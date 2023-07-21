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Мизантроп мира кошачьих – харизматичный и своенравный колоколо

Мизантроп мира кошачьих – харизматичный и своенравный колоколо

Автор:
21 июля 2023 12:33
Сообщество : Животные
Метки: Ареал   Животное   защита   зверь   интересно   колоколо   мех   пампасская кошка   племя   
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Этот персонаж – не порождение нейросети и не герой мультфильма. А вполне себе настоящий хищник, населяющий Южную Америку.

Пампасская кошка, которая также известна под названием колоколо или травяной (соломенной) кошки. Впервые исследователи столкнулись с этим скрытным созданием в Чили в 1816 году. Если бы не довольно обширная популяция колоколо, то они так и остались бы за кадром человеческого понимания – слишком уж скрытные и осторожные.

Эти пушистики с выдающимся носом-пипкой и грустными полуприкрытыми глазами – настоящие герои. Несмотря на довольно скромные габариты (30 см в холке при длине тела 50-70 см и весе 5-7 кг) в случае угрозы или опасности ринутся в бой, невзирая на параметры противника. Который может существенно превосходить маленьких колоколо. В случае опасности кошки молнией взлетают на дерево и начинают агрессировать, пушась и здорово увеличиваясь в размере за счёт густой шерсти.

Собственно, название колоколо кошки и получили благодаря своей неудержимой ярости, которая скрывается под маской благочестивого спокойствия. Колоколо – это имя вождя племени арауканов – яркой фигуры периода Арауканской войны против испанцев. Ну а название «травяная» кошка получила благодаря скрытном образу жизни: зверь предпочитает скрываться в зарослях, кустарниках, траве.

Отлично они себя чувствуют в горах: там котомаму никто не достаёт, когда она спокойно занимается выращиванием потомства в заранее оборудованном гнезде. Папаши участия в воспитании не принимают. Колоколо – классический пример кошек, которые гуляют сами по себе. Котопарочки создаются для короткого мига любви в соответствии с зовом природы. После этого самец скачет в туман, а самка готовится к родам. Кстати, беременность у этих кошек длится относительно долго, до трёх месяцев. Малыши рождаются довольно крупными, но в помёте их редко когда бывает больше трёх штук.


Кошка – прирождённый ночной охотник. Легко скачет по деревьям и карабкается по скалам. Основа рациона – грызуны, птицы, яйца. Не брезгует колоколо и крупными насекомыми, и мелкими пресмыкающимися.

В неволе выживает плохо – слишком сильный стресс травяная кошка испытывает в таких условиях. Животные нервничают, болеют и практически не размножаются. Поэтому вопрос о полном приручении в случае с ними не стоит.

Популяция пампасских кошек стала резко уменьшаться после прихода в пампасы людей. Ведь им очень понадобился мех колоколо – удивительно густой, красивый и нестандартный. Вывоз шкур и истребление запретили в 1987 году на законодательном уровне.

В нескольких странах, в числе которых Чили, Аргентина и Парагвай, животные находятся под охраной. Хочется верить, что принятые меры дадут результат. И колоколо не исчезнут с лица земли, как уже случилось с сотнями других видов.

Возможно, кошки сторонятся социума, потом что чувствуют, что дружить с ними люди хотят не из-за пушистой души, а из-за желания заполучить пушистый мех. Без которого давно уже можно обойтись благодаря современным искусственным материалам. Ведь второго шанса у вымерших по вине человека животных уже не будет.

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Метки: Ареал   Животное   защита   зверь   интересно   колоколо   мех   пампасская кошка   племя   
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5  комментариев
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15k
Shtoppi 2 часа назад
с манулами та же тема - они тоже всех ненав... сторонятся.
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29k
Е-Лена Полчаса назад
До чего ж зверек красивый - так и хочется погладить! Как и в случае с манулом - не решусь, однако, я... )))))
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30k
Григорий 47 минут назад
Такая шинель была, а воротник из кота!
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