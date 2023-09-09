Нетривиальная функция лесного замка в Британии

Когда ценность кроликов практически сошла на нет, и они превратились в еду для бедных, то владельцы других садков забросили их. В этом мини-замке разведение и защита кроликов продолжались вплоть до 1935 года. В этот год Тетфорд Уоррен Лодж серьёзно пострадал в пожаре. И восстанавливать мини-замок владельцы посчитали бессмысленной затеей.

Такой долгоиграющей истории кроличьего замка поспособствовала специфика окружающих земель: песчаные почвы окрестностей не подходили для возделывания, зато длинноухие чувствовали себя здесь великолепно. И составляли солидную часть местной экономики вплоть до прошлого века.