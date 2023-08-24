Счастливые слепыши

Зрение для большинства живых существ – важнейшее из чувств. Если с ним начинаются проблемы, то частично его функции берут на себя остальные органы чувств. Но есть в природе совершенно слепые создания, которые и без этой опции чувствуют себе если не лучше, то уж точно не хуже зрячих.