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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 23 июля

Автор:
23 июля 2023 18:58
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
5656
20
Есть ли у вас ощущение того, что лето уже безвозвратно профукано?! Ведь заканчивается июль... Успели сделать всё то, что запланировали? Отдохнули? Порыбачили? Навели порядок дома? Если нет — не совершайте лишних телодвижений, посмотрите мемы за сегодня.
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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17  комментариев
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11k
Copycat Час назад
Комментарий к фото
"И ТО!"
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127
Владимир 38 минут назад
Комментарий к фото
майские указы путина
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16k
_delphin_ 51 минуту назад
Комментарий к фото
Кофе варят. Если вы его не варите, то все понятно, почему вам хочется заварить дверь.
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46k
Соломей Час назад
Скажите, когда этот тупой аххтар, перестанет нас мучить этим говном?
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11k
Copycat Час назад
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закон подлости - когда не идешь куда то там случается что то офигительное: - приезжает твой любимый актер, всем раздают бесплатное пиво, дают покататься на бетмобиле и пр., а когда идешь наоборот фигня какая то случается постылая
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1k
Victor Час назад
кто к Маринке идёт? он или она?
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18k
RDen Час назад
на 17. А вот и "кто-то"...Ф топку. Немного не дотянул ТС.
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1k
zu4ara Час назад
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одеялком накрыть хочется
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zu4ara Час назад
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Классно!!!
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14k
Женя Час назад
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5k
S__D 2 часа назад
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Готовься, иоптить..
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S__D 2 часа назад
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Авоткуй там. Вот как он спит. Только сегодня купил, прям спящим.
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Горожанин 2 часа назад
Какой ещё чесночок? Это чесноченка!
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