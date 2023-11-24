Бывшего президента Бразилии обвинили в домогательствах к киту

В своё время Жаир Болсонару даже получил прозвище "Капитан бензопила" за антиэкологическую позицию в отношении вырубки лесов. Теперь на нём ещё и клеймо "любителя китов".
Правоохранители сообщают, что Жаир Болсонару попал под следствие, так как нарушил закон. Отдыхая на юго-восточном побережье Бразилии недалеко от города Сан-Себастьян его заметили на гидроцикле примерно в 15 метрах от горбатого кита, всплывающего на поверхность. Мужчина снимал животное на видео, когда сам кит "испытывал дискомфорт и явно нервничал", сообщает The Guardian.
Бразильское законодательство запрещает любые "домогательства к любым видом китообразных" (именно так). В этот список входят все виды дельфинов и китов. В том числе и горбатые киты, которые частенько приплывают к берегам Бразилии. Согласно правилам экологического агентства Ibama, суда с включенными двигателями не должны приближаться к таким животным ближе чем на 100 метров. Рядом с ними нельзя включать громкую музыку и моторы, а также другими способами волновать животных. Жаир Болсонару обвиняется в том, что слишком близко подъехал к киту и заставил его нервничать. Это, с точки зрения закона, считается домогательством.
Сам Жаир Болсонару отрицает свою вину, конечно же. На встрече со сторонниками бывший президент обвинил политических противников и экологов в желании расправится с ним.
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