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Чтобы не выкидывать: вторая жизнь вещей, которые должны были отправиться на свалку

Чтобы не выкидывать: вторая жизнь вещей, которые должны были отправиться на свалку

Автор:
09 августа 2023 20:35
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изобретатель   починил   смех   
1128
16

Этот пост про очень экономных и находчивых людей. Иногда их желание сохранить отслужившую вещь выглядит, как симптом тяжелого психического расстройства. Вы только посмотрите, что они натворили.

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Метки: Прикол   Юмор   и так сойдёт   изобретатель   починил   смех   
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2  комментария
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12k
Самка Хорька 14 минут назад
О! Дратути!
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953
ruslan d 56 минут назад
а зачем ?
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Richard

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