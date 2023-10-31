Австралийский паб оштрафовали за оскорбительную рекламную акцию

Акция вызвала негативную реакцию пользователей социальных сетей. Её назвали «женоненавистническом бредом» и «очень плохой идеей».

«Как только речь заходит о бесплатной выпивке, снимании бюстгальтеров или о том, что чем больше, тем лучше, все одичавшие сексуально озабоченные отморозки выходят на свет».

«Трудно удержать пьяных мужчин на расстоянии, а тут еще и давление в виде снятия лифчиков».

«Это была ужасная идея с самого начала, у того, кто ее придумал, а затем позволил ей распространяться, должны быть большие неприятности».