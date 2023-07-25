Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 25 июля

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25 июля были основаны крупнейший город Венесуэлы, а также крупнейший город Эквадора. В интернете же опять создали порцию свежих приколюх.
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в Египте я покупал свежие креветки на рынке и за небольшую доплату их прямо на месте мне готовили во фритюре с огромной кучей специй - это вообще пища богов
вообще, креветки всегда гораздо вкуснее обжаренные, чем вареные, просто все как-то привыкли варить, да и гемора чуть меньше