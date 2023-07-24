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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 июля

Автор:
24 июля 2023 14:51
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1929
20
24 июля 1790 года во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита. Видимо, неплохой получился "ба-бах"! У нас событие не такое значимое, но всё же... Подборка мемов за сутки ^_^
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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7  комментариев
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280
София 53 минуты назад
А в 40 лет что, отползать на кладбище ? Тогда я уже мумия. И "двадцатипятилетние" пишется слитно.
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15k
Alex 3 минуты назад
Какая чушь!
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422
Knives22 20 минут назад
7. анатомию человека бы подучил раз скучно, а женский половой орган никогда не видел.
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8k
sedoisever 49 минут назад
Обязательно, блин, в этих школотронских постах нужно ныть про двадцатипятилетних стариков. Да ещё и с ошибками.
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