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Бывшего президента Бразилии обвинили в домогательствах к киту

Бывшего президента Бразилии обвинили в домогательствах к киту

Автор:
24 ноября 2023 09:29
Сообщество : Криминал
Метки: Бразилия   Президент   закон   интересное   кит   фото   экология   
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В своё время Жаир Болсонару даже получил прозвище "Капитан бензопила" за антиэкологическую позицию в отношении вырубки лесов. Теперь на нём ещё и клеймо "любителя китов".

Правоохранители сообщают, что Жаир Болсонару попал под следствие, так как нарушил закон. Отдыхая на юго-восточном побережье Бразилии недалеко от города Сан-Себастьян его заметили на гидроцикле примерно в 15 метрах от горбатого кита, всплывающего на поверхность. Мужчина снимал животное на видео, когда сам кит "испытывал дискомфорт и явно нервничал", сообщает The Guardian.

Бразильское законодательство запрещает любые "домогательства к любым видом китообразных" (именно так). В этот список входят все виды дельфинов и китов. В том числе и горбатые киты, которые частенько приплывают к берегам Бразилии. Согласно правилам экологического агентства Ibama, суда с включенными двигателями не должны приближаться к таким животным ближе чем на 100 метров. Рядом с ними нельзя включать громкую музыку и моторы, а также другими способами волновать животных. Жаир Болсонару обвиняется в том, что слишком близко подъехал к киту и заставил его нервничать. Это, с точки зрения закона, считается домогательством.

Сам Жаир Болсонару отрицает свою вину, конечно же. На встрече со сторонниками бывший президент обвинил политических противников и экологов в желании расправится с ним.

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Метки: Бразилия   Президент   закон   интересное   кит   фото   экология   
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2  комментария
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Григорий 55 минут назад
на днях это уже было.
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Lexx 46 минут назад
В ихних америках, какая то повальная тенденция держать у власти идиотов.
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