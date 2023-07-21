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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 июля

Автор:
21 июля 2023 15:38
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3249
20
21 июля 1542 — папа римский Павел III учредил Римскую инквизицию для борьбы с протестантизмом. Но если бы соцсети появились в XVI веке, то Павел III учредил бы инквизицию для борьбы с мемами тоже. Скажем спасибо католической церкви, за её постоянное желание кому-нибудь что-нибудь отрезать, а может даже сжечь или утопить. Ну... или не скажем...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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9  комментариев
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33k
ACU900 2 часа назад
Все говорят "возьми кабочок" а ты купи слона! :)))
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36k
Барклай 21 минуту назад
жизненно
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36k
russger Полчаса назад
И кто из них больше долбодятел?

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67
riderinf 41 минуту назад
А чего все так помешались на астрологии и в частности на скорпионах ? Главное чтобы тебе было с человеком хорошо, а какого он знака, не так и важно :) Приведу пример я по знаку рак, жена овен, жили 20 лет душа в душу, чего и всем желаю :)
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15
Vovki riderinf 38 минут назад
у женщин это по другому работает ))
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56k
Олег 52 минуты назад
никифоридис, бездарь, сходи в центр занятости! Не засирай фишки
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Никифоридис

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