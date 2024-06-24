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Сообщество Мошенничество 218 постов • 33 подписчика подписаться
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Как можно заработать на человеческой тупости

Как можно заработать на человеческой тупости

Автор:
24 июня 2024 10:26
Сообщество : Мошенничество
Метки: Видео   инфоцыгане   люди   массаж   мошенник   обман   
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Блогеры начали продавать массаж через веб-камеру (онлайн-массаж). По словам массажистов, такая «процедура помогает развязать модели напряжения, которые мешают благополучию».

Удивительно то, что находятся и те, кто ведётся на такой развод.

Гарри Гудини просто отдыхает…

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Метки: Видео   инфоцыгане   люди   массаж   мошенник   обман   
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5  комментариев
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17k
Поручик Час назад
"Покуда есть на свете дураки
Обманом жить, нам стало быть, с руки!" (с) К. Базилио
"На дурака не нужен нож!
Ему с три короба наврёшь,
И делай с ним
Что хошь!" (с) Л. Алиса
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turyst Полчаса назад
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21k
Дмитрий 48 минут назад
Приготовьте крЭмы и мази...
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35k
Ego sum qui sum Час назад
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4k
DVPET Час назад
На человеческой тупости делаются самые большие деньги. Чего тут удивительного то?
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1587 постов (1548 в горячем)

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