Кто такой “Цыганский барон” и чем он занимается

Об этом ходит слишком много легенд - а “виноват” в них один австрийский композитор.
“Бароном” цыгане называют своего старейшину или главу табора. В реальности никакого официального “титула” не существует. Он появился благодаря оперетте Иоганна Штрауса “Цыганский барон” и с 1885 года “ушёл в народ” - так стали называть влиятельных цыган.
Они не имеют никакого отношения к аристократии, у них никогда не было земель во владении, а их жён не именуют баронессами. Поэтому официального статуса нет, интересно другое - чем именно занимаются эти старейшины?
Если кратко - это “решалы”. Лидеры, которых слушают и чьим приказам подчиняются. Они улаживают споры и конфликты как внутри табора, так и с соседними семействами. Ходят упорные слухи, что все нижестоящие должны регулярно платить им дань, но подтверждений этому нет. Цыгане - это крайне закрытая каста и никого постороннего они в свои дела стараются не пускать.
Хотя всё-таки есть один известный “барон” и король всех цыган - Флорин Чоаба.
Он родился в 1954 году в Румынии, в семье влиятельного цыганского барона. Интересная деталь: будущий “король” закончил библейскую семинарию и какое-то время проповедовал в церкви.
Женился он рано, Флорину не исполнилось и 14 лет. У цыган это не редкость. А после смерти отца в 1997 году, Чоаба взял бразды правления в свои руки и провозгласил себя “королём цыган”. И вскоре он стал богатейшим человеком Румынии с ежегодным доходом в 80 миллионов евро. А его клан зарабатывал до 300 миллионов евро в год.
Флорина избрали председателем Международного союза цыган, он дружил с президентом Румынии Траяном Бэсеску. Был медийной личностью, охотно раздавал интервью и любил рассказывать о своих достижениях.
А после смерти Флорина в 2013 году, место “короля цыган” занял его сын - Дорин Чоаба. Может и не с такой харизмой, как у отца, но с той же железной хваткой.
Источник:
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по факту земля то была не его деревни)) сцыганил с цыган получается))