствия оказались крайне разрушительными.
Лава обрушилась на ключевую трубу с горячей водой, ведущую от геотермальной электростанции Свартсенги.
Поток лавы нарушил горячее водоснабжение более чем 20 000 домов, и местное Агентство гражданской обороны повысило уровень тревоги до чрезвычайного для всего региона полуострова Рейкьянес.
Работы по ремонту трубопровода продолжаются, но до возобновления подачи горячей воды может пройти несколько дней. Также есть опасения, что лава может задеть ключевые трубопроводы вблизи геотермальной электростанции Свартсенги.
Если это произойдет, то пострадают еще 30 000 человек. Однако, по данным IMO, извержение уже стихло, а значит, дальнейший ущерб маловероятен. Активность вулканических толчков после 8 февраля в этом районе существенно снизилась, а значит, худшее сейчас позади.
Тем не менее эксперты считают, что полуостров Рейкьянес вошел в новую эру вулканической активности после восьми веков бездействия. То есть подобные извержения, скорее всего, повторятся в ближайшие месяцы.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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