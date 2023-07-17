Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 июля

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Сегодня потрясающий день. 17 июля 1783 года произошло нечто потрясающее — был утверждён герб Перми. Если вы из Перми, то этот пост для вас, а если не из Перми, то всё равно для вас!
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Приличные питерцы знают (в школе учили) стих Некрасова "Вот парадный подъезд..." ПОДЪЕЗД, бл.ядь! А никакая не "парадная".