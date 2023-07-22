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Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 июля

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 июля

Автор:
22 июля 2023 20:15
Сообщество : Юмор
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
1367
20
Сегодня отмечается всемирный день мозга. И... блин, я уже раз пять переписывал этот анонс, но мне кажется, что всё равно я не смогу даже близко сойти за человека интеллектуального, поэтому просто мемы ниже. Тыкать туда. Ниже тыкать!
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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1  комментарий
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Трям 39 минут назад
Даже в выходные тебя не отпускают "препараты". Может передоз уже?
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Никифоридис

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