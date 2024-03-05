«Что за штука?»: 25 загадок и ответов

Это зубная щетка викторианской эпохи. Ручка сделана из кости животного, а в отверстиях - щетинки (обычно из свиного или конского волоса). Подобные зубные щетки были изобретены в Китае в 1400-х годах, но, вопреки всему, что кажется хорошим и разумным в этом мире, большинство европейцев не увлекались зубными щетками до конца 1700-х — начала 1800-х годов.