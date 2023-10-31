Австралийский паб оштрафовали за оскорбительную рекламную акцию

В ночном клубе Woolshed в Аделаиде было начато расследование после проведения акции «Сними лифчик и расслабься». Посетительницам предлагался бесплатный алкоголь в обмен на их бюстгальтеры, и размер имел значение: чашка «A» — один напиток, «B» — два напитка, «C» — три напитка и так далее.
Заведение было оштрафовано на 3 897 австралийских долларов (около 230 тыс. руб.). Рекламная идея «Чем больше, тем лучше», которую владельцы паба посчитали забавной, не понравилась как многим посетителям, так и властям.
Заведение было признано нарушившим несколько пунктов законов и оштрафовано Комиссией по алкогольным напиткам и азартным играм Австралии.
«Гендерные рекламные акции, в том числе объективирующие людей, не только не соответствуют ожиданиям общества, но и являются нарушением законодательства», — говорится в заявлении руководителя Комиссии Дини Сулио.
Акция вызвала негативную реакцию пользователей социальных сетей. Её назвали «женоненавистническом бредом» и «очень плохой идеей».
«Как только речь заходит о бесплатной выпивке, снимании бюстгальтеров или о том, что чем больше, тем лучше, все одичавшие сексуально озабоченные отморозки выходят на свет».
«Трудно удержать пьяных мужчин на расстоянии, а тут еще и давление в виде снятия лифчиков».
«Это была ужасная идея с самого начала, у того, кто ее придумал, а затем позволил ей распространяться, должны быть большие неприятности».
Клуб оплатил штраф и извинился:
«Мы хотели бы снять озабоченность, возникшую в связи с недавним сообщением в социальных сетях, опубликованным нашим ночным клубом. Мы приносим свои искренние извинения за то, что этот пост заставил некоторых наших посетителей почувствовать себя неловко и испытать чувство стыда за свое тело, поскольку это не входило в наши намерения.
Основываясь на отзывах наших посетителей, мы отменили эту акцию и сейчас разрабатываем идеи для других акций, которые способствуют созданию веселой, безопасной и инклюзивной среды для всех. В дальнейшем высшее руководство будет пересматривать все рекламные мероприятия, чтобы убедиться, что они создают инклюзивную среду для всех наших посетителей».
Однако не все остались этим довольны. Некоторые посетительницы заявили, что очень ждали этой акции:
«Я с нетерпением ждала свои 8 бесплатных напитков, людям ведь нужно немного расслабиться», «Что происходит с этим миром? Вас же не заставляют. Не нравится — не делайте, не ходите, но не надо портить другим веселье!».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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«Что происходит с этим миром? Вас же не заставляют. Не нравится не делайте, не ходите, но не надо портить другим веселье!»