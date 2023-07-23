Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 июля

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Есть ли у вас ощущение того, что лето уже безвозвратно профукано?! Ведь заканчивается июль... Успели сделать всё то, что запланировали? Отдохнули? Порыбачили? Навели порядок дома? Если нет — не совершайте лишних телодвижений, посмотрите мемы за сегодня.
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