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Типичные будни монтажников: юмор, сюрпризы и романтика

Типичные будни монтажников: юмор, сюрпризы и романтика

Автор:
17 августа 2023 10:31
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   монтажники   птицы   сети   смех   
1660
18

Этот пост посвящается всем тем, кому мы благодарны за бесперебойную работу интернета, ТВ, различных систем видеонаблюдения и прочих вещей, где предполагаются сети и их обслуживание.

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   монтажники   птицы   сети   смех   
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Vergüenza Ajena Час назад
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