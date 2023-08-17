Типичные будни монтажников: юмор, сюрпризы и романтика

1660
18
Этот пост посвящается всем тем, кому мы благодарны за бесперебойную работу интернета, ТВ, различных систем видеонаблюдения и прочих вещей, где предполагаются сети и их обслуживание.
×
×
Источник:
Ссылки по теме:
- Улучшатели в деле: необычные технические решения, которые как-то пришли кому-то в голову
- Они называют себя строителями и ремонтниками, но заказчики именуют этих бездарей другим словом
- Походит ещё: истории необычного ремонта авто
- Сисадмины, программисты и все причастные, этот жизненно-юмористический пост о вас
- Чтобы не выкидывать: вторая жизнь вещей, которые должны были отправиться на свалку
Метки: Прикол Юмор и так сойдёт монтажники птицы сети смех
Новости партнёров
реклама