Американка ищет няню с магистерской степенью, без социальных сетей и с личным авто за 200 долларов в неделю

Мать четверых детей прославилась в США из-за абсурдного объявления. Женщина ищет не просто няню, а супергероя с магистерской степенью, без татуировок и с личным транспортом. За 200 долларов в неделю.
В Twitter завирусилось объявление американки о поиске няни. Женщина указала, что ищет человека с очень высокими требованиями за очень маленькую плату. В объявлении говорится:
Нужна няня как можно скорее.
Мне нужен кто-то, кто бы приглядывал за четырьмя детьми (возрастом 2, 3, 5 и 7 лет) с полудня до шести часов вечера с понедельника по пятницу (иногда по выходным).
— Должны хорошо готовить и быть заядлыми чистюлями.
— Старше 25 лет.
— Минимальный уровень образования: магистерская степень.
— Никаких аккаунтов в социальных сетях (Мне не нужно, чтобы мои дети видели это)
— Не пить, не курить и даже не вейпить!
— Никаких тату или пирсингов.
— Необходимо пять рекомендаций.
— Будут проведены проверка биографических данных и тест на наркотические вещества.
За эту работу будут платить 200 долларов в неделю.
(У вас должен быть собственный транспорт, чтобы добираться туда и обратно и ездить по моим поручениям).
Фотография абсурдного объявления разлетелась по сети. Пользователи Twitter очень удивились, узнав, что платить женщина будет 200$ в неделю.
В месяц это около 800$, а в год 9600$ (почти 965 тысяч рублей). Большинство пользователей решили, что это очень мало.
Надо сказать, что согласно сайту Talent, няни в США получают в среднем за час получают около 13 долларов, а в объявлении предлагается в два раза меньше — 6,6 долларов за час.
Источник:
- "Теперь хочу переехать в Россию!": BBC сообщили в Twitter, что в РФ запретили операции по смене пола
- В Калифорнии морские львы выгнали людей с пляжа
- Измученная панда Я Я, которую спасли из Америки, наконец чувствует себя хорошо
- Американец оборудовал автомобиль, чтобы возить огромного быка
- Хантер Байден находился в Белом доме до того, как там обнаружили белый порошок
походу время подходит к появлению пятого)))
Зарплата от 15 тыс.