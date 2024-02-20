Россияне смогут запрещать сами себе брать кредиты

В Госдуме приняли закон, который защитит россиян от нежелательных кредитов.
Теперь граждане России могут обезопасить себя от нежелательных кредитов и замов. В личном кабинете Госуслуг или в МФЦ гражданин может поставить запрет на выдачу кредитов и займов. Такой закон был принят в Госдуме, документ прошел сразу второе и третье чтения. Целью законопроекта стала в первую очередь защита граждан от действий мошенников, которые берут кредиты на чужие имена.
Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года и он коснётся не только кредитов, но и займов.
Центральный банк Российской Федерации на официальном сайте разъяснил, как будет действовать запрет. Оформить его можно будет через Госуслуги. Достаточно заполнить шаблонное заявление, выбрав желаемые условия запрета. Для его снятия также нужно подать заявление. Эта услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.
Кроме того, можно ввести запрет на вид кредитора и на способ обращения. Например, можно запретить выдавать вредит при онлайн обращении или при личном, а также в банке или микрофинансовой организации.
Теперь при выдаче кредита банк должен проверять, нет ли самозапрета у человека. Если кредитор всё же выдаст кредит при запрете, он не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту.
Источник:
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Мошенник заходит в аккаунт, снимает запрет на кредит, дальше, как обычно.
Нужно сделать так, что только при личном присутствии. Физическом.
С документами и письменным заявлением, в "Мои документы" и т.п. прийти. И там снять этот запрет.
Не сразу, с проверкой "обратной связи".
Ну и номер телефона, привязанный в госуслугах, менять только с личным присутствием.
А то берут на людей кредиты, а те и не в курсе.
только опять всё через жопу.
может быть уже запретить ростовщичество -- источник этого идиотизма?
ограничить ставку процентную либо нулём процентов, либо отрицательной величиной.
сразу уйдёт в небытие вся эта кодла мошенников.
Таки вещи быстро не делаются
Оплатишь ещё и штраф и судебные издержки.
Ну это кроме кредита. Его тоже оплатишь. :)