Российская шахматистка выиграла Кубок мира

Россиянка Александра Горячкина стала обладательницей женского Кубка мира по шахматам, обыграв в финале представительницу Болгарии Нургюл Салимову. Первая и вторая партии финала состоялись 19 и 20 августа и завершились ничьей. Однако в тай-брейке (укороченная партия) 24-летняя россиянка после одной ничьей одержала победу, став обладательницей Кубка мира и денежной награды в размере 50 тысяч долларов.

"Александра провела весь кубок хорошо, была мотивирована, заряжена, играла очень плотно. Финал был очень непростой - талантливая шахматистка из Болгарии тоже демонстрировала классную игру весь турнир. Александра была близка к поражению во второй партии, но проявила выдержку, здорово отзащищалась и уже на тай-брейке была сильнее, выиграла, можно сказать, на классе.





В эндшпиле в быстрых шахмат всегда непросто защищаться, особенно когда игра идет на два результата: либо победа Александры, либо ничья. Психологически болгарской шахматистке было неприятно защищаться, видно, что она больше атакующий игрок", — прокомментировал победу Горячкиной тренер женской сборной России по шахматам Владимир Поткин.