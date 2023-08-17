FISHKINET
Сообщество Юмор 17401 пост • 3601 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Улучшатели снова в деле: удивительные решения инженеров 80-го уровня

Улучшатели снова в деле: удивительные решения инженеров 80-го уровня

Автор:
17 августа 2023 09:44
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   починил   смех   улучшил   
2392
16

Наши любимые и уважаемые улучшатели всего подряд снова в деле. Подняли настроение с утра! Спасибо!

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   починил   смех   улучшил   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
a6m5 24 минуты назад
А слабО до 88 уровня прокачаться?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Олег 7 минут назад
3 руб делов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
549
ruslan d Час назад
Ужос ..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Мистер Фикс 2 часа назад
Или пАтефон.
Или электрофон.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Richard

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

100354



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Редкие фортификационные сооружения Карельского Укрепрайона
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в Подмосковье
Что стало с экипажем пассажирского самолёта, посадившим лайнер на кукурузном поле в...
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь
На все случаи: российские нейросети, которые сильно облегчают жизнь
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жизненно

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#машина#животные#Автовсячина#факты#люди#Китай#Москва#милота#природа
#автомобили#интересное#аварии#Прикол#Юмор#забавно#новости#позитив#СССР#дизайн
#автомир#ДТП#авто аварии#интересно#история#подборка#Россия#в мире#ЧП#здоровые
Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Чтобы помнили: памятники, мимо которых невозможно просто пройти Антология русского пофигизма. Пост в стиле "И так сойдёт" Антология русского пофигизма. Пост в стиле "И так сойдёт" Одни из лучших инженерных решений, которые здесь только были Одни из лучших инженерных решений, которые здесь только были Сама, без мужика: типичные будни одиноких женщин во всей красе Сама, без мужика: типичные будни одиноких женщин во всей красе Надёжность против эстетики: примеры убойного ремонта от пользователей соцсетей Надёжность против эстетики: примеры убойного ремонта от пользователей соцсетей Гуру экспресс-ремонта, которые насмешили всех Гуру экспресс-ремонта, которые насмешили всех

На что жалуетесь?

Вернуться