Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 24 июля

1929
20
24 июля 1790 года во Франции впервые в истории документально зафиксировано падение на Землю метеорита. Видимо, неплохой получился "ба-бах"! У нас событие не такое значимое, но всё же... Подборка мемов за сутки ^_^
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