Россияне смогут запрещать сами себе брать кредиты

Центральный банк Российской Федерации на официальном сайте разъяснил, как будет действовать запрет. Оформить его можно будет через Госуслуги. Достаточно заполнить шаблонное заявление, выбрав желаемые условия запрета. Для его снятия также нужно подать заявление. Эта услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.

Кроме того, можно ввести запрет на вид кредитора и на способ обращения. Например, можно запретить выдавать вредит при онлайн обращении или при личном, а также в банке или микрофинансовой организации.

Теперь при выдаче кредита банк должен проверять, нет ли самозапрета у человека. Если кредитор всё же выдаст кредит при запрете, он не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту.