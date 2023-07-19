Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 июля

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Сегодня в России отмечается день пирожков с малиновым вареньем, а в Японии отмечают день женщин-министров. Поэтому если вы японка в высокой должности, обожающая пирожки с малиновым вареньем, то это дважды ваш день. Ну а если нет — добро пожаловать в пост.
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