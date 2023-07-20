Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 июля

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20 июля отмечается Международный день шахмат. Делая шах конём, скажу, что сразу после этой подборки я пойду играть в шахматы. А вот и подборка.
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самое главное в это время их родители: "Вышел на пенсию, но мне просто скучно дома, устроюсь на подработку, а по выходным построю на даче, баню, веранду, летнюю кухню, бассейн и беседку с зоной отдыха"