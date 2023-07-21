Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 июля

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21 июля 1542 — папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию для борьбы с протестантизмом. Но если бы соцсети появились в XVI веке, то Павел III учредил бы инквизицию для борьбы с мемами тоже. Скажем спасибо католической церкви, за её постоянное желание кому-нибудь что-нибудь отрезать, а может даже сжечь или утопить. Ну... или не скажем...
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