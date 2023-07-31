Российская киберспортивная команда стала чемпионом турнира по Dota 2 и выиграла 5 млн долларов

Всего в соревнованиях участвовали 4 российский команды. И все показали неплохие результаты.
Состав российской команды Team Spirit по игре Dota 2 выиграл престижный международный турнир Riyadh Masters 2023, который прошёл в Эр-Риде. В гранд-финале со счётом 3:1 российская команда обыграла западноевропейский коллектив (штаб-квартира в Нидерландах) Team Liquid.
Призовой фонд турнира Турнир Riyadh Masters 2023 составлял 15 млн долларов, 30% которого ($5 млн) достался российской команде. В два раза меньше ($2,5 млн) получила нидерландская Team Liquid. В турнире участвовали ещё три команды из России — Betboom Team и 9Panda поделили 5 и 6 места, заработав по $800 тысяч, Virtus.Pro — 19 место и призовые в размере $50 тысяч.
Команду Team Spirit представляют россияне Айрат Silent Газиев (тренер)Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов и Ярослав Miposhka Найдёнов (капитан команды), а также украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков. В октябре 2021 года Team Spirit победила в главном турнире по Dota 2 — The International. Раньше команда базировалась в Москве, однако в 2022 году переехала в Белград.
Источник:
Завершившийся турнир Riyadh Masters 2023 — самый крупный коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры.
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь