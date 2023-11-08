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Деревенские разборки

Деревенские разборки

Автор:
08 ноября 2023 08:37
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   бараны   деревня   заюавно   
956
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Эти трое парней держат в страхе целый район. Им удалось найти себе соперника по интересам, который мог бы дать им отпор. Но ребята были хитрее.

Нужно быть внимательным, когда рядом бараны!)

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   бараны   деревня   заюавно   
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2  комментария
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3k
xbrat 11 минут назад
А нех было рамсить)))
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11k
Олегbl4 10 минут назад
А, так это бараны! Вот козлы эти бараны.
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