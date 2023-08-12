В США придумали способ, как определить на свидании реальна ли девушка

Судя по комментам от пользователей парни серьезно просчитались. Опытные принимальщики синеньких таблеточек пояснили, что просто так у "девушки" член не встанет, некоторым бедолагам даже с возбудителем проблематично что-то там у себя пробудить, а если у "барышни" сердечко слабенькое, то и на тот свет может отправиться во время свидания. Так, что господа гусары, возбудитель в шампанское не добавляем, проверяем старым дедовским способом.