"Слово бабули. Месть за рассаду": Бабули из "Отряда Путина" добрались до "Слова пацана"

Бабули из "Отряда Путина" продолжают снимать вирусные ролики и выкладывать их в интернет. На этот раз старушки сняли ролик, стилизовав его под популярный отрывок из сериала. Вот только вместо актёра в главной роли активистка движения Людмила Барилко.

Она заявляет: " Я здесь за Путина стою. Отряды мне все и я все отрядам. Кто меня знает, тот в курсе!"