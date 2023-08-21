Российская шахматистка выиграла Кубок мира

Турнир проходил в столице Азербайджана.
Россиянка Александра Горячкина стала обладательницей женского Кубка мира по шахматам, обыграв в финале представительницу Болгарии Нургюл Салимову. Первая и вторая партии финала состоялись 19 и 20 августа и завершились ничьей. Однако в тай-брейке (укороченная партия) 24-летняя россиянка после одной ничьей одержала победу, став обладательницей Кубка мира и денежной награды в размере 50 тысяч долларов.
"Александра провела весь кубок хорошо, была мотивирована, заряжена, играла очень плотно. Финал был очень непростой - талантливая шахматистка из Болгарии тоже демонстрировала классную игру весь турнир. Александра была близка к поражению во второй партии, но проявила выдержку, здорово отзащищалась и уже на тай-брейке была сильнее, выиграла, можно сказать, на классе.
В эндшпиле в быстрых шахмат всегда непросто защищаться, особенно когда игра идет на два результата: либо победа Александры, либо ничья. Психологически болгарской шахматистке было неприятно защищаться, видно, что она больше атакующий игрок", — прокомментировал победу Горячкиной тренер женской сборной России по шахматам Владимир Поткин.
Проходящий с 29 июля по 25 августа в Баку турнир, организован по олимпийской системе. Три лучших игрока автоматически квалифицируются в турнир претендентов на соревнования 2024 года.
Александра Горячкина занимает 3-е место в женском рейтинге международной федерации шахмат (FIDE). На турнире в 2021 году заняла второе место уступив первенство россиянке Александре Костенюк, которая в марте этого года перешла под флаг Швейцарии.
Источник:
- Почему самая мощная шахматная фигура называется не королевой, а ферзем
- Рикки и его/её жизнь "до". Журналисты попытались найти детские фото трансгендера, получившего титул "Мисс Нидерланды" и не нашли
- «Оказывается, нужно было быть всего лишь некрасивой»: «Миссис Россия» рассказала о секрете популярности и победе на конкурсе красоты
- Мемные расследования: история появления удивлённого моргающего парня
- В шахматном клубе участник турнира устроил кровавую бойню шахматной доской
Ну а Костенюк удачи со Швейцарией в борьбе за топ 50 :)
Но почему шахматы раздельно? Типа мужчина все равно умнее?
Похоже на сентябрьскую реконструкцию Бородинской битвы.
Где зачастую выигрывают "французы".
А ты, тухлая толстожопая домоседка, так и будешь брюзжать по поводу и без.