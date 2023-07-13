Госдума приняла законопроект о запрете смены пола

А сегодня Госдума во втором чтении приняла законопроект о запрете смена пола. Запрещено медицинское вмешательство, включая приём определённых препаратов. Исключение - для врождённых генетических и эндокринных заболеваний. Люди с ними будут проходить врачебную комиссию и получать нужное лечение.

Если пара была в браке, а одна из «половинок» сменила пол - союз расторгается. Кроме того, сменившим пол запрещается усыновлять детей.

Завтра пройдёт третье чтение этого законопроекта. И его, скорее всего, окончательно примут.