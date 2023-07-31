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Российская киберспортивная команда стала чемпионом турнира по Dota 2 и выиграла 5 млн долларов

Российская киберспортивная команда стала чемпионом турнира по Dota 2 и выиграла 5 млн долларов

Автор:
31 июля 2023 11:58
Сообщество : Спорт
Метки: Dota 2   Team Spirit   gj   Победа   Турнир Riyadh Masters 2023   Эр-Рияд   киберспорт   призовые   
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Всего в соревнованиях участвовали 4 российский команды. И все показали неплохие результаты.

Состав российской команды Team Spirit по игре Dota 2 выиграл престижный международный турнир Riyadh Masters 2023, который прошёл в Эр-Риде. В гранд-финале со счётом 3:1 российская команда обыграла западноевропейский коллектив (штаб-квартира в Нидерландах) Team Liquid.


Призовой фонд турнира Турнир Riyadh Masters 2023 составлял 15 млн долларов, 30% которого ($5 млн) достался российской команде. В два раза меньше ($2,5 млн) получила нидерландская Team Liquid. В турнире участвовали ещё три команды из России — Betboom Team и 9Panda поделили 5 и 6 места, заработав по $800 тысяч, Virtus.Pro — 19 место и призовые в размере $50 тысяч.

Команду Team Spirit представляют россияне Айрат Silent Газиев (тренер)Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов (капитан команды), а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. В октябре 2021 года Team Spirit победила в главном турнире по Dota 2 — The International. Раньше команда базировалась в Москве, однако в 2022 году переехала в Белград.

Завершившийся турнир Riyadh Masters 2023 — самый крупный коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры.

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Метки: Dota 2   Team Spirit   gj   Победа   Турнир Riyadh Masters 2023   Эр-Рияд   киберспорт   призовые   
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5  комментариев
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АнтонПолднев 36 минут назад
Газиев, Сигитов, Халилов... Это точно не по борьбе чемпионат был?
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899
Sent Час назад
Пусть работать идут
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