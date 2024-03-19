В Ульяновской области задержали 12 молодых людей, которые продавали в социальных сетях “успешный успех” на крипте

Молодые люди арендовали коттедж, где снимали вирусные ролики с приглашёнными артистами. В роликах мошенники рассказывали, как зарабатывают миллионы, вкладывая в крипту. Первые клиенты действительно получали прибыль. Это помогало мошенникам расширять базу клиентов, которые переводили все более крупные суммы. Но через некоторое время выплаты прекратились, а обманщики перестали выходить на связь.

Зумеры умудрились обмануть 22 человека из 17 субъектов Российской Федерации. Общий ущерб составил свыше 37 миллионов рублей.

Состоящее из более чем 300 томов уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159, 210 и 322 УК РФ, направлено в суд, сообщили в МВД России.