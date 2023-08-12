В США придумали способ, как определить на свидании реальна ли девушка

В последние несколько лет всяких бинарных, не бинарных, не определившихся и прочих странных личностей развелось столько, что когда смотришь на красивую девушку, порой возникает вопрос, а девушка ли это?
Вот и придумали простые американские парни способ, как проверить на свидании девушка ли к тебе пришла или замаскировавшийся
трансформатор трансгендер. На всякий случай опубликовали его в виде газетной утки, что дескать вот задержали полицейские одного умника, который подсыпал девушке в напиток Виагру и смотрел есть ли у нее на него стояк.
Судя по комментам от пользователей парни серьезно просчитались. Опытные принимальщики синеньких таблеточек пояснили, что просто так у "девушки" член не встанет, некоторым бедолагам даже с возбудителем проблематично что-то там у себя пробудить, а если у "барышни" сердечко слабенькое, то и на тот свет может отправиться во время свидания. Так, что господа гусары, возбудитель в шампанское не добавляем, проверяем старым дедовским способом.
Да, тяжелые времена нынче настали, особенно в Таиланде.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь