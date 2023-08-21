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Российская шахматистка выиграла Кубок мира

Российская шахматистка выиграла Кубок мира

Автор:
21 августа 2023 18:44
Сообщество : Спорт
Метки: Александра Горячкина   Победа   ФИДЕ   баку   кубок мира   шахматы   
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Турнир проходил в столице Азербайджана.

Россиянка Александра Горячкина стала обладательницей женского Кубка мира по шахматам, обыграв в финале представительницу Болгарии Нургюл Салимову. Первая и вторая партии финала состоялись 19 и 20 августа и завершились ничьей. Однако в тай-брейке (укороченная партия) 24-летняя россиянка после одной ничьей одержала победу, став обладательницей Кубка мира и денежной награды в размере 50 тысяч долларов.



"Александра провела весь кубок хорошо, была мотивирована, заряжена, играла очень плотно. Финал был очень непростой - талантливая шахматистка из Болгарии тоже демонстрировала классную игру весь турнир. Александра была близка к поражению во второй партии, но проявила выдержку, здорово отзащищалась и уже на тай-брейке была сильнее, выиграла, можно сказать, на классе.


В эндшпиле в быстрых шахмат всегда непросто защищаться, особенно когда игра идет на два результата: либо победа Александры, либо ничья. Психологически болгарской шахматистке было неприятно защищаться, видно, что она больше атакующий игрок", — прокомментировал победу Горячкиной тренер женской сборной России по шахматам Владимир Поткин.

Проходящий с 29 июля по 25 августа в Баку турнир, организован по олимпийской системе. Три лучших игрока автоматически квалифицируются в турнир претендентов на соревнования 2024 года.


Александра Горячкина занимает 3-е место в женском рейтинге международной федерации шахмат (FIDE). На турнире в 2021 году заняла второе место уступив первенство россиянке Александре Костенюк, которая в марте этого года перешла под флаг Швейцарии.

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Метки: Александра Горячкина   Победа   ФИДЕ   баку   кубок мира   шахматы   
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8  комментариев
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345
Jay Freeman Час назад
Поздравляем! Крутое достижение.
Ну а Костенюк удачи со Швейцарией в борьбе за топ 50 :)
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30k
Aqueronte Полчаса назад
Я могу понять бокс среди мужчин и отдельно женщин, тяжёлая атлетика. Мужчины по определению сильнее.
Но почему шахматы раздельно? Типа мужчина все равно умнее?
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1k
Довер Иванович Полчаса назад
Умница. Интересно в допинге еще не обвинили?)))
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1k
K_II_T Полчаса назад
Нейтральная Горячкина выиграла у нероссийской Костиной.

Похоже на сентябрьскую реконструкцию Бородинской битвы.
Где зачастую выигрывают "французы".
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30k
Григорий 48 минут назад
Сейчас у нее найдут мельдоний и все решения пересмотрят, не поможет даже "без гимна, без флага".
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5k
Fishki_surfer 2 часа назад
Она не российская шахматистка, а нейтральная.
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