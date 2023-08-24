Счастливые слепыши

Зрение для большинства живых существ – важнейшее из чувств. Если с ним начинаются проблемы, то частично его функции берут на себя остальные органы чувств. Но есть в природе совершенно слепые создания, которые и без этой опции чувствуют себе если не лучше, то уж точно не хуже зрячих.
Бразильский слепой харацид на вид обычная рыбка, обитает в водоёмах пещер бразильского штата Минас-Жерайс. Органы зрения у неё отсутствуют. И главная проблема в жизни этого вида – понижение уровня грунтовых вод, а не хищники или корм, который они не в состоянии раздобыть без глаз.
Червяга Айзельта – существо малоизученное. Но кое-какая информация о представителе бассейна Амазонки есть. Похожее на сырую колбаску создание прекрасно живёт без глаз и без лёгких, но зато может похвастаться уникальными мускулами в области головы.
Зачем таскать на себе глаза, если они в жизни не нужны? Техасская слепая саламандра в ходе эволюции рассуждала примерно так. И в итоге избавилась от ненужного органа, надёжно спрятав в глубины шкурки. С поиском пищи саламандра отлично справляется на ощупь (улитки не особенно стремительны, поэтому проблем нет), а партнёров для размножения подыскивает по запаху.
Крошечный пещерный паук-волк, длина которого не превышает 2 сантиметров, это эндемик гавайского острова Кауаи. Свои пещеры малыш не покидает, поскольку в них есть всё, что нужно для комфортной жизни маленького слепыша.
Европейский протей имеет такое прозвище из-за сходства цвета его тушки с кожей человека. Строго говоря, это земноводное, которое может прожить до 70 и даже больше лет, не совсем слепое. У хвостатика есть глаза, но они внедрены глубоко под кожу и не реагируют на свет.
Безглазая троглобитная креветка обитает в водоёмах пещер штата Кентукки. Из-за отсутствия пигмента практически прозрачная и выглядит как призрак. Пределы пещер креветка не покидает, поскольку всё, что ей нужно для питания и жизни – грибы, водоросли, мелкая органика содержится в осадках, намываемых в пещеру грунтовыми водами.
Представитель семейства кротовых звездонос (он же звездорыл) – это действительно уникум. Мир это вполне довольное и счастливое создание воспринимает через щупальца, расположенные на звездообразной мордочке, придающей зверьку сходство с инопланетным монстром. Эти наросты мегачувствительны: орган состоит из более чем 100 тыс. нервных окончаний. Физически глаза у звездорыла есть, просто крохотные, и зверёк ими не пользуется.
Источник:
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