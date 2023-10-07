Царь зверей британского подземелья

Львы – гордые, агрессивные и исключительно наземные животные. Поэтому о проживании их в хитросплетении канализационных сетей не может быть и речи. Однако даже самые невероятные истории иногда могут воплощаться в реальность.
Передвижные зоопарки – штука довольно гадкая, поскольку звери содержатся в неволе не в самых лучших условиях. Но они всегда пользовались популярностью, поэтому Фрэнсис Чарльз Босток (1866-1912) выбрал для себя именно такое направление деятельности.
Фрэнк состоял в родстве с владельцами больших цирков, с 15 лет работал дрессировщиком и в итоге обзавёлся собственным заведением с претенциозным названием «Джунгли».
Во время одного из представлений в Бирмингеме лев, славящийся агрессивный характером и успевший до этого убить одного человека и искалечить другого, грациозно покинул шатёр и отправился размять лапы. По городским джунглям златогривый красавец ступал гордо и уверенно, словно шёл по родной саванне. По пути зверю попался открытый канализационный люк, куда лев спрыгнул и продолжил шествие. Только уже под землёй. Периодически «радуя» прохожих наверху грозным рыком.
Паника быстро распространялась по городу. Босток, стремясь предупредить её дальнейшее распространение, продемонстрировал публике клетку со львом. Естественно, это было другое животное. А беглец оставался где-то под землёй. Просто устал от странствий и перестал оглашать округу громогласным рычанием.
Газеты взорвались после происшествия заголовками, восхваляя храбрость ловцов. Конечно, не обошлось и без выдуманных деталей: и через толпу перепуганной ребятни лев перепрыгивал, и на дуэль между страусом и оленем отвлёкся, за что и поплатился. Но правда всплыла гораздо позже.
Под вечер к Бостоку прибыл глава полицейского отделения, чтобы выразить признательность за самостоятельное устранение проблемы. Ведь желающих шастать под землёй и ловить непредсказуемого хищника среди его подчинённых не было.
Каким же было его разочарование, когда он узнал правду… Сначала он просто вопил. Потом устал и выслушал объяснения дрессировщика, действия которого были направлены на предотвращение паники.
А потом под покровом ночи началась поисковая операция. Вооружённые до зубов полицейские в количестве нескольких сотен бродили по подземелью до тех пор, пока не обнаружили лежбище льва.
Босток медленно приближался к подопечному. Голову дрессировщика венчал металлический котелок, в котором полицейские переносили патроны. Котёлок упал на землю, задребезжал, звук усилило раскатистое эхо. Лев отпрянул назад и попал в верёвочную петлю, которую организовали полицейские, пока дрессировщик изображал средневекового рыцаря.
Зверя быстро опутали верёвками до состояния кокона и отвезли в зверинец. Каждый участник поисков поклялся хранить тайну о событиях той ночи. И обещание мужчины сдержали. Правда всплыла только тогда, когда сам Фрэнк описал случай в своей автобиографии.
Судьба отмерила «Королю животных», как называли Бостока, не так много. Жизнь оборвал не удар лапы хищника, а банальный грипп. На могиле установлено уникальное надгробие – лежащий каменный лев охраняет покой дрессировщика.
Источник:
- Погребённая и воскресшая. Неоднозначная история одной ирландки
- Удар, превративший продавца диванов в гения
- Мизантроп мира кошачьих – харизматичный и своенравный колоколо
- Шарлатан, сосуд и обещание: самая трогательная афера XVIII века
- Долгий путь домой и короткое счастье Миньона