Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 июля

Сегодня потрясающий день. 17 июля 1783 года произошло нечто потрясающее — был утверждён герб Перми. Если вы из Перми, то этот пост для вас, а если не из Перми, то всё равно для вас!

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