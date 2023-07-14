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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7767 постов • 882 подписчика подписаться
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«Оказывается, нужно было быть всего лишь некрасивой»: «Миссис Россия» рассказала о секрете популярности и победе на конкурсе красоты

«Оказывается, нужно было быть всего лишь некрасивой»: «Миссис Россия» рассказала о секрете популярности и победе на конкурсе красоты

Автор:
14 июля 2023 14:49
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Миссис Россия   Наталья Оскар   Победа   конкурс красоты   критика   секрет   титул   
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А так-то многие не понимали, как же она получила титул.

Наталья Оскар - 33-летняя блондинка и победительница конкурса «Миссис Россия».

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В конкурсе участвовало 82 девушки со всей России и многие подметили, что на их фоне Наталья выглядела необычно. Однако победила. И сразу же пошли слухи, что титул она просто купила, речь шла о десятках миллионов рублей. Но блондинка всё это отрицает:

Какие десятки миллионов? Участие в конкурсе в этом году стоило 80 тысяч рублей, плюс доплата за проживание — 15 тысяч, далее билеты до Москвы (Наталья прилетела с Дальнего Востока). Тем, кто из столицы, конечно, было удобнее. Питание было включено. Что касается нарядов, то кто-то брал свои, кто-то покупал дополнительно. Здесь уже насколько позволяет бюджет. И, конечно, подарки жюри — отдельная стоимость. Не обязательно вкладывать туда миллионы. Что дарят жюри? Подарки с символикой конкурса. Я решила подарить эмоцию праздника.

Оскар записала песню «Я твоя «Миссис Россия», она стала гимном конкурса. Как считает Наталья, это сыграло немалую роль в её победе.

Значение слова «оскар» — божье копье. Я бью точно в цель своим творчеством», — заявляет женщина.

Ну а то, что в сети стали посмеиваться над её внешностью, Наталья объяснила так:

Я даже не смотрела эти паблики. Потом начала смотреть и поняла: Боже, я стала такой популярной из-за неудачной фотографии! Всегда думала, что нужно выкладывать удачные снимки, выглядеть хорошо, а оказывается, нужно было быть всего лишь некрасивой. Конечно же, фотографии сделаны мало того что неудачно, так еще, мне кажется, с использованием ретуши. Зато какая реакция! Кто только не высказался по поводу меня!

Будет ли она и дальше участвовать в конкурсах красоты - об этом блондинка не сообщила.

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Метки: Миссис Россия   Наталья Оскар   Победа   конкурс красоты   критика   секрет   титул   
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33  комментария
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35k
Опаньки 2 часа назад
Жюри ?
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1k
Kra 6 минут назад
Я думаю, что она решила усовершенствовать свою красоту перед конкурсом...)
Подкачала губы, обкололась ботоксом, но!...переборщила, как грится.
Сразу после процедур на улицу-то выходить нельзя, а тут конкурс...
В общем, думаю, что когда был предварительный просмотр по фотографиям, она была лучше, а когда вышла, уже поздно было что-либо менять, деньги уплОчены...

Старый анекдот в тему:
- Говорят ты женился?
- Ну да, месяц назад...
- Жена красивая?
- Говорят на божью матерь похожа...
- Ух ты! Покажи!...
- Вот...
- Матерь божья!!!
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71k
Пётровыч 12 минут назад
Фотошоп и не фотошоп
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1k
Seryi_spb 14 минут назад
Тот случай, когда нидерландский транс симпатичнее.
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9k
Сол Гудман 22 минуты назад
Кто-то же ее епет, страхолюдина просто
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3k
americos Полчаса назад
Участницы конкурса красоты познакомились с членами нашего жюри...
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1k
Ярик 51 минуту назад
Просто бабушка какая-то, ужас.
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10k
Seledochnik 54 минуты назад
""Наталья Оскар - 33-летняя блондинка и победительница""
- Лицом видать много пользовалась, раз такое поношенное в 33....
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5k
Горожанин 57 минут назад
При чем здесь эта дура? Нужно показать мурлы организаторов, с фамилиями. Нужно вскрывать истинный гнойник. Это ведь нетрудно в современном информационном мире.
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626
grigorenko vladislav Час назад
Что у неё с ротом? Простите... со ртом?
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205
slonik4070 Час назад
«Оказывается, нужно было быть всего лишь некрасивой»: «Миссис Россия» рассказала о секрете популярности и победе на конкурсе красотыПосмотреть
«Оказывается, нужно было быть всего лишь некрасивой»: «Миссис Россия» рассказала о секрете популярности и победе на конкурсе красоты
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8k
Компьютер DELL с монитором Час назад
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8k
Компьютер DELL с монитором Час назад
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675
Vas_26 Час назад
Ей лет 50?
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1k
MrMopnex Час назад
Ну да, столько фотографий, и все неудачные. А может всё-таки не в фотографиях дело?
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91
Артур С. Час назад
У жюри странное представление о красоте...
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5k
Евгений Д Час назад
Неудачное фото может быть одно. А тут в какое не глянь и везде эта рожа улыбающаяся
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126
Julia Sepp Евгений Д Час назад
Правильно, неудачное фото только одно, это т.с. фото на паспорт!))
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13k
Limon Час назад
Вот это еб_ли_ще!!!
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6k
yahaomsk 2 часа назад
это что творится!? мисс москва,россия,крым ,одно и тоже жюри судило?????
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1k
Василич 2 часа назад
Да она страшнее *даже моего старого геморройного ануса((
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12k
Rus77 2 часа назад
Я думал это шутка!
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