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В США придумали способ, как определить на свидании реальна ли девушка

В США придумали способ, как определить на свидании реальна ли девушка

Автор:
12 августа 2023 11:02
Сообщество : Голая правда
Метки: США   Юмор   виагра   девушки   свидания   способ   трансгендеры   
1657
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В последние несколько лет всяких бинарных, не бинарных, не определившихся и прочих странных личностей развелось столько, что когда смотришь на красивую девушку, порой возникает вопрос, а девушка ли это?

Вот и придумали простые американские парни способ, как проверить на свидании девушка ли к тебе пришла или замаскировавшийся трансформатор трансгендер. На всякий случай опубликовали его в виде газетной утки, что дескать вот задержали полицейские одного умника, который подсыпал девушке в напиток Виагру и смотрел есть ли у нее на него стояк.


Судя по комментам от пользователей парни серьезно просчитались. Опытные принимальщики синеньких таблеточек пояснили, что просто так у "девушки" член не встанет, некоторым бедолагам даже с возбудителем проблематично что-то там у себя пробудить, а если у "барышни" сердечко слабенькое, то и на тот свет может отправиться во время свидания. Так, что господа гусары, возбудитель в шампанское не добавляем, проверяем старым дедовским способом.



Да, тяжелые времена нынче настали, особенно в Таиланде.


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Метки: США   Юмор   виагра   девушки   свидания   способ   трансгендеры   
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11  комментариев
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958
ezh28 Час назад
А кадык?
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10k
au3 13 минут назад
То, что ничего не встает, не значит, что вагина натуральная и не транссексуалка
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2k
Alexander Gorn 36 минут назад
Короче, человек, который первым сделает и запустит в продажу переносной генетический анализатор, будет грести бабло лопатой. Простенький, на две позиции - XX или XY.
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13k
..: Атеист :.. 50 минут назад
Можно еще фотки 10-20-30... летней давности попросить))
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