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Россияне смогут запрещать сами себе брать кредиты

Россияне смогут запрещать сами себе брать кредиты

Автор:
20 февраля 2024 19:10
Сообщество : Жить в России
Метки: банки   деньги   закон   запрет   интересное   кредиты   фото   
1491
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В Госдуме приняли закон, который защитит россиян от нежелательных кредитов.

Теперь граждане России могут обезопасить себя от нежелательных кредитов и замов. В личном кабинете Госуслуг или в МФЦ гражданин может поставить запрет на выдачу кредитов и займов. Такой закон был принят в Госдуме, документ прошел сразу второе и третье чтения. Целью законопроекта стала в первую очередь защита граждан от действий мошенников, которые берут кредиты на чужие имена.

Принятие закона даст гражданам возможность дополнительно защитить себя от мошенников, которые оформляют кредиты и микрозаймы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные, - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года и он коснётся не только кредитов, но и займов.

Центральный банк Российской Федерации на официальном сайте разъяснил, как будет действовать запрет. Оформить его можно будет через Госуслуги. Достаточно заполнить шаблонное заявление, выбрав желаемые условия запрета. Для его снятия также нужно подать заявление. Эта услуга будет бесплатной и неограниченной по числу обращений.

Кроме того, можно ввести запрет на вид кредитора и на способ обращения. Например, можно запретить выдавать вредит при онлайн обращении или при личном, а также в банке или микрофинансовой организации.

Теперь при выдаче кредита банк должен проверять, нет ли самозапрета у человека. Если кредитор всё же выдаст кредит при запрете, он не сможет потребовать от заемщика исполнения обязательств по кредиту.

Источник:

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Метки: банки   деньги   закон   запрет   интересное   кредиты   фото   
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31  комментарий
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17k
Kucher 2 часа назад
Наконец то. Разродились.
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1k
Rool 8 минут назад
я запретил возвращать ;)
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42k
Бабай 16 минут назад
Так. А спамить из банков на предмет "вам одобрено стотыщмилллионов, ну возьмите хоть рубль, отдадите два" тоже перестанут?
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4k
Anners 23 минуты назад
Давно пора было.
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5k
Дмитрий Круглов 53 минуты назад
Непонятно, а почему до этого человек не мог обезопасить себя от нежелательных кредитов? Кому это было выгодно?
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38
wikip 54 минуты назад
Закон вступит в силу с 1 марта 2025 года с этого момента заявление о самозапрете можно будет подать через портал «Госуслуги». Такая отсрочка нужна, чтобы принять ряд нормативных актов и технологически донастроить «Госуслуги»
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2k
rudenkov Час назад
Это как алкоголику, запретить самому себе продавать спиртное.
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9k
Роман Час назад
Пенсов туда автоматом всех внестите сразу!!!
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24k
Valiko Час назад
Для снятия запрета неплохо бы свежее подтверждающее фото (видео) пациента, рассылку уведомлений о снятии запрета на все емейлы и телефон и разблокировку только спустя неделю (срок задержки можно настраивать при установке запрета).
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1k
Димыч Час назад
Жаль, что нельзя родственнику такой самозапрет поставить. А то есть у жены брат... Хватает микрозаймы, а жену вписывает, как контактное лицо.
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58k
turyst Час назад
Хм... Дык госуслуги "взламывают", пароли/коды из смс у людей выпрашивают мошенники.

Мошенник заходит в аккаунт, снимает запрет на кредит, дальше, как обычно.

Нужно сделать так, что только при личном присутствии. Физическом.
С документами и письменным заявлением, в "Мои документы" и т.п. прийти. И там снять этот запрет.
Не сразу, с проверкой "обратной связи".
Ну и номер телефона, привязанный в госуслугах, менять только с личным присутствием.
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9k
mbr Час назад
в принципе инициатива здравая...
только опять всё через жопу.
может быть уже запретить ростовщичество -- источник этого идиотизма?
ограничить ставку процентную либо нулём процентов, либо отрицательной величиной.
сразу уйдёт в небытие вся эта кодла мошенников.
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3k
Saplus 2 часа назад
И каждый год 29 декабря - система рушится от количества снимаемых самозапретов
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55
Al Di 2 часа назад
А по старым кредитам можно на себя в суд подать?) Я разрешения не подписывал.
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507
iskra 2 часа назад
Неплохо. Ещё лет 10,и запретят из тюрем по мобилкам звонить..
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67
Raingold Fischer 2 часа назад
Пока трезв....
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32k
Владимир 2 часа назад
Очень хорошая идея, которую реализовать надо было еще позавчера. Опять же будет работать как защита от мошенников.
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Давно пора!
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