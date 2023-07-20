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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 июля

Автор:
20 июля 2023 19:38
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
3447
20
20 июля отмечается Международный день шахмат. Делая шах конём, скажу, что сразу после этой подборки я пойду играть в шахматы. А вот и подборка.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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6  комментариев
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31k
Teodor 2 часа назад
Сойдёт. Если бы не шутка про старых-больных 25-летних малолеток - ваще хорошо было бы...
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11k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
бедное поколение) в 25 уже разваливаются(
самое главное в это время их родители: "Вышел на пенсию, но мне просто скучно дома, устроюсь на подработку, а по выходным построю на даче, баню, веранду, летнюю кухню, бассейн и беседку с зоной отдыха"
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−16
Антон Ляпунов Час назад
Минус. Хватит постить хрень.
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Никифоридис

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