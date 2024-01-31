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"Слово бабули. Месть за рассаду": Бабули из "Отряда Путина" добрались до "Слова пацана"

"Слово бабули. Месть за рассаду": Бабули из "Отряда Путина" добрались до "Слова пацана"

Автор:
31 января 2024 17:54
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   бабуля   интересное   отряды Путина   слово пацана   фото   
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Модную шапку бабуля, наверное, у своего деда взяла поносить.

Бабули из "Отряда Путина" продолжают снимать вирусные ролики и выкладывать их в интернет. На этот раз старушки сняли ролик, стилизовав его под популярный отрывок из сериала. Вот только вместо актёра в главной роли активистка движения Людмила Барилко.

Она заявляет: " Я здесь за Путина стою. Отряды мне все и я все отрядам. Кто меня знает, тот в курсе!"

Ролик быстро разлетелся по сети. Многие пользователи решили, что "Слово пацана" не самый лучший пример для подражания, тем более для пенсионерок.

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Метки: Видео   Прикол   бабуля   интересное   отряды Путина   слово пацана   фото   
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8  комментариев
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11k
MakDag 57 минут назад
-Ты с какого Собеса, кочерга?! Канай отседова, пока я тебе талон к хирургу не оформила!
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16k
GROMOZEKA Полчаса назад
Бабки, конечно пребывают в благостном состоянии маразма, но даже так они выглядят более адекватными чем бидон
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2k
Звёздный странник 45 минут назад
До сих пор не понятно кем (и это не кто-то из активисток) и зачем вообще был создан этот "Отряд Путина".
Ни чем кроме клоунады на публику Сети, этот отряд не занимается.
Вкраце можно про их деятельность прочесть тут: https://dzen.ru/a/ZUyTahwBrwu8zXu9https://dzen.ru/a/ZUyTahwBrwu8zXu9
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5k
Феликс Дзержинский 51 минуту назад
Шизофрения во всей красе.
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19k
SandMANn 53 минуты назад
Айгуль выжила?
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55k
Опиум для народа Час назад
Да никто давно и не сомневается, что они прип"зднутые на всю башку.
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37k
АнтонПолднев Час назад
Задолбали его пиарить
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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