Кто такой “Цыганский барон” и чем он занимается

Он родился в 1954 году в Румынии, в семье влиятельного цыганского барона. Интересная деталь: будущий “король” закончил библейскую семинарию и какое-то время проповедовал в церкви.

Женился он рано, Флорину не исполнилось и 14 лет. У цыган это не редкость. А после смерти отца в 1997 году, Чоаба взял бразды правления в свои руки и провозгласил себя “королём цыган”. И вскоре он стал богатейшим человеком Румынии с ежегодным доходом в 80 миллионов евро. А его клан зарабатывал до 300 миллионов евро в год.