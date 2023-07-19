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"Хочется чего-то попроще": Зверев рассказал о любви к деревне и дояркам

"Хочется чего-то попроще": Зверев рассказал о любви к деревне и дояркам

Автор:
19 июля 2023 10:43
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Прикол   деревня   зверев   интересное   лакшери   фото   шоу бизнес   
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Стилист Сергей Зверев рассказал, что устал от лакшери-жизни и теперь хочет чего-то попроще. Например, деревеньку на берегу реки, где есть доярки и коровы, и картошечка в печи.

В беседе с журналистами ZHARA MAG Сергей Зверев рассказал, что устал от лакшери-жизни. Стилист рассказ о своих мечтах.

Хочется какую-нибудь корову, какую-нибудь доярку с ведром. Чего-то такого попроще хочется, чтобы недорого и все полезное было. Чтобы полезная еда.

Я вот люблю в русской печке деревенскую картошечку, чтобы она поджарилась на углях, шашлыки люблю.

Когда лакшери мне аж страшно. Всегда какая-то еда. Принесут, тарелка огромная, а в ней какая-то какашка лежит, а рядом с ней ещё одна какашка лежит. А по краям кто-то плюнул. Вот сидишь и думаешь: "Что делать?", - пожаловался стилист.

На самом деле Сергей Зверев знает, о чём говорит. Раньше он жил в крошечном селе Гужиры, и до сих пор иногда навещает земляков.

Звезда гламура и эпатажа Сергей Зверев уроженец крошечного села Гужиры в Тункинском районе. Каждый год он ездит к своей маме, чтобы навестить её, привезти подарочки и самому отдохнуть от городской суеты.

Вместе с тем, Сергей очень помогает своему селу. Например учительница Людмила Нимаевна рассказала, что Сергей помогает школе и теперь хочет попросить его о ремонте потолка.

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Метки: Видео   Прикол   деревня   зверев   интересное   лакшери   фото   шоу бизнес   
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10  комментариев
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3k
Едондер пуп 40 минут назад
"Я говорил тебе, что лучше не ходи В сортиры по ночам, избави господи..."))
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49k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 15 минут назад
кстати Зверев от армии не косил! в отличии от других "звёзд".
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3k
Lexx 18 минут назад
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16k
Колька Валеркин сын 20 минут назад
И ведь поможет. Он хоть и звездит иногда, но своих никогда не забывал.
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12k
Евгений 38 минут назад
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13
Ясен Пень 47 минут назад
"Хочется какую-нибудь корову, какую-нибудь доярку с ведром."
То, что ему хочется доярку - это странно, но допустим. А вот хотеть корову, это уже наказывается уголовным кодексом.
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34k
Андрей Иванов 50 минут назад
К дойным аппаратам, скорее
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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