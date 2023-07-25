FISHKINET
Сообщество Юмор 17257 постов • 3595 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 июля

Автор:
25 июля 2023 18:58
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4413
20
25 июля были основаны крупнейший город Венесуэлы, а также крупнейший город Эквадора. В интернете же опять создали порцию свежих приколюх.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Алекс Крайчек 2 часа назад
Комментарий к фото
"Делает всё, что надо...."

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Самка Хорька 2 минуты назад
Явно системный администратор))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Самка Хорька 4 минуты назад
А грустит так, как будто четвёртый дали, но не влез
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
добрыйдух 5 минут назад
все опытные инженеры такие
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Мангуст Час назад
Комментарий к фото
Еще и Алиса, дочка его капитана, подозрительно на него похожа...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51k
Мойша Час назад
Комментарий к фото
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Трям 2 часа назад
Никифорюша, когда ж ты повзрослеешь...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
37k
Александр 2 часа назад
пожарил креветки?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 6 ответов
Показать ещё
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1071570



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
WP28 - премьера защищенного смартфона от OUKITEL
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Получилось сэкономить

Лучшие демотиваторы
Столб – это спасение в жару

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#интересное#ДТП#кино#США#шоу бизнес#красота#собака
#люди#в мире#интересно#животные#авто аварии#Автовсячина#забавно#Россия#факты#полиция
#автомобили#машина#Прикол#аварии#история#подборка#СССР#фильм#Китай#Еда
Самарский полицейский стал героем интернета Самарский полицейский стал героем интернета Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых

На что жалуетесь?

Вернуться