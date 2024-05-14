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Во Франции группа вооружённых мужчин напала на тюремный конвой и освободила преступника

Во Франции группа вооружённых мужчин напала на тюремный конвой и освободила преступника

Автор:
14 мая 2024 16:01
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Франция   заключённый   засада   нападение   полицейские   
1985
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Среди силовиков есть жертвы, преступники же смогли скрыться.

Дерзкое нападение на полицейских в стиле Дикого Запада (или, учитывая реалии, скорее, Востока) произошло на севере Франции в нормандском департаменте Эйр. Четверо вооружённых автоматическими винтовками (СМИ пишут, что это АК-47) мужчин устроили засаду рядом со шлагбаумом платной дороги и напали на тюремный конвой, когда тот остановился. Сотрудников французской тюремной системы они застали врасплох. Двое правоохранителей погибли, ещё трое получили тяжёлые ранения.

Отмечается, что полицейские перевозили в другую тюрьму 30-летнего Мухаммеда А. по кличке La Mouche (Муха), который отбывает срок за кражу со взломом. Однако полицейским он известен в первую очередь как глава наркогруппировки.


Французские СМИ пишут, что полицейским удалось ранить одного из нападавших, но заключённый всё же смог скрыться вместе со своей бандой. С места преступления они уехали на двух машинах, одну из них позднее нашли сожжённой. МВД Франции на поиск преступников мобилизовало несколько сотен полицейских и жандармов.

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Метки: Видео   Франция   заключённый   засада   нападение   полицейские   
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13  комментариев
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9k
Alex Час назад
Чурки и во Франции чурки
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5k
Владимир 11 минут назад
Бельмондо прыйдэ-порядок на вэдэ!
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258
Артём 13 минут назад
"Осиное гнездо" IRL. И СМИ ошибаются, у нападавших не АК-47, и вообще не АК. Скорее это что-то из семейства AR-15.
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 16 минут назад
Европейская политика довела Францию до наших 90-х годов....
Мои поздравления.
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21k
Александр 20 минут назад
Срочно план перехват
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210
ilya 36 минут назад
коренные французы
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6k
Отвратительный Мужик 43 минуты назад
Епанутся , французкие чурки совсем окуели .
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577
Человек Наблюдающий 55 минут назад
Я за беспредел в свободной франции. +
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16k
Александр Сучков Час назад
какой запад, какой восток? Наши 90-е в гейропе начинаются))))
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Burzum
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Лесник
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