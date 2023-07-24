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Камеру убери: осьминог атаковал приставучего дайвера

Камеру убери: осьминог атаковал приставучего дайвера

Автор:
24 июля 2023 07:50
Метки: Видео   Осьминог   в мире   животные   нападение   франция   
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У берегов Канн дайвер запечатлел атаку осьминога. Морской житель устал прятаться от мужчины и решил проучить его.

Дайвер, совершавший погружение у берегов Канн (Франция), на собственном опыте убедился, что многие не жалуют приставучих папарацци.

Мужчина по имени Эрик оказался в неблаговидной роли, когда начал преследовать замеченного осьминога. В какой-то момент морской обитатель устал убегать и прятаться и перешёл в контрнаступление.

Эрик признал свою ошибку и то, что он слишком сильно нарушил личные границы осьминога. Так что дайвер благополучно оставил в покое своего раздражительного оппонента.

Ещё одно забавное видео с осьминогом из тех мест.

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Метки: Видео   Осьминог   в мире   животные   нападение   франция   
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