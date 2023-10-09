Американка ищет няню с магистерской степенью, без социальных сетей и с личным авто за 200 долларов в неделю

В Twitter завирусилось объявление американки о поиске няни. Женщина указала, что ищет человека с очень высокими требованиями за очень маленькую плату. В объявлении говорится:

Нужна няня как можно скорее.

Мне нужен кто-то, кто бы приглядывал за четырьмя детьми (возрастом 2, 3, 5 и 7 лет) с полудня до шести часов вечера с понедельника по пятницу (иногда по выходным).

— Должны хорошо готовить и быть заядлыми чистюлями.

— Старше 25 лет.

— Минимальный уровень образования: магистерская степень.

— Никаких аккаунтов в социальных сетях (Мне не нужно, чтобы мои дети видели это)

— Не пить, не курить и даже не вейпить!

— Никаких тату или пирсингов.

— Необходимо пять рекомендаций.

— Будут проведены проверка биографических данных и тест на наркотические вещества.

За эту работу будут платить 200 долларов в неделю.

(У вас должен быть собственный транспорт, чтобы добираться туда и обратно и ездить по моим поручениям).