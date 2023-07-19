"Хочется чего-то попроще": Зверев рассказал о любви к деревне и дояркам

Стилист Сергей Зверев рассказал, что устал от лакшери-жизни и теперь хочет чего-то попроще. Например, деревеньку на берегу реки, где есть доярки и коровы, и картошечка в печи.
В беседе с журналистами ZHARA MAG Сергей Зверев рассказал, что устал от лакшери-жизни. Стилист рассказ о своих мечтах.
Хочется какую-нибудь корову, какую-нибудь доярку с ведром. Чего-то такого попроще хочется, чтобы недорого и все полезное было. Чтобы полезная еда.
Я вот люблю в русской печке деревенскую картошечку, чтобы она поджарилась на углях, шашлыки люблю.
Когда лакшери мне аж страшно. Всегда какая-то еда. Принесут, тарелка огромная, а в ней какая-то какашка лежит, а рядом с ней ещё одна какашка лежит. А по краям кто-то плюнул. Вот сидишь и думаешь: "Что делать?", - пожаловался стилист.
На самом деле Сергей Зверев знает, о чём говорит. Раньше он жил в крошечном селе Гужиры, и до сих пор иногда навещает земляков.
Звезда гламура и эпатажа Сергей Зверев уроженец крошечного села Гужиры в Тункинском районе. Каждый год он ездит к своей маме, чтобы навестить её, привезти подарочки и самому отдохнуть от городской суеты.
Вместе с тем, Сергей очень помогает своему селу. Например учительница Людмила Нимаевна рассказала, что Сергей помогает школе и теперь хочет попросить его о ремонте потолка.
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То, что ему хочется доярку - это странно, но допустим. А вот хотеть корову, это уже наказывается уголовным кодексом.