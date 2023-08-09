Чтобы не выкидывать: вторая жизнь вещей, которые должны были отправиться на свалку

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Этот пост про очень экономных и находчивых людей. Иногда их желание сохранить отслужившую вещь выглядит, как симптом тяжелого психического расстройства. Вы только посмотрите, что они натворили.
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Метки: Прикол Юмор и так сойдёт изобретатель починил смех
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