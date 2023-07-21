Мизантроп мира кошачьих – харизматичный и своенравный колоколо

Отлично они себя чувствуют в горах: там котомаму никто не достаёт, когда она спокойно занимается выращиванием потомства в заранее оборудованном гнезде. Папаши участия в воспитании не принимают. Колоколо – классический пример кошек, которые гуляют сами по себе. Котопарочки создаются для короткого мига любви в соответствии с зовом природы. После этого самец скачет в туман, а самка готовится к родам. Кстати, беременность у этих кошек длится относительно долго, до трёх месяцев. Малыши рождаются довольно крупными, но в помёте их редко когда бывает больше трёх штук.