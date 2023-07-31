Российская киберспортивная команда стала чемпионом турнира по Dota 2 и выиграла 5 млн долларов

Состав российской команды Team Spirit по игре Dota 2 выиграл престижный международный турнир Riyadh Masters 2023, который прошёл в Эр-Риде. В гранд-финале со счётом 3:1 российская команда обыграла западноевропейский коллектив (штаб-квартира в Нидерландах) Team Liquid.

Призовой фонд турнира Турнир Riyadh Masters 2023 составлял 15 млн долларов, 30% которого ($5 млн) достался российской команде. В два раза меньше ($2,5 млн) получила нидерландская Team Liquid. В турнире участвовали ещё три команды из России — Betboom Team и 9Panda поделили 5 и 6 места, заработав по $800 тысяч, Virtus.Pro — 19 место и призовые в размере $50 тысяч.