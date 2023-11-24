Бывшего президента Бразилии обвинили в домогательствах к киту

Бразильское законодательство запрещает любые "домогательства к любым видом китообразных" (именно так). В этот список входят все виды дельфинов и китов. В том числе и горбатые киты, которые частенько приплывают к берегам Бразилии. Согласно правилам экологического агентства Ibama, суда с включенными двигателями не должны приближаться к таким животным ближе чем на 100 метров. Рядом с ними нельзя включать громкую музыку и моторы, а также другими способами волновать животных. Жаир Болсонару обвиняется в том, что слишком близко подъехал к киту и заставил его нервничать. Это, с точки зрения закона, считается домогательством.