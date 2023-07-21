Мизантроп мира кошачьих – харизматичный и своенравный колоколо

Этот персонаж – не порождение нейросети и не герой мультфильма. А вполне себе настоящий хищник, населяющий Южную Америку.
Пампасская кошка, которая также известна под названием колоколо или травяной (соломенной) кошки. Впервые исследователи столкнулись с этим скрытным созданием в Чили в 1816 году. Если бы не довольно обширная популяция колоколо, то они так и остались бы за кадром человеческого понимания – слишком уж скрытные и осторожные.
Эти пушистики с выдающимся носом-пипкой и грустными полуприкрытыми глазами – настоящие герои. Несмотря на довольно скромные габариты (30 см в холке при длине тела 50-70 см и весе 5-7 кг) в случае угрозы или опасности ринутся в бой, невзирая на параметры противника. Который может существенно превосходить маленьких колоколо. В случае опасности кошки молнией взлетают на дерево и начинают агрессировать, пушась и здорово увеличиваясь в размере за счёт густой шерсти.
Собственно, название колоколо кошки и получили благодаря своей неудержимой ярости, которая скрывается под маской благочестивого спокойствия. Колоколо – это имя вождя племени арауканов – яркой фигуры периода Арауканской войны против испанцев. Ну а название «травяная» кошка получила благодаря скрытном образу жизни: зверь предпочитает скрываться в зарослях, кустарниках, траве.
Отлично они себя чувствуют в горах: там котомаму никто не достаёт, когда она спокойно занимается выращиванием потомства в заранее оборудованном гнезде. Папаши участия в воспитании не принимают. Колоколо – классический пример кошек, которые гуляют сами по себе. Котопарочки создаются для короткого мига любви в соответствии с зовом природы. После этого самец скачет в туман, а самка готовится к родам. Кстати, беременность у этих кошек длится относительно долго, до трёх месяцев. Малыши рождаются довольно крупными, но в помёте их редко когда бывает больше трёх штук.
Кошка – прирождённый ночной охотник. Легко скачет по деревьям и карабкается по скалам. Основа рациона – грызуны, птицы, яйца. Не брезгует колоколо и крупными насекомыми, и мелкими пресмыкающимися.
В неволе выживает плохо – слишком сильный стресс травяная кошка испытывает в таких условиях. Животные нервничают, болеют и практически не размножаются. Поэтому вопрос о полном приручении в случае с ними не стоит.
Популяция пампасских кошек стала резко уменьшаться после прихода в пампасы людей. Ведь им очень понадобился мех колоколо – удивительно густой, красивый и нестандартный. Вывоз шкур и истребление запретили в 1987 году на законодательном уровне.
В нескольких странах, в числе которых Чили, Аргентина и Парагвай, животные находятся под охраной. Хочется верить, что принятые меры дадут результат. И колоколо не исчезнут с лица земли, как уже случилось с сотнями других видов.
Возможно, кошки сторонятся социума, потом что чувствуют, что дружить с ними люди хотят не из-за пушистой души, а из-за желания заполучить пушистый мех. Без которого давно уже можно обойтись благодаря современным искусственным материалам. Ведь второго шанса у вымерших по вине человека животных уже не будет.
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