Улучшатели снова в деле: удивительные решения инженеров 80-го уровня

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Наши любимые и уважаемые улучшатели всего подряд снова в деле. Подняли настроение с утра! Спасибо!
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Или электрофон.
Меня только удивляет, как можно писать из подобной серии, например, "порковка", или "бочок"...