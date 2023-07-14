«Оказывается, нужно было быть всего лишь некрасивой»: «Миссис Россия» рассказала о секрете популярности и победе на конкурсе красоты

Я даже не смотрела эти паблики. Потом начала смотреть и поняла: Боже, я стала такой популярной из-за неудачной фотографии! Всегда думала, что нужно выкладывать удачные снимки, выглядеть хорошо, а оказывается, нужно было быть всего лишь некрасивой. Конечно же, фотографии сделаны мало того что неудачно, так еще, мне кажется, с использованием ретуши. Зато какая реакция! Кто только не высказался по поводу меня!