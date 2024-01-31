"Слово бабули. Месть за рассаду": Бабули из "Отряда Путина" добрались до "Слова пацана"

Модную шапку бабуля, наверное, у своего деда взяла поносить.
Бабули из "Отряда Путина" продолжают снимать вирусные ролики и выкладывать их в интернет. На этот раз старушки сняли ролик, стилизовав его под популярный отрывок из сериала. Вот только вместо актёра в главной роли активистка движения Людмила Барилко.
Она заявляет: " Я здесь за Путина стою. Отряды мне все и я все отрядам. Кто меня знает, тот в курсе!"
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Ролик быстро разлетелся по сети. Многие пользователи решили, что "Слово пацана" не самый лучший пример для подражания, тем более для пенсионерок.
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Ни чем кроме клоунады на публику Сети, этот отряд не занимается.
Вкраце можно про их деятельность прочесть тут: https://dzen.ru/a/ZUyTahwBrwu8zXu9https://dzen.ru/a/ZUyTahwBrwu8zXu9