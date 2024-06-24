Как можно заработать на человеческой тупости

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Блогеры начали продавать массаж через веб-камеру (онлайн-массаж). По словам массажистов, такая «процедура помогает развязать модели напряжения, которые мешают благополучию».
Удивительно то, что находятся и те, кто ведётся на такой развод.
Гарри Гудини просто отдыхает…
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