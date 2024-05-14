Во Франции группа вооружённых мужчин напала на тюремный конвой и освободила преступника

Отмечается, что полицейские перевозили в другую тюрьму 30-летнего Мухаммеда А. по кличке La Mouche (Муха), который отбывает срок за кражу со взломом. Однако полицейским он известен в первую очередь как глава наркогруппировки.





Французские СМИ пишут, что полицейским удалось ранить одного из нападавших, но заключённый всё же смог скрыться вместе со своей бандой. С места преступления они уехали на двух машинах, одну из них позднее нашли сожжённой. МВД Франции на поиск преступников мобилизовало несколько сотен полицейских и жандармов.