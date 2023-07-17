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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 июля

Автор:
17 июля 2023 17:35
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1641
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Сегодня потрясающий день. 17 июля 1783 года произошло нечто потрясающее — был утверждён герб Перми. Если вы из Перми, то этот пост для вас, а если не из Перми, то всё равно для вас!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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4  комментария
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34k
Андрей Иванов 36 минут назад
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17k
Поручик 15 минут назад
"Парадная" говорят "понаехавшие"
Приличные питерцы знают (в школе учили) стих Некрасова "Вот парадный подъезд..." ПОДЪЕЗД, бл.ядь! А никакая не "парадная".
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34k
Андрей Иванов Полчаса назад
Я свою ещё в СССР покупал
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250
София Полчаса назад
Ленивые пельмени довольно красивое блюдо.
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Никифоридис

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