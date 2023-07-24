Камеру убери: осьминог атаковал приставучего дайвера

У берегов Канн дайвер запечатлел атаку осьминога. Морской житель устал прятаться от мужчины и решил проучить его.
Дайвер, совершавший погружение у берегов Канн (Франция), на собственном опыте убедился, что многие не жалуют приставучих папарацци.
Мужчина по имени Эрик оказался в неблаговидной роли, когда начал преследовать замеченного осьминога. В какой-то момент морской обитатель устал убегать и прятаться и перешёл в контрнаступление.
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Эрик признал свою ошибку и то, что он слишком сильно нарушил личные границы осьминога. Так что дайвер благополучно оставил в покое своего раздражительного оппонента.
Ещё одно забавное видео с осьминогом из тех мест.
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