"Хочется чего-то попроще": Зверев рассказал о любви к деревне и дояркам

В беседе с журналистами ZHARA MAG Сергей Зверев рассказал, что устал от лакшери-жизни. Стилист рассказ о своих мечтах.

Хочется какую-нибудь корову, какую-нибудь доярку с ведром. Чего-то такого попроще хочется, чтобы недорого и все полезное было. Чтобы полезная еда.

Я вот люблю в русской печке деревенскую картошечку, чтобы она поджарилась на углях, шашлыки люблю.