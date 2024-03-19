В Ульяновской области задержали 12 молодых людей, которые продавали в социальных сетях “успешный успех” на крипте

Зумеры снимали вирусные ролики, приглашая специальных актёров.
22-летний житель Самары собрал группу из 11 людей и организовал группу мошенников. Молодые люди в социальных сетях создали группы, в которых выкладывали ролики, транслируя “успешный успех” - обещали большой заработок со сделок на криптовалютной бирже. Зумеры уверяли клиентов, что в компании работают специалисты, которые гарантировали максимальную доходность вложений.
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Молодые люди арендовали коттедж, где снимали вирусные ролики с приглашёнными артистами. В роликах мошенники рассказывали, как зарабатывают миллионы, вкладывая в крипту. Первые клиенты действительно получали прибыль. Это помогало мошенникам расширять базу клиентов, которые переводили все более крупные суммы. Но через некоторое время выплаты прекратились, а обманщики перестали выходить на связь.
Зумеры умудрились обмануть 22 человека из 17 субъектов Российской Федерации. Общий ущерб составил свыше 37 миллионов рублей.
Состоящее из более чем 300 томов уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 210 и 322 УК РФ, направлено в суд, сообщили в МВД России.
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Лох не мамонт - лох не вымрет.
Аж мля 300 томов дела... там расходов больше, чем убытков...