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В Ульяновской области задержали 12 молодых людей, которые продавали в социальных сетях “успешный успех” на крипте

В Ульяновской области задержали 12 молодых людей, которые продавали в социальных сетях “успешный успех” на крипте

Автор:
19 марта 2024 18:41
Сообщество : Инфоцыгане
Метки: Видео   МВД   Россия   инфоцыгане   крипта   мошенники   обман   
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Зумеры снимали вирусные ролики, приглашая специальных актёров.

22-летний житель Самары собрал группу из 11 людей и организовал группу мошенников. Молодые люди в социальных сетях создали группы, в которых выкладывали ролики, транслируя “успешный успех” - обещали большой заработок со сделок на криптовалютной бирже. Зумеры уверяли клиентов, что в компании работают специалисты, которые гарантировали максимальную доходность вложений.

Молодые люди арендовали коттедж, где снимали вирусные ролики с приглашёнными артистами. В роликах мошенники рассказывали, как зарабатывают миллионы, вкладывая в крипту. Первые клиенты действительно получали прибыль. Это помогало мошенникам расширять базу клиентов, которые переводили все более крупные суммы. Но через некоторое время выплаты прекратились, а обманщики перестали выходить на связь.

Зумеры умудрились обмануть 22 человека из 17 субъектов Российской Федерации. Общий ущерб составил свыше 37 миллионов рублей.

Состоящее из более чем 300 томов уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 210 и 322 УК РФ, направлено в суд, сообщили в МВД России.

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Метки: Видео   МВД   Россия   инфоцыгане   крипта   мошенники   обман   
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5  комментариев
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20k
Robin Hood Час назад
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181
sir.dawidow2018 Полчаса назад
Ой как плохо жить без лоха!
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209
FlakoBoy 47 минут назад
"Зумеры умудрились обмануть 22 человека из 17 субъектов Российской Федерации. Общий ущерб составил свыше 37 миллионов рублей."

Лох не мамонт - лох не вымрет.
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415
ApolloOne 52 минуты назад
Если ты не понимаешь в крипте, в торговле на бирже, то нечего и лезть туда. Итог вполне закономерен - развели лошков, которые позарились на быструю прибыль. Это всё не так работает.
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22k
kσρβγς 2 часа назад
37 мульенов на 12 (11) человек... оно того стоило?
Аж мля 300 томов дела... там расходов больше, чем убытков...
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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