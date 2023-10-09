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Американка ищет няню с магистерской степенью, без социальных сетей и с личным авто за 200 долларов в неделю

Американка ищет няню с магистерской степенью, без социальных сетей и с личным авто за 200 долларов в неделю

Автор:
09 октября 2023 16:06
Сообщество : Жизнь в США
Метки: twitter   Реакция   США   америка   интересное   няня   фото   
1658
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Мать четверых детей прославилась в США из-за абсурдного объявления. Женщина ищет не просто няню, а супергероя с магистерской степенью, без татуировок и с личным транспортом. За 200 долларов в неделю.

В Twitter завирусилось объявление американки о поиске няни. Женщина указала, что ищет человека с очень высокими требованиями за очень маленькую плату. В объявлении говорится:

Нужна няня как можно скорее.
Мне нужен кто-то, кто бы приглядывал за четырьмя детьми (возрастом 2, 3, 5 и 7 лет) с полудня до шести часов вечера с понедельника по пятницу (иногда по выходным).
— Должны хорошо готовить и быть заядлыми чистюлями.
— Старше 25 лет.
— Минимальный уровень образования: магистерская степень.
— Никаких аккаунтов в социальных сетях (Мне не нужно, чтобы мои дети видели это)
— Не пить, не курить и даже не вейпить!
— Никаких тату или пирсингов.
— Необходимо пять рекомендаций.
— Будут проведены проверка биографических данных и тест на наркотические вещества.
За эту работу будут платить 200 долларов в неделю.
(У вас должен быть собственный транспорт, чтобы добираться туда и обратно и ездить по моим поручениям).

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Фотография абсурдного объявления разлетелась по сети. Пользователи Twitter очень удивились, узнав, что платить женщина будет 200$ в неделю.

В месяц это около 800$, а в год 9600$ (почти 965 тысяч рублей). Большинство пользователей решили, что это очень мало.

Надо сказать, что согласно сайту Talent, няни в США получают в среднем за час получают около 13 долларов, а в объявлении предлагается в два раза меньше — 6,6 долларов за час.

Источник:

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Метки: twitter   Реакция   США   америка   интересное   няня   фото   
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15  комментариев
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127k
Аааа Час назад
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20
Орёл Полчаса назад
вот эта откликнется...
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517
Sadik-mardik 45 минут назад
Плодиться аки кролик, запросы на настоятельницу монастыря.
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1k
Vas_26 Час назад
(возрастом 2, 3, 5 и 7 лет)...
походу время подходит к появлению пятого)))
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9k
Бритва Час назад
разве наши школьные учителя не соответствуют?
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15k
Дядюшка Ау Час назад
Интернет взволновался... Это они еще не видели объявлений по поиску айтишников. Знание 3-5 языков, системное программирование, вебпрограммирование., возраст не старше 30 лет, опыт работы не менее 20 лет. Заработная плата 30 тыс.
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189
iskra Дядюшка Ау 16 минут назад
Это они ещё не видели обьявлений по поиску слесарей на завод.. 6-й разряд,3-я группа электробезопасности,удостоверения и допуски по работе на высоте,со сваркой,стропальщиком,по газобезопасности,отсутствие вредных привычек,знание английского,знание эксель,проживание в районе завода,возможны вызовы в ночное время. Возраст до 30 лет..
Зарплата от 15 тыс.
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4k
Горожанин 2 часа назад
Ничего удивительного. Либеральный мир активно идёт по пути бесплатной эксплуатации людей. Скоро официально появятся рабы, которые будут ещё и счастливы что они они рабы. Это уже есть. Активно нагнули людей под зелёными лозунгами бесплатно сортировать мусор для чужого бизнеса и его прибыли. Активно развивают волонтерство под разными благими идеями. Социальные проблемы решаются бесплатно за счёт бесплатной эксплуатации самих людей - за счёт их добровольного участия. Государство умывает руки, а капитал богатеет и ржёт. Дай дураку красивую идею - и делай с ним что хошь.
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5k
Тамара 2 часа назад
но если бы на твоем месте была я… э-э-э, я хотел сказать «был я», то я бы послал в «Утреннюю газету» объявление о том, что Джейн, Майкл, Джон и Барбара Бэнкс (не говоря об их маме) просят за самую низкую плату прийти к ним самую лучшую няню, да поживее. Потом я бы сидел и ждал, пока няни не выстроятся перед нашими воротами в огромную очередь. Я бы даже сделал им выговор за то, что они задерживают уличное движение и вынуждают меня уплатить полисмену шиллинг в качестве штрафа за подобный беспорядок. (цы)
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7k
MPEG-8 2 часа назад
Рискну предположить, раз объявление бумажное, возможна она ищет няню в каком нибудь полувымершем шахтёрском городке, где цена приемлема.
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20k
Александр 2 часа назад
Ссылка coub.com
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
Напоминает обьявлению НА ЗАВОД ТРЕБУЕТСЯ ЭЛЕКТРИК 9 РАЗРЯДА, ЗАРПЛАТА 20 ТЫС, ПОЛНЫЙ ДЕНЬ
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189
iskra Херанука Паибалу 11 минут назад
Вы не поверите.. Такие есть и приходят устраиваться. Правда, потом оказывается, что они уходят в запой на пару месяцев,или корочки купили в переходе.
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15k
Kostick 2 часа назад
глупый троллинг, имхо. три короеда минимум 30 баксов в час. что уже на косарь в неделю больше)
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