«Оказывается, нужно было быть всего лишь некрасивой»: «Миссис Россия» рассказала о секрете популярности и победе на конкурсе красоты

А так-то многие не понимали, как же она получила титул.
Наталья Оскар - 33-летняя блондинка и победительница конкурса «Миссис Россия».
В конкурсе участвовало 82 девушки со всей России и многие подметили, что на их фоне Наталья выглядела необычно. Однако победила. И сразу же пошли слухи, что титул она просто купила, речь шла о десятках миллионов рублей. Но блондинка всё это отрицает:
Какие десятки миллионов? Участие в конкурсе в этом году стоило 80 тысяч рублей, плюс доплата за проживание — 15 тысяч, далее билеты до Москвы (Наталья прилетела с Дальнего Востока). Тем, кто из столицы, конечно, было удобнее. Питание было включено. Что касается нарядов, то кто-то брал свои, кто-то покупал дополнительно. Здесь уже насколько позволяет бюджет. И, конечно, подарки жюри — отдельная стоимость. Не обязательно вкладывать туда миллионы. Что дарят жюри? Подарки с символикой конкурса. Я решила подарить эмоцию праздника.
Оскар записала песню «Я твоя «Миссис Россия», она стала гимном конкурса. Как считает Наталья, это сыграло немалую роль в её победе.
Значение слова «оскар» — божье копье. Я бью точно в цель своим творчеством», — заявляет женщина.
Ну а то, что в сети стали посмеиваться над её внешностью, Наталья объяснила так:
Я даже не смотрела эти паблики. Потом начала смотреть и поняла: Боже, я стала такой популярной из-за неудачной фотографии! Всегда думала, что нужно выкладывать удачные снимки, выглядеть хорошо, а оказывается, нужно было быть всего лишь некрасивой. Конечно же, фотографии сделаны мало того что неудачно, так еще, мне кажется, с использованием ретуши. Зато какая реакция! Кто только не высказался по поводу меня!
Будет ли она и дальше участвовать в конкурсах красоты - об этом блондинка не сообщила.
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Подкачала губы, обкололась ботоксом, но!...переборщила, как грится.
Сразу после процедур на улицу-то выходить нельзя, а тут конкурс...
В общем, думаю, что когда был предварительный просмотр по фотографиям, она была лучше, а когда вышла, уже поздно было что-либо менять, деньги уплОчены...
Старый анекдот в тему:
- Говорят ты женился?
- Ну да, месяц назад...
- Жена красивая?
- Говорят на божью матерь похожа...
- Ух ты! Покажи!...
- Вот...
- Матерь божья!!!
- Лицом видать много пользовалась, раз такое поношенное в 33....
- Господи , да кто же вам сказал такую глупость ?!