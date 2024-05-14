Во Франции группа вооружённых мужчин напала на тюремный конвой и освободила преступника

Среди силовиков есть жертвы, преступники же смогли скрыться.
Дерзкое нападение на полицейских в стиле Дикого Запада (или, учитывая реалии, скорее, Востока) произошло на севере Франции в нормандском департаменте Эйр. Четверо вооружённых автоматическими винтовками (СМИ пишут, что это АК-47) мужчин устроили засаду рядом со шлагбаумом платной дороги и напали на тюремный конвой, когда тот остановился. Сотрудников французской тюремной системы они застали врасплох. Двое правоохранителей погибли, ещё трое получили тяжёлые ранения.
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Отмечается, что полицейские перевозили в другую тюрьму 30-летнего Мухаммеда А. по кличке La Mouche (Муха), который отбывает срок за кражу со взломом. Однако полицейским он известен в первую очередь как глава наркогруппировки.
Французские СМИ пишут, что полицейским удалось ранить одного из нападавших, но заключённый всё же смог скрыться вместе со своей бандой. С места преступления они уехали на двух машинах, одну из них позднее нашли сожжённой. МВД Франции на поиск преступников мобилизовало несколько сотен полицейских и жандармов.
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Мои поздравления.
Не припомню, чтобы в 90е на полицейские конвои в России нападали. Взятки да, запугивание и убийства - тоже да. Подкупы судьи и люксовые камеры - да. Но вот нападение на полицейский конвой мне не известны.