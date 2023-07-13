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Госдума приняла законопроект о запрете смены пола

Госдума приняла законопроект о запрете смены пола

Автор:
13 июля 2023 19:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   ЛГБТ   депутаты   закон   запрет   смена пола   
1148
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Исключения сделали только для людей с врождёнными аномалиями.

8 июля председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал такой пост:

А сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете смена пола. Запрещено медицинское вмешательство, включая приём определённых препаратов. Исключение - для врождённых генетических и эндокринных заболеваний. Люди с ними будут проходить врачебную комиссию и получать нужное лечение.

Если пара была в браке, а одна из «половинок» сменила пол - союз расторгается. Кроме того, сменившим пол запрещается усыновлять детей.

Завтра пройдёт третье чтение этого законопроекта. И его, скорее всего, окончательно примут.


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Метки: Госдума   ЛГБТ   депутаты   закон   запрет   смена пола   
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19  комментариев
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8k
Фельдъегерь 58 минут назад
госдума перед этим проконсультировалась бы с учеными: пол нельзя сменить, он определен генами, а не первичными половыми признаками
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19k
Андрей Минуту назад
Запретили менять пол. Капец.
И чё теперь, выкидывать?
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869
z1380 8 минут назад
Меня не поняли, прощайте.
Хохлов не навижу, Но юмора не поняли..
Ладно... Живите! ВСУ? [мат]!
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19k
Robin Hood 14 минут назад
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5k
Горожанин 23 минуты назад
А как же теперь быть Зюганову?
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869
z1380 23 минуты назад
А запрет на музыку? с уклоннастями?
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869
z1380 Полчаса назад
Да неужели.......
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96
Ясен Пень 57 минут назад
Я сейчас скажу про себя крамолу. Я ничего не имею против ЛГБТ. Но статей о них стало так много, что эта тема превратилась в основную повестку. Вопрос - Фишки, вы ЛГБТ осуждаете или популизируете?
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96
Ясен Пень PbIBOK 45 минут назад
Лесин помер в районе для голубых, Владимир Вольфович любил потискаться в бане с мальчиками. Да и про Володина упорные слушки ходят. Но, это же не мешает нам их уважать, правда?
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