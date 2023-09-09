Нетривиальная функция лесного замка в Британии

Всяких древних сооружений в этой стране немало. Но в основном замки и крепости, сохранившиеся до наших дней, выполняли функции оборонительных сооружений.
Эта крепость Thetford Warren Lodge в окрестностях городка Тетфорд, что в графстве Норфолк, тоже защитная. Но с оговоркой: защищала она не людей.
Распоряжение построить это основательное и лаконичное укрепление дал в 1400 году настоятель Тетфордского монастыря. Человеком он был состоятельным, и его изрядно достали промышлявшие на его землях браконьеры.
В этот период в Англии только начали появляться кролики, завезённые норманнами. Зверьки высоко ценились за вкусное нежирное мясо и роскошный мех. А браконьеры очень даже угрожали ещё не успевшей расплодиться популяции. Поэтому британские землевладельцы стали практиковать строительство сооружений, которые назывались кроличьими садками и защищали длинноухих от внешних угроз. Зверьки находились под охраной вооружённых людей. Но постепенно стали сбегать, активно размножаться на воле и терять свою ценность по причине увеличения количества.
Но Тетфорд Уоррен Лодж на фоне других садков выглядит иначе – основательно и фундаментально. Сказываются и качество работ, и толстые прочные стены, и удобный парапет, обеспечивающий хороший обзор, и специальные элементы, позволяющие вести обстрел в случае нападения на замок и блокировать подходы к нему.
Когда ценность кроликов практически сошла на нет, и они превратились в еду для бедных, то владельцы других садков забросили их. В этом мини-замке разведение и защита кроликов продолжались вплоть до 1935 года. В этот год Тетфорд Уоррен Лодж серьёзно пострадал в пожаре. И восстанавливать мини-замок владельцы посчитали бессмысленной затеей.
Такой долгоиграющей истории кроличьего замка поспособствовала специфика окружающих земель: песчаные почвы окрестностей не подходили для возделывания, зато длинноухие чувствовали себя здесь великолепно. И составляли солидную часть местной экономики вплоть до прошлого века.
Естественно, у необычного замка, как и любого уважающего себя, должно быть своё привидение. В Thetford Warren Lodge это призрачный белый кролик с пронизывающими насквозь красными глазами. Встреча с которым не сулит ничего хорошего.
Впрочем, ни подтвердить, ни опровергнуть байку никто не может: вход в постепенно ветшающие руины запрещён. И длинноухий призрачный хранитель может только помахать призрачной лапой из-за решётки, установленной на входе в кроличий замок.
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