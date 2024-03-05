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«Что за штука?»: 25 загадок и ответов

«Что за штука?»: 25 загадок и ответов

Автор:
05 марта 2024 12:19
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: вопросы и ответы   что за   что за штука   что это за штука   что это такое   что это такое: загадочные предметы   что это такое?   
1951
26

Сабреддит What Is This Thing — это место, где можно опубликовать фотографию любого неизвестного вам предмета и попросить его идентифицировать. В сообществе более 2,7 миллиона участников и они сразу же придут на помощь!

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Это зубная щетка викторианской эпохи. Ручка сделана из кости животного, а в отверстиях - щетинки (обычно из свиного или конского волоса). Подобные зубные щетки были изобретены в Китае в 1400-х годах, но, вопреки всему, что кажется хорошим и разумным в этом мире, большинство европейцев не увлекались зубными щетками до конца 1700-х — начала 1800-х годов.


Это сухой песок, плавающий на натянутой воде, подхваченный приливом. Это происходит только тогда, когда достаточно жарко, чтобы высушить песок, и на воде абсолютный штиль.


Это вуинтажная посеребренная ложка для кормления инвалидов / дачи лекарств Christofle Orfevre a Paris.


Это ниша для телефона.


Это устройство для снимания ботинок (домкрат для ботинок). Пятка ставится в U-образный паз внизу, подпирается другой ногой, верхняя часть стопы ставится на качающуюся деталь. Далее держитесь за верхнюю ручку и сдергиваете ботинок с пятки, поднимая ногу вверх и наружу.


Это «шары здоровья» Баодинг. Они предназначены для снятия стресса и концентрации. Вы должны положить их оба на ладонь и вращать по кругу.


Это теплица для выращивания грибов. Называется «плодоносящий дом». Похоже, там есть даже субстрат, который используется при выращивании грибов.


Это ваза для икебаны. Она предназначена для цветочных композиций в японском стиле. Цветы помещаются в трубки, а остальное пространство также заполняется водой, обычно гладкими камнями, а может быть, маленькой скульптурой черепахи или лягушки.


Это миниатюрный мешочек для льда/горячей воды, чтобы делать компрессы при травмах, растяжениях, боли.


Это калитка, дверца (две в данном случае) внутри основной двери. Они используются в основном в психиатрических отделениях как способ попасть в комнату, которая может быть забаррикадирована.


Это карманная рулетка в виде карманных часов (чтобы удобнее было прятать), но с вращающимся циферблатом вместо стрелки индикатора. Состоит из 12 частей вместо обычного количества, чтобы при осмотре выглядеть как сломанные карманные часы. Скорее всего, переделка из карманных часов, так как вокруг циферблата видна часть оригинальной рамки.


Это горшки для суккулентов.


Это фарфоровый держатель для кистей.


Это шпиндель, на котором компания Boeing сплетает фюзеляж самолета Dreamliner из углеродного волокна.


Это печать для писем.


Это место для хранения противней.


Это глиняная пробка со дна трубки для фейерверка.


Это марокканский парфюмерный брусок из твердой смолы. Он изготовлен из смолы и воска.


Шары для игры в бочче.


Это доильный аппарат для коз и коров.


Это искусственные рифы. Они служат для создания береговой линии, предотвращающей эрозию.


Это ручной дуршлаг для обжаренных продуктов.


Почти. Это электрический утюг для галстуков.


Подставка для зонтов.


Это увеличительное стекло для чтения книг.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вопросы и ответы   что за   что за штука   что это за штука   что это такое   что это такое: загадочные предметы   что это такое?   
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Сибиряк Час назад
Какой нафиг утюг? Это нож с подогревом для вскрытия сот при сборке мёда
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10k
sedoisever 56 минут назад
То говорили, что эта ложка для усатых, теперь для инвалидов.
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9k
Владимир Час назад
....горшки для суккулентов....
Я и не знал, что это так называют.
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