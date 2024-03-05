«Что за штука?»: 25 загадок и ответов

Сабреддит What Is This Thing — это место, где можно опубликовать фотографию любого неизвестного вам предмета и попросить его идентифицировать. В сообществе более 2,7 миллиона участников и они сразу же придут на помощь!
1. «Что это за предмет? Нашла на пляже в Йоркшире, в нем есть отверстия и на ощупь она напоминает смесь камня и пластика»
Это зубная щетка викторианской эпохи. Ручка сделана из кости животного, а в отверстиях - щетинки (обычно из свиного или конского волоса). Подобные зубные щетки были изобретены в Китае в 1400-х годах, но, вопреки всему, что кажется хорошим и разумным в этом мире, большинство европейцев не увлекались зубными щетками до конца 1700-х — начала 1800-х годов.
2. «Участки песка, плавающие поверх воды у береговой линии, каждый участок около 4—10 см в диаметре. Что за феномен?»
Это сухой песок, плавающий на натянутой воде, подхваченный приливом. Это происходит только тогда, когда достаточно жарко, чтобы высушить песок, и на воде абсолютный штиль.
Это вуинтажная посеребренная ложка для кормления инвалидов / дачи лекарств Christofle Orfevre a Paris.
Это ниша для телефона.
5. «Высота конструкции около метра, сделана она из цельного дерева. Весит не очень много, может быть, 2—4 кг. Ручка, свисающая вниз, качается, а верхняя рукоятка неподвижна. Для чего эта штука?»
Это устройство для снимания ботинок (домкрат для ботинок). Пятка ставится в U-образный паз внизу, подпирается другой ногой, верхняя часть стопы ставится на качающуюся деталь. Далее держитесь за верхнюю ручку и сдергиваете ботинок с пятки, поднимая ногу вверх и наружу.
Это «шары здоровья» Баодинг. Они предназначены для снятия стресса и концентрации. Вы должны положить их оба на ладонь и вращать по кругу.
7. «Купили дом со стеклянной конструкцией на заднем дворе, но понятия не имеем, для чего она»
Это теплица для выращивания грибов. Называется «плодоносящий дом». Похоже, там есть даже субстрат, который используется при выращивании грибов.
8. «Маленькая керамическая чаша с тремя маленькими шишками посередине. Никогда такого не видел»
Это ваза для икебаны. Она предназначена для цветочных композиций в японском стиле. Цветы помещаются в трубки, а остальное пространство также заполняется водой, обычно гладкими камнями, а может быть, маленькой скульптурой черепахи или лягушки.
9. «Какая-то рекламная штуковина, которую я получил бесплатно на рождественской ярмарке. Она размером с мою руку, белая верхняя часть прикручивается и откручивается, а красный мешок расширяется и довольно объемный»
Это миниатюрный мешочек для льда/горячей воды, чтобы делать компрессы при травмах, растяжениях, боли.
Это калитка, дверца (две в данном случае) внутри основной двери. Они используются в основном в психиатрических отделениях как способ попасть в комнату, которая может быть забаррикадирована.
Это карманная рулетка в виде карманных часов (чтобы удобнее было прятать), но с вращающимся циферблатом вместо стрелки индикатора. Состоит из 12 частей вместо обычного количества, чтобы при осмотре выглядеть как сломанные карманные часы. Скорее всего, переделка из карманных часов, так как вокруг циферблата видна часть оригинальной рамки.
12. «Что это за маленькие мисочки с дырочками на дне? Я понятия не имею, что с ними делать»
Это горшки для суккулентов.
13. «Найдено в благотворительном магазине. Керамическая штуковина, с двумя маленькими дырочками и отверстием размером с яичную чашку. Никогда не видел ничего подобного»
Это фарфоровый держатель для кистей.
14. «Большая металлическая труба с зауженной передней частью, перевозимая с полицейским сопровождением на удлиненном бортовом прицепе»
Это шпиндель, на котором компания Boeing сплетает фюзеляж самолета Dreamliner из углеродного волокна.
15. «Что это за золотая вращающаяся штуковина? Примерно 5—7 см в длину и с рисунками на каждой стороне»
Это печать для писем.
Это место для хранения противней.
17. «Найдено на заднем дворе. Похоже на мел и стирается, если провести по нему пальцем. У меня собаки и я хочу убедиться, что это не яд. Спасибо!»
Это глиняная пробка со дна трубки для фейерверка.
Это марокканский парфюмерный брусок из твердой смолы. Он изготовлен из смолы и воска.
19. «Набор из 9 деревянных шариков. 4 черных, 4 коричневых и один коричневый шарик поменьше. Для чего он?»
Шары для игры в бочче.
Это доильный аппарат для коз и коров.
21. «Круглые коричневые предметы с отверстиями в них, выстроившиеся вдоль небольшого водного пути в Сент-Пите, штат Флорида»
Это искусственные рифы. Они служат для создания береговой линии, предотвращающей эрозию.
Это ручной дуршлаг для обжаренных продуктов.
Почти. Это электрический утюг для галстуков.
Подставка для зонтов.
Это увеличительное стекло для чтения книг.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я и не знал, что это так называют.