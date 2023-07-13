Госдума приняла законопроект о запрете смены пола

Исключения сделали только для людей с врождёнными аномалиями.
8 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал такой пост:
А сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете смена пола. Запрещено медицинское вмешательство, включая приём определённых препаратов. Исключение - для врождённых генетических и эндокринных заболеваний. Люди с ними будут проходить врачебную комиссию и получать нужное лечение.
Если пара была в браке, а одна из «половинок» сменила пол - союз расторгается. Кроме того, сменившим пол запрещается усыновлять детей.
Завтра пройдёт третье чтение этого законопроекта. И его, скорее всего, окончательно примут.
Источник:
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И чё теперь, выкидывать?
Хохлов не навижу, Но юмора не поняли..
Ладно... Живите! ВСУ? [мат]!