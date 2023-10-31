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Австралийский паб оштрафовали за оскорбительную рекламную акцию

Австралийский паб оштрафовали за оскорбительную рекламную акцию

Автор:
31 октября 2023 15:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Австралия   без лифчика   долой лифчики   женоненавистничество   ночной клуб   оскорбительное   паб   рекламная акция   
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В ночном клубе Woolshed в Аделаиде было начато расследование после проведения акции «Сними лифчик и расслабься». Посетительницам предлагался бесплатный алкоголь в обмен на их бюстгальтеры, и размер имел значение: чашка «A» — один напиток, «B» — два напитка, «C» — три напитка и так далее.


Заведение было оштрафовано на 3 897 австралийских долларов (около 230 тыс. руб.). Рекламная идея «Чем больше, тем лучше», которую владельцы паба посчитали забавной, не понравилась как многим посетителям, так и властям.


Заведение было признано нарушившим несколько пунктов законов и оштрафовано Комиссией по алкогольным напиткам и азартным играм Австралии.


«Гендерные рекламные акции, в том числе объективирующие людей, не только не соответствуют ожиданиям общества, но и являются нарушением законодательства», — говорится в заявлении руководителя Комиссии Дини Сулио.



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Акция вызвала негативную реакцию пользователей социальных сетей. Её назвали «женоненавистническом бредом» и «очень плохой идеей».


«Как только речь заходит о бесплатной выпивке, снимании бюстгальтеров или о том, что чем больше, тем лучше, все одичавшие сексуально озабоченные отморозки выходят на свет».


«Трудно удержать пьяных мужчин на расстоянии, а тут еще и давление в виде снятия лифчиков».


«Это была ужасная идея с самого начала, у того, кто ее придумал, а затем позволил ей распространяться, должны быть большие неприятности».


Клуб оплатил штраф и извинился:


«Мы хотели бы снять озабоченность, возникшую в связи с недавним сообщением в социальных сетях, опубликованным нашим ночным клубом. Мы приносим свои искренние извинения за то, что этот пост заставил некоторых наших посетителей почувствовать себя неловко и испытать чувство стыда за свое тело, поскольку это не входило в наши намерения.


Основываясь на отзывах наших посетителей, мы отменили эту акцию и сейчас разрабатываем идеи для других акций, которые способствуют созданию веселой, безопасной и инклюзивной среды для всех. В дальнейшем высшее руководство будет пересматривать все рекламные мероприятия, чтобы убедиться, что они создают инклюзивную среду для всех наших посетителей».



Однако не все остались этим довольны. Некоторые посетительницы заявили, что очень ждали этой акции:


«Я с нетерпением ждала свои 8 бесплатных напитков, людям ведь нужно немного расслабиться», «Что происходит с этим миром? Вас же не заставляют. Не нравится — не делайте, не ходите, но не надо портить другим веселье!».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   без лифчика   долой лифчики   женоненавистничество   ночной клуб   оскорбительное   паб   рекламная акция   
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17  комментариев
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8k
Pravednik84 Час назад
Я согласен с последним комментом из поста:
«Что происходит с этим миром? Вас же не заставляют. Не нравится не делайте, не ходите, но не надо портить другим веселье!»
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54k
Мойша Минуту назад
Вот такие, что слева, и пишут пасквили на тех, что справа.
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6k
S__D 17 минут назад
Позвольте. Я, конечно, не самый крупный знаток английского, но, по-моему, на плакате именно про женщин - ни слова. Хреновые, видимо, у клуба адвокаты.
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38k
russger 40 минут назад
Вот и до Австралии докатилось
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24k
ЦСКА 50 минут назад
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13k
Проктолог-иллюзионист 51 минуту назад
Последняя цитата оставляет надежду, что адекватные еще остались
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1k
ekstazis 56 минут назад
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2k
Игорь Меншиков Час назад
Шумиху подняли дебилы из ничего
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66
Anton Игорь Меншиков 56 минут назад
С маленькими грудями. Я их понимаю, кому-то один напиток, кому-то три)
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61k
pynh 2 часа назад
Нужно сделать наш ответ. Только с гепатитом. А-1 напиток, B-2, C-3
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gavrosh 2 часа назад
Все сиськи хороши, выбирай на вкус!..
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