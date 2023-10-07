Царь зверей британского подземелья

Газеты взорвались после происшествия заголовками, восхваляя храбрость ловцов. Конечно, не обошлось и без выдуманных деталей: и через толпу перепуганной ребятни лев перепрыгивал, и на дуэль между страусом и оленем отвлёкся, за что и поплатился. Но правда всплыла гораздо позже.

Под вечер к Бостоку прибыл глава полицейского отделения, чтобы выразить признательность за самостоятельное устранение проблемы. Ведь желающих шастать под землёй и ловить непредсказуемого хищника среди его подчинённых не было.

Каким же было его разочарование, когда он узнал правду… Сначала он просто вопил. Потом устал и выслушал объяснения дрессировщика, действия которого были направлены на предотвращение паники.