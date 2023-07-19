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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 19 июля

Автор:
19 июля 2023 18:49
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
5029
20
Сегодня в России отмечается день пирожков с малиновым вареньем, а в Японии отмечают день женщин-министров. Поэтому если вы японка в высокой должности, обожающая пирожки с малиновым вареньем, то это дважды ваш день. Ну а если нет — добро пожаловать в пост.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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12  комментариев
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1k
Никита Сергеевич Час назад
Мода на что?! На "карбонар"?!! Автор, ты свой копипаст хоть проверяй, клоун...
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5k
Трям 14 минут назад
и опять .поебень ...
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6k
Умница-красавица 20 минут назад
Про нарды это мужик мужику пишет?
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6k
Владимир 51 минуту назад
Комментарий к фото
да нунах эти нарды. Вот шахматы - это дело.
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62k
doker Час назад
Бывает...
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3k
5010_BIRD Час назад
Это какой-то новый мем называть капибар карбонарами?
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5k
Старичок 2 часа назад
Комментарий к фото
главное, чтобы разнополые собеседники были
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5k
Старичок 2 часа назад
Комментарий к фото
шнуров?
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Никифоридис

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